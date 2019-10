Skotlannin itsenäisyysmarssilla jopa 200 000 osallistujaa

Kymmenettuhannet ihmiset marssivat lauantaina Edinburghissa Skotlannin itsenäisyyden puolesta. Osa mielenosoittajista oli pukeutunut kiltteihin ja osa taas soitteli säkkipillejä joukon matkatessa Holyroodin puistosta kaupungin keskustaan.

Marssin järjestäneen, itsenäisyyttä ajavat tahot yhdistävän All Under One Banner -liikkeen mukaan paikalla oli yli 200 000 mielenosoittajaa, mikä olisi tuplasti niin paljon kuin paikalle odotettiin. Edinburghin poliisi ei lähtenyt arviomaan osallistujamäärää.

– Olen lopen kyllästynyt siihen että minulle kerrotaan, mitä tehdä. Meidän on saatava itsenäisyys nyt, kiteytti bussinkuljettaja Donna Barkley, 47.

Marssilla oli mukana muun muassa Skotlannin kansanpuolueen (SNP) kansanedustaja Joanna Cherry, joka oli mukana kyseenalaistamassa oikeudessa pääministeri Boris Johnsonin päätöstä pitkästä istuntotauosta.

Lähteet: AFP