Arkkitehtuurin Finlandia meni monien mielestä yllätyskohteelle, sillä Oodi jäi palkitsematta – "Käärmetalon korjaustyö kohottaa itsetuntoa"

Helsingin Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon peruskorjaus on voittanut Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Peruskorjauksen takana on arkkitehti Mona Schalin. Vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on arkkitehti Yrjö Lindegrenin (1900–1952) suunnittelema.

Palkinnon saajan valitsi kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen, jonka valintakriteereissä painoi sana itsetunto. Väisänen pohti, mitkä seikat kasvattavat itsetuntoa, kun kysymys on arkkitehtuurista.

– Kaikista ehdolle asetetuista rakennuksista tai korjauskohteista tätä itsetunnon kohotusta minulle eniten edustaa Käärmetalo ja sen korjaustyö, jota kukaan muu kuin asialle omistautunut arkkitehti ei voi suorittaa, Väisänen kertoo tiedotteessa.

Ilmanvaihto säilytettiin peruskorjauksessa painovoimaisena, mikä säästää energiaa ja huoltokustannuksia ja ehkäisee sisäilmaongelmien syntymistä. Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kansainvälistä mainetta kerännyt Oodi jäi ilman palkintoa

Ehdokkaiden joukossa oli muun muassa Helsingin keskustakirjasto Oodi, jonka vau-arkkitehtuuria on hämmästelty kansainvälisesti. Elokuussa Oodi valittiin maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi. Monet pitivät Oodin palkitsemista Arkkitehtuurin Finlandialla itsestäänselvyytenä.

Väisänen perustelee valintaansa vertauskuvalla.

– Jos arkkitehtuuri pystyy vaikuttamaan itsetunnon ylläpitämiseen muutenkin kuin työntämällä alle jonkin rakennustaiteen kimaltavan limusiinin, se on saavuttanut jotakin tärkeää.

Moni povasi Oodille Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa. Lukas Rusk / Yle

Helsingin Mäkelänkadun suuntaisesti mutkittelevaa Käärmetaloa Väisänen kuvailee suomalaisen arkkitehtuurin hohtavaksi helmeksi.

– Kun tuollainen ikoninen rakennus sitten rappeutuu, kun se on lysähtämässä kasaan, pelastaminen vaatii yhtäällä tavatonta ammattitaitoa ja toisaalla katkeamatonta sisua.

Korjaajien tehtävänä oli Väisäsen mukaan nostaa uudelleen esiin rakennukseen liittyvä "melkein utooppinen idea laadukkaasta vuokratalosta".

– On myös näytettävä, miten modernismin asumisihanteet voivat toimia edelleen ja olla esimerkkeinä uudelle asuntorakentamiselle.

Suurin osa vanhoista ikkunoista ja keittiön kiintokalusteista pystyttiin säilyttämään peruskorjauksen yhteydessä. Kuvatoimisto Kuvio Oy

Peruskorjaus toteutettiin Schalinin mukaan ihannetilanteessa

Peruskorjauksen pääsuunnittelija Mona Schalin kertoo tiedotteessa, että korjaustapa poikkesi monella tapaa tavanomaisista käytännöistä. Hän kuvailee urakan olosuhteita ihanteellisiksi.

– Tilaaja, rakennuttajat, suunnittelija ja urakoitsijat toimivat erittäin hyvässä yhteistyössä. Työssä ei jouduttu tekemään kompromisseja, ja tilaaja halusi satsata laatuun. Suojelutavoitteista ei tarvinnut tinkiä.

Yhteensä viisi ehdokasta palkinnon saajaksi

Käärmetalon peruskorjauksen ja Oodin lisäksi palkintoehdokkaina olivat Jyväskylän yliopiston päärakennuksen restaurointi, Kruunuvuorenrannan koonta-asema ja Vaaralanpuiston päiväkoti.

Jyväskylän yliopiston päärakennus (restaurointi: A-Konsultit-arkkitehtitoimisto) Jyrki Isoaho

Kruunuvuorenrannan koonta-asema (B & M -arkkitehtuuritoimisto) Timo Kukkola

Vaaralanpuiston päiväkoti (AFKS-arkkitehdit) Mika Huisman

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.