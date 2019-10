Turkin ja Kreikan raja vuotaa taas, Euroopan maat huolestuivat – "Paine itäisellä Välimerellä on selkeästi kasvanut"

Syyskuun viimeinen viikko toi Kreikan saarille tulijamäärän, joka on suurin määrä viikossa vuosiin. Afganistanista, Syyriasta ja useista muista maista lähteneitä ihmisiä tuli saarille Turkin kautta yli 3 000. Tulijoita on ollut enenevässä määrin syksyn ajan.

Kreikan maahanmuuttajamäärän kasvu on huomattu myös Suomessa, joka seuraa kokonaisuutta EU-puheenjohtamaan roolissa.

– On havaittavissa, että paine on selkeästi kasvanut tällä itäisen Välimeren reitillä, missä Kreikka ja Kypros EU-maina ovat, sanoo sisäministeriön ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri.

Luvut ovat hätkähdyttäneet Kreikkaa, joka on kertonut huolestaan muille EU-maille. Saarilla on vaikeuksia huolehtia tulijoista. Eniten tulijoita on Lesboksen saarella, joka on lähellä Turkkia.

Kreikkalaiset rajavartijat hinasivat kumivenettä, jonka kyydistä oli pelastettu Välimeren ylittäneitä siirtolaisia, Skala Sikamiasin satamassa Lesboksen saarella 29. syyskuuta. Angelos Tzortzinis / AFP

Torstaina Ranskan, Saksan ja EU:n edustajat kävivät Turkissa selvittämässä, miksi turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia on viime viikkoina ja kuukausina jälleen enenevässä määrin alkanut päätyä Turkista EU:n puolelle.

– On kiireesti tehtävä enemmän, jotta lähdöt Turkista havaitaan ja torjutaan, EU:n muuttoliikkeestä vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos sanoi torstaina Turkin-vierailullaan.

Turkissa huolehditaan yhä miljoonista pakolaisista

Syyskuun viimeisen viikon tulijamäärä on suurin sitten vuoden 2016, jolloin EU ja Turkki sopivat muuttoliikkeen rajoittamisesta. Turkki lupasi yrittää estää maahanmuuttajia lähtemästä Turkista Eurooppaan, ja EU vastaavasti lupasi tukea Turkissa olevien pakolaisten koulutukseen ja olojen parantamiseen.

Turkille luvattiin tuolloin yhteensä kuusi miljardia euroa tukia eri organisaation kautta pakolaisista huolehtimiseen. Ylen virkamieslähteistä saamaan tiedon mukaan rahat alkavat nyt olla käytetty.

Turkki

Muuttajamäärät eivät edelleenkään ole suuria siihen nähden, mitä esimerkiksi Kreikassa koettiin neljä vuotta sitten. Vuonna 2015 Kreikkaan saapui yli 800 000 turvapaikanhakijaa ja siirtolaista. Tänä vuonna tulijoita oli syyskuun loppuun mennessä YK:n pakolaisjärjestön mukaan 46 000, koko viime vuoden aikana tulijoita oli 50 000.

Saksan sisäministeri: Tarvitsemme järjestystä pakolaispolitiikkaan

Euroopan unionissa kuitenkin mietitään, voiko vuoden 2015 tilanne toistua. Huolta kannetaan erityisesti Saksassa. Turkissa vieraillut Saksan sisäministeri Horst Seehofer kuvaili muutaman vuoden takaista muuttovirtaa, jolloin tilanne ei ollut enää täysin hallinnassa.

– Emme halua, että vuoden 2015 tapahtumat toistuvat. Silloin ihmisiä ilmestyi Euroopan eri kolkkiin. Me tarvitsemme järjestystä pakolaispolitiikkaan, jolloin Euroopassa on sille selvät säännöt, mieluummin kuin niin, että tänne saapuu tuhansia tulijoita, Horst Seehofer sanoi torstaina Turkissa.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer. Filip Singer / EPA

Turkissa on uutistoimisto AFP:n tiedon mukaan 3,6 miljoonaa Syyriasta paennutta. Kreikkaan Turkin kautta tulee sekä syyrialaisia, alunperin Afganistanista lähteneitä sekä lukuisia muita kansalaisuuksia. Paine Turkissa on kova, sillä monet pyrkivät Syyriasta Idlibin alueelta Turkkiin pois sodan jaloista.

Turkin sisäministeri Suleyman Soylu sanoo Turkin vastanneen velvoitteistaan. Turkki sanoo olevansa maa, joka huolehtii maailman suurimmasta pakolaismäärästä.

– Idlibin olosuhteet ja turvallisuus huomioiden meidän on ymmärrettävä, että saatamme kohdata uuden, 3 750 000 pakolaisen aallon, Soylu sanoi torstaina.

Euroopan näkökulmasta Turkki on puskuri, joka pitää maahanmuuttajat lähempänä kotimaitaan. Myös Turkin painetta ymmärretään.

– Turkin kanssa täytyy nyt katsoa, mikä on heidän tilanteensa on ja miten EU voi yhdessä Turkin kanssa päästä sellaiseen tilanteeseen, että määrät pysyvät hallinnassa, sisäministeriön Yli-Vakkuri sanoo.

Itäisen Välimeren reittiä ja muuta maahanmuuton tilannetta puidaan sisäministerikokouksessa tiistaina. Ylen tietojen mukaan Turkin tilanne nostetaan myös EU-johtajien huippukokouksen ratkottavaksi vajaan kahden viikon päästä.

Klo 21.56 täsmennetty maahanmuuttotermejä

Lue myös:

Turvapaikanhakijoiden tulo Kreikan saarille näyttää kiihtyvän – Turkissa suhtautuminen pakolaisiin kiristyy

Tulipalo sytytti protestin pakolaisleirillä Lesboksen saarella – Kreikka haluaa palauttaa pakolaisia Turkkiin