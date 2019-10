Tunisian parlamentista on tulossa pirstaleinen

Sunnuntaiset parlamenttivaalit Tunisiassa näyttävät johtavan pirstaleiseen parlamenttiin.

Ovensuukyselyjen mukaan maltillinen islamistinen puolue Ennahda on ykkössijalla ja se on saamassa 17,5 prosenttia äänistä.

Mediamoguli Nabil Karouin puolue Qalb Tounes (Tunisian sydän) on saamassa äänistä 15,6 prosenttia. Tosin tämäkin puolue väittää voittaneensa vaalit.

Puolueen johtaja Karoui on tällä hetkellä vangittuna. Häntä epäillään rahanpesusta ja veropetoksista.

Tunisiassa parlamentin suurimman puolueen johtaja nimitetään pääministeriksi. Koska parlamentista on tulossa hyvin pirstaleinen, niin hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita.

Äänestysaktiivuus vaaleissa jäi matalaksi. Äänestämässä kävi vain 41 prosenttia äänioikeutetuista.

Tunisian talous on heikossa jamassa. Työttömyysaste on korkea. Koko maassa työttömänä on 15 prosenttia työikäisistä, joissakin kaupungeissa jopa 30 prosenttia.

Vaalien lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan tämän viikon keskiviikkona.

