Moni matkailija ei tiedä Rooman uusista järjestyssäännöistä – jos istut historiallisille portaille, voit saada sakot

RoomaKesämekkojen helmat liehuvat, selfietikut heiluvat ja hammashymyt vilahtelevat.

Joka puolella parveilee väkeä: joku lepuuttaa jalkoja suihkulähteen reunalla penkillä, toinen syö jäätelöä, kolmas kapuaa portaita ylöspäin löytääkseen väljemmän paikan valokuvalle.

Tältä näyttää arkipäivä Rooman historiallisen keskustan ytimessä Espanjalaisilla portailla. Ikoniset portaat tunnetaan yhtenä kaupungin tärkeimmistä turistinähtävyyksistä. Viime kesään asti portaat pursusivat aamusta iltaan niillä istuvia ihmisiä.

Nyt portailla vain seisotaan – ja aina, kun joku yrittää istuutua, niin järjestyksenvalvoja puhaltaa pilliin pitkään ja kimakasti. Tätä tapahtuu vähintään kerran minuutissa.

Espanjalaiset portaat ovat yksi Rooman tunnetuimmista nähtävyyksistä. Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Perheensä kanssa Roomassa ensimmäistä kertaa vieraileva argentiinalainen Ana Laura Valino on tullut ydinkeskustaan nähtävyyksiä katselemaan. Hän hämmästelee sitä, ettei portaille saakaan istua.

– Kiinnostaisi tietää, mikä tähän on syynä. Tuntuu vähän ristiriitaiselta säännöltä, koska kyseessä on julkinen tila. Roomassa on tuhansien vuosien aikana tapahtunut vaikka mitä. Miten se, että istun portaille voi vahingoittaa niitä? Valino ihmettelee.

Valino veikkaa syyn uusiin sääntöihin olevan sen, että kaupungin johto haluaa suojella historiallista perintöä vahingoilta. Silloin sen ymmärtäisi, hän miettii.

– Teoriassa minulla olisi oikeus istua, missä haluan julkisesti… Mutta maassa maan tavalla, hyväksyn sen kyllä, hän sanoo.

Argentiinalainen Ana Laura Valino ihmettelee Rooman uusia järjestyssääntöjä. Adriano Candiago

Hallinto kyllästyi massaturismiin

Rooma päivitti kesäkuun alussa yli 70 vuotta vanhoja järjestyssääntöjään. (siirryt toiseen palveluun) Uudella lailla pyritään vaikuttamaan siihen, miten kasvava määrä kaupungin keskustassa vierailevia ihmisiä käyttäytyy historiallisten monumenttien ja suihkulähteiden lähistöllä.

Roomassa vierailevien turistien määrä on liki kaksinkertaistunut vuosikymmenessä: (siirryt toiseen palveluun) kaupungissa vierailee vuosittain vajaat 30 miljoonaa turistia.

Kaupungin hallinto on kyllästynyt järjestyshäiriöihin ja turistien aiheuttamiin vahinkoihin. Tuhoa syntyy, kun turistit pulahtelevat jatkuvasti kaupungin suihkulähteisiin (siirryt toiseen palveluun), yrittävät varastaa paloja muistomerkeistä ja likaavat monumentteja ruoalla.

Yksin Espanjalaisten portaiden siivoaminen tahroista vuonna 2016 maksoi 1,5 miljoonaa euroa. (siirryt toiseen palveluun)

Elokuun alussa keskustaan ilmestyi kymmeniä paikallispoliiseja, jotka valvovat sääntöjen noudattamista. He partioivat tärkeimpien nähtävyyksien kuten Piazza del Popolo -aukion ja Trevin suihkulähteiden sekä Espanjalaisten portaiden ja sen edustalla Trinità dei Montin aukion liepeillä.

Käsimerkkejä ja pillin vihellyksiä riittää Rooman turistialueilla. Adriano Candiago

Portailla istumisen lisäksi kiellettyä on esimerkiksi syöminen ja juominen nähtävyyksien lähellä, matkalaukkujen vetäminen portaissa ja suihkulähteiden reunoilla istuminen. Myös laulamisen julkisissa liikennevälineissä sekä niin sanottujen rakkauslukkojen kiinnittäminen kaupungin siltoihin on nyt kiellettyä.

Saman lain turvin Rooma pyrkii myös rajoittamaan turistinähtävyyksien lähellä tapahtuvia huijauksia. Laki kieltää esimerkiksi gladiaattoriasussa Colosseumin edessä esiintymisen ja nähtävyyksien edustalla jonon ohi oikeuttavien pääsylippujen myymisen.

Rooman pormestari, populistista Viiden tähden liikettä edustava Virginia Raggi lupasi, että Rooma toivottaa kaikki hyvin käyttäytyvät matkailijat jatkossakin tervetulleeksi. Raggin mukaan kaupunki haluaa ainoastaan suojella muistomerkkejä vahingoilta ja parantaa matkailijoiden käytöstä.

Italian kaupungeista Rooman lisäksi myös esimerkiksi Venetsia on hiljattain ottanut käyttöön uusia järjestyssääntöjä. (siirryt toiseen palveluun)

Fontana di Trevi on Rooman suurin suihkulähde ja suosittu nähtävyys. Adriano Candiago

“Saat selfietikusta naamaan”

Kaikki tapahtuu sekunnissa. Naisturisti luiskahtaa Trevin suihkulähteen kaiteelta veteen. Samassa viheltää jo paikallispoliisin pilli. Nolostuneen näköinen nainen nostetaan suihkulähteestä ja viedään läpimärissä housuissaan poliisiautolle. Poliisi alkaa kirjoittaa hänelle sakkoja.

Vieressä tilannetta seuraa Roomaan myöhäiselle muutaman päivän kesälomalle tullut itävaltalainen Peter Gottweld. Hän kertoo, ettei ole kuullut Rooman uusista säännöistä ennen lomaansa ja näkee nyt ensimmäistä kertaa, kun niitä pannaan toimeen.

Sääntöjen rikkoja voi uuden lain mukaan saada sakot, joiden arvo vaihtelee paristasadasta jopa viiteensataan euroon, tai väliaikaisen kiellon tulla historialliseen keskustaan.

Kamerakännykät räpsyvät ja aina silloin tällöin joku turisti kaatuu suihkulähteeseen. Adriano Candiago

Wienissä asuva Gottweld sanoo ymmärtävänsä, miksi Rooma haluaa säädellä matkailijoiden käytöstä.

– Myös oman kotikaupunkini keskusta on tulvillaan turisteja. Käännyt ympäri ja saat selfietikusta naamaan. En ole massaturismin ystävä, hän sanoo.

Turisteja kiellot saattavat ärsyttää, mutta paikallisen elämän näkökulmasta ne ovat hyvä asia, Gottweld arvelee.

Moni paikallinen on varmasti samaa mieltä. Ydinkeskustan yrittäjät ovat kuitenkin taloudellisesti riippuvaisia turismista, ja siksi turismin säännöstely ei saa heiltä kannatusta.

Omakuvan ottaminen itselle erityisessä paikassa on monelle oleellinen osa turismia. Adriano Candiago

Trevin suihkulähteen nurkalla matkamuistokauppaa parikymmentä vuotta pitänyt Andrea Zarfati kuuluu kriittisiin ääniin. Hänen mukaansa kevyt turistien käytöksen säännöstely on oikein, mutta monet uusista säännöistä on tarpeettomia.

– Jalkojen uittaminen suihkulähteessä on hyvä olla kiellettyä, sillä kyseessä on historiallinen monumentti. Mutta mitä haittaa on suihkulähteen reunalla istumisesta? hän kysyy ja katselee Trevin suihkulähteen edessä olevaa aukiota, jossa kaikuvat jatkuvat pillien äänet.

Zarfati sanoo, että matkailijat ovat Roomalle suuri voimavara ja heitä pitäisi kohdella paremmin myös ravintoloissa ja hotelleissa.

– Ei heistä ole kaupungille haittaa. Ja minullehan he tuovat leivän pöytään.

