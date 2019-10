USA: Turkki aloittaa pian sotilaallisen operaation Koillis-Syyriassa

Yhdysvallat ei osallistu operaatioon, mutta on alkanut vetää omia joukkojaan pois alueelta.

Turkin suunnitelmat sotilaallisesta operaatiosta Syyriassa saavat tukea Yhdysvalloista.

Valkoinen talo ilmoitti, että Turkki aloittaa operaation Koillis-Syyriassa piakkoin. Turkki on lähettänyt kalustoa Syyrian vastaiselle rajalle.

Lausunto annettiin Turkin ja Yhdysvaltain presidenttien puhelinkeskustelun jälkeen. Recep Tayyip Erdogan ja Donald Trump aikovat myös tavata Washingtonissa ensi kuussa.

Yhdysvallat ei kuitenkaan osallistu operaatioon.

Turkin tavoitteena on ajaa terroristeinaan pitämät kurdijoukot pois rajaseudulta. Turkki pyrkii muodostamaan puskurivyöhykkeen, jolle se palauttaisi Turkkiin paenneita syyrialaispakolaisia.

Yhdysvaltojen mukaan alueella olevat äärijärjestö Isisiin kuuluneet vangit siirtyvät tulevaisuudessa Turkin vastuulle. Yhdysvallat on painostanut Euroopan maita ottamaan alueella vankeina olevat kansalaisensa vastuulleen.

Suomessakin on herättänyt paljon huomiota al-Holin leiri, jossa on kymmenkunta suomalaista naista ja heidän noin 30 lastaan. Yhteensä leirillä on noin 11 000 ulkomaalaista.

Yle on ainoana suomalaismediana päässyt vierailemaan al-Holissa.

Tähän asti Yhdysvallat on tukenut kurdijoukkoja. Vielä tammikuussa presidentti Trump uhkasi Turkkia taloudellisilla rangaistuksilla, jos Turkki hyökkää kurdijoukkoja vastaan Syyriassa.

Yhdysvallat on vetänyt joukkojaan pois alueelta ja ilmoittanut, ettei se aio puolustaa kurdijoukkoja.

Lisää aiheesta:

Suomalainen Minna al-Holin leirillä: "Menen mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen" – Muut naiset toivovat paluuta kotimaahan

Millaiset ovat olot Isis-leirillä Syyriassa? Mikä on Suomen kansalaisten tilanne? Paikalla käynyt Ylen toimittaja Antti Kuronen vastasi yleisön kysymyksiin

Lähteet: AFP, Reuters