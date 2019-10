Lääketieteen Nobel jaetaan klo 12.30, katso suorana – Tällä viikolla jaetaan myös skandaalin takia lykkääntynyt viime vuoden kirjallisuuspalkinto

Syksyn perinteinen Nobel-viikko käynnistyy maanantaina lääketieteen palkinnonsaajan tai -saajien julistamisella Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa.

Voittajia on tiedepiireissä ennustelu tavan mukaan innokkaasti. Voitokkaiden aiheiden joukkoon on ehdotettu muun muassa rintasyövän periytymistutkimusta ja maksatulehdusta aiheuttavan hepatiitti C -viruksen nujertamiseen tähtäävää tutkimusta.

Nobel-perinne on kuitenkin sekin, että ennustukset menevät yleensä pieleen. Vinkkejä ei ole tarjolla, sillä loppusuoralle päässeet ehdokkaat pidetään tiukasti salassa.

Lääketieteen Nobel-palkintoja on myönnetty kaikkiaan 109. Saajia on ollut 216. Yksinään palkinnon on saanut 39. Palkittujen keski-ikä on 58; nuorin on ollut 32, vanhin 87. Palkittuja naisia on ollut 12. Nobel-komitean tilastosivu

Tiistaina Nobel-vuorossa on fysiikka, keskiviikkona kemia ja torstaina kirjallisuus. Viikko huipentuu perjantaina Oslossa julkistettavaan rauhanpalkintoon. Ensi maanantaina joukko täydentyy vielä taloustieteen palkinnolla.

Kirjallisuuspalkinnon saajia on tänä vuonna kaksi, sillä viime vuonna palkintoa lykättiin Ruotsin akatemiassa kehkeytyneen skandaalin vuoksi.

Nobel-raati päätti, ettei sen luottamus riittänyt palkittavan valintaan, kun seksuaalisesta ahdistelusta syntynyt kohu ja sen huono hoito olivat johtaneet kahdeksan jäsenen eroon akatemiasta.

Säätiö rahoittaa, raadit valitsevat

Nobel-palkinnot rahoittaa säätiö, jonka dynamiitin keksimisellä rikastunut, vuonna 1896 kuollut ruotsalainen kemisti-insinööri Alfred Nobel perusti testamentissaan.

Palkinnon arvo on nykyisin yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli runsaat 830 000 euroa.

Palkintojen saajia ei valitse säätiö, vaan Karoliininen instituutti, Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, Ruotsin akatemia ja Norjan Nobel-komitea.

Taloustieteen palkinto on nimellisesti Nobel, mutta sen antaa Ruotsin keskuspankki.