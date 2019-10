Trumpin virkasyytteen todistajaksi ilmoittautui toinenkin ilmiantaja – ja heitä voi olla lisää

Yhdysvalloissa on tullut julki jo toinen ilmiantaja, joka syyttää presidentti Donald Trumpia laittomasta toiminnasta.

Tuntemattomana pysyttelevä ilmiantaja teki viime kuussa Yhdysvaltain viranomaisille virallisen ilmoituksen Trumpin epäillystä väärinkäytöksestä.

Ensimmäistä ilmiantajaa edustava lakimies Mark Zaid on kertonut uutistoimisto AP:lle, että toinenkin tiedustelutoiminnassa työskentelevä henkilö on ollut yhteydessä yleiseen syyttäjään. Toinen ilmiantaja ei ole tehnyt virallista syytösasiakirjaa, mutta hänellä on Zaidin mukaan ensi käden tietoa, joka tukee ensimmäisen ilmiantajan tietoja.

Washingtonissa toimiva asianajaja Andrew Bakaj ilmoittaa, että hänen lakiasiaintoimistonsa edustaa useita ilmiantajia, joilla on myös tietoa tapahtumista.

– Voin vahvistaa, että yritykseni ja tiimini edustavat useita ilmiantajia liittyen 12. elokuuta tiedusteluyhteisön yleiselle syyttäjälle tehtyyn paljastukseen, hän kertoi NBC News -uutiskanavalle (siirryt toiseen palveluun).

Kohuttu puhelinkeskustelu

Trumpin epäillään syyllistyneen virkavirheeseen, kun hän heinäkuun lopulla käydyssä puhelinkeskustelussa pyysi Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiyä selvittämään, miksi Ukrainan pääsyyttäjä lopetti rikostutkimukset, jotka kohdistuivat kaasuyhtiöön, jossa Trumpin poliittisen vastustajan Joe Bidenin poika oli töissä.

Trumpin pyynnön arvellaan merkinneen, että hän pyysi ulkovallan apua, jotta voisi voittaa ensi vuoden presidentinvaalit, joissa Joe Biden saattaa asettua hänen vastaehdokkaakseen. Tämä on Yhdysvalloissa laitonta.

Perjantaina The New York Times -lehti kertoi (siirryt toiseen palveluun), että sillä oli tiedossaan toinen ilmiantaja, jolla oli tietoa erityisesti puhelinkeskustelun taustoista. Ei ole tiedossa, onko kyse samasta henkilöstä, joka nyt on tullut esiin.

Yhdysvaltain edustajainhuone, joka tutkii asiaa, julkaisi torstaina puheluun liittyviä virkamiesten välisiä tekstiviestejä. Niistä ilmenee, että presidenttien välinen keskustelu oli osa laajempaa pyrkimystä painostaa Ukrainaa.

Yhdysvaltain suurlähettiläät yrittivät saada Ukrainan johdon julkisesti ilmoittamaan Bideneihin kohdistuvan tutkinnan aloittamisesta. Vastineeksi ilmoituksesta Ukrainan presidentti olisi päässyt tapaamaan Trumpia.

Trump itse on kiistänyt kiivaasti tehneensä mitään laitonta. Hän on myös vaatinut, että Kiinan tulisi aloittaa rikostutkinta Hunter Bidenistä (siirryt toiseen palveluun), jolla on ollut liikeyhteyksiä myös Kiinaan.

Lähteet: AP, AFP, Reuters