Kiista hoitajamitoituksesta yltyy: SDP:ltä tiukka vastaus kokoomuksen Orpolle

SDP:n kansanedustajat Kristiina Salonen ja Kim Berg lyttäävät tiukin sanoin kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon puheet huijauksesta hoitajamitoitusasiassa.

– Kokoomus oli keväällä ainoa puolue, joka vastusti sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Nyt sama meno jatkuu. Hallitus on vihdoin laittamassa asioita kuntoon ja silti Orpon ontto kritiikki jatkuu. Kokoomuksen ja Orpon pitäisi esitellä oma ratkaisuehdotuksensa, jos hoitajien määrän lisääminen ei heille käy, vaatii Berg tiedotteessaan.

Liki samoin sanoin asiaan ottaa kantaa demarien eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Salonen.

– Vanhustenhoidon kriisi osoitti kaikille, että pelkkä suositus ei riitä, vaan mitoitus on kirjattava lakiin ja kaikkien on sitä noudatettava. Kokoomuksen ratkaisuehdotukset jäävät edelleen yhtä hämäräksi kuin keväälläkin, mutta selväksi tulee se, että mitoitusta he eivät halua millään nostaa, Salonen toteaa.

Petteri Orpo syytti Ylen Ykkösaamussa hallitusta huijauksesta hoitaja-asiassa. Hänen mukaansa lupaus on katteeton, koska kirjaus mitoituksesta kirjataan lakiin niin, että se tulee voimaan vain kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja.

– Tämä on tyhjä kirjaus, minusta tämä on huijaamista. Nyt se kirjataan tulemaan voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja eli käytännössä seuraava hallitus joutuu sen hoitamaan. Tämä on vastuutonta, Orpo lateli Ylen haastattelussa.

