Herätys: Sterilisaatio johti vuosien piinaan, ammattikoulussa herättiin verkkovilppiin ja Turkki on estänyt suomalaisia poistumasta maasta

Essure-implantti, joka on poistettu leikkauksessa. Henrik Leppälä / Yle

Suomessa leikattu satoja steriloituja naisia outojen oireiden vuoksi

Sadat naiset ovat käyneet poistattamassa Essure-implanttinsa, joilla heidät on aiemmin steriloitu. Ylen sairaaloista keräämien tietojen mukaan poistoleikkauksia on tehty viimeisten kolmen vuoden aikana ainakin 250. Valviran tilastot paljastavat, että todellinen lukema saattaa olla vielä paljon suurempi. Naiset ovat hakeutuneet leikkaukseen saatuaan erilaisia oireita, jotka he ovat yhdistäneet implantteihin. Lääkeyhtiö Bayer lopetti implanttien myynnin Suomessa vuonna 2017.

Ammattikoulussa herättiin yleistyvään verkkovilppiin

Opettajat ovat huolissaan ammattikouluissa yleistyvästä vilpistä. Kun verkko-opetus korvaa vähentyvää lähiopetusta, syntyy opiskelijalle uudenlainen houkutus huijata koulutehtävissä. Vilppi voi pahimmillaan olla kokonaisten opintojen teettämistä jollakin ulkopuolisella.

Ammattioppilaitos Riveriassa Joensuussa on nyt herätty tähän ilmiöön ja laadittu ohjeistus opiskelijoille siitä, mitä verkkovilppi on, miten sitä selvitellään ja mitä siitä opiskelijalle seuraa.

Verkkovilppi voi olla tahatonta tai tahallista. Nuori voi esimerkiksi syyllistyä tietämättään kopioimaan netistä tekstiä ilman lähdeviitteitä. Kuvituskuva. Kimmo Hiltula / Yle

Lennokki auttaa poliisia löytämään eksyneitä, pian avuksi ehkä konenäkö

Poliisi on kehittänyt lennokkien käyttöä poikkeuksellisen pitkälle Suomen sallivan lainsäädännön suojissa. Lapin poliisille lennokki on arkipäiväinen apu, jolla etsitään eksyneitä retkeilijöitä, valaistaan öisiä onnettomuuspaikkoja ja selvitetään ympäristörikoksia. Lähiaikoina lennokin kautta voidaan myös puhua eksyneen kanssa.

Kadonneiden retkeilijöiden etsinnät ovat arkipäivää Lapin poliisille. Jarmo Honkanen / Yle

Loma Turkissa voi pitkittyä, jos kaksoiskansalaisella on vääriä mielipiteitä

Turkki on Ylen saamien tietojen mukaan estänyt joitain Suomen kansalaisia poistumasta maasta. Pulaan joutuneilla henkilöillä on ollut Suomen ja Turkin kaksoiskansalaisuus.

Suomen ulkoministeriö vahvistaa, että maastapoistumisrajoituksia on ollut viime vuosina muutamia, ja ministeriö muistuttaakin kaksoiskansalaisia siitä, ettei Turkki huomioi Suomen kansalaisuutta. Samoja ongelmia on joillain muillakin Euroopan mailla ja Saksa varoittaa, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esitetyt mielipiteet tai jopa yksittäisen uutisen jakaminen voi johtaa ongelmiin.

Turkin viranomaiset eivät tunnusta Suomen kansalaisuutta esimerkiksi rikosepäilyjen yhteydessä, jos henkilö on myös Turkin kansalainen. AOP

Viikko alkaa kuten loppuikin

Säässä ei tapahdu alkuviikosta suuria muutoksia, vaan se jatkuu edelleen tavallista kylmempänä. Koko maassa pysytään maanantaina alle kymmenen asteen lämpötiloissa. Hajanaisia vesisateita nähdään siellä sun täällä, ja tiistaina maan itäosissa alkaa tupruttaa lunta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.