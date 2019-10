Suomen ja Ruotsin pääministerit: Johnsonin ehdotus ei riitä, Rinne antaa vain viikon aikaa löytää ratkaisu

Pääministeri Antti Rinteen mielestä on "äärimmäisen vakava tilanne", että brexit-umpikujasta pääsemiseen ei vieläkään ole kunnollista esitystä Britannialta.

Esityksellä on kiire, koska Britannian on tarkoitus erota EU:sta tämän kuun lopussa.

Rinne keskusteli brexitistä ja muista ajankohtaisista EU-asioista Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa lauantaina Helsingissä.

Johnson soitti Rinteelle

Sekä Löfvenin että Rinteen piti keskustella Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa keinoista avata brexit-lukko perjantain kuluessa, mutta "se ei ollut mahdollista".

Keskusteluyhteys aukesi vasta lauantaina, kun Johnson soitti Rinteelle.

Jo ennen puhelua Rinne kertoi, ettei Britannian viime viikolla tekemä esitys ole hänen mielestään tyydyttävä.

Rinne kertoi puhelimessa Johnsonille Suomen kantana, että "on tärkeää, että Iso-Britannia on nyt esittänyt kirjallisia ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi aiemmin neuvotellun erosopimuksen tilalle."

– Totesin, että ehdotetut ratkaisut eivät varmista Pitkänperjantain sopimuksen kunnioittamista, EU:n yhtenäisyyttä ja sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotukset arvioidaan EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin ja hänen tiiminsä toimesta myös oikeudellisesta näkökulmasta. Barnierilla on EU27:n täysi tuki työssään, Rinne kertoo tiedotteessaan.

Rinne kertoo todenneensa Johnsonille, että ratkaisu asiassa pitää löytää viikon kuluessa, jotta se voidaan käsitellä vielä lokakuun aikana pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Johnson totesi Rinteelle olevansa samaa mieltä aikataulusta.

Rinne muistutti aiemmin myös, että hänen mielestään "kaksi rajaa" -tyyppinen esitys ei ole hyvä Irlannille.

– Olemme erittäin solidaarisia suhteessa Irlannin tilanteeseen ja haluamme huolehtia, että Irlannin rauha tulee ylläpidetyksi ja että Irlannin talous voi kehittyä, Rinne sanoi.

Brexitin lykkäämiseen pitää olla syy

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven korosti pääministerien tapaamisessa, että jos Britannia pyytää lykkäystä brexit-päivämäärälle, sille pitää olla selvä peruste.

– On selvää, että me olemme valmiita keskustelemaan brexitin lykkäämisestä, koska haluamme välttää kovan brexitin. Mutta haluamme myös, että lykkäykselle on peruste. Epävarmuus ei voi jatkua, vaan pitää saada jonkinlainen rakenne, prosessi, jolla asia etenee, Löfven sanoi.

Pääministerit keskustelivat myös EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027.

Löfven kertoi Ruotsin tukevan EU-puheenjohtajamaa Suomen pyrkimyksiä linkittää oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja EU-budjetti yhteen.

