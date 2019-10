Rovaniemellä erikoinen varkaus – sähköautojen pikalaturi varkaiden kynsiin

Rovaniemellä tapahtui erikoinen varkaus, kun Rinteenkulman kauppakeskuksessa sijaitseva sähköautojen pikalaturi anastettiin viikonloppuna. Pikalaturi oli uusinta tekniikkaa oleva nestejäähdytteinen malli.

Rinteenkulman latauspisteen omistaa Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja laitteen hinta on 30 000 euroa. Laturin toimittanut Virta LTD yrityksen myyntipäällikkö Aleksi Patana pitää tapahtumaa erittäin harvinaisena.

– Kyllä tämä on ihmeellinen tapaus, en ole vastaavasta varkaudesta kuullut koskaan aiemmin. Laturi on arvokas, 50 kilowatin laturi. Se on erilainen ja tehokkaampi kuin kotitalouksiin asennettavat sähköautojen laturit.

Laturin irrottaminen on hengenvaarallista puuhaa. Varkaat olivat poistaneet laturikaapista sulakkeet, kaapeli oli katkaistu ja pultit irrotettu perustuksesta. Yhtiön mukaan varkaiden on täytynytkin olla ammattilaisia.

Latauspisteen omistava Napapiirin Energia ja Vesi Oy on tehnyt asiasta poliisille rikosilmoituksen ja uusi laite on tilattu.

– Uuden laitteen käyttöönottaminen vie noin kuukauden. Latauspisteeseen asennetaan myös videovalvonta vastaavien tilanteiden varalle, kertoo Napapiirin Energian ja Vesi Oy:n kehityspäällikkö Jouni Karasti.