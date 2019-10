Suomalainen Lego-johtaja: ”Lapsuuden Lego-laatikossani on jokainen palikka tallella”

Toisiinsa kiinnittyvät, erikokoiset muovipalikat ovat ilahduttaneet jo vuodesta 1949 lapsia ja aikuisia.

Lego-palikoiden suosion salaisuudeksi arvioidaan niiden ajattomuus, kun vuosikymmeniä vanhat palikat toimivat uusimpienkin Lego-vempaimien kanssa.

– Lapsuuteni Lego-laatikosta on jokainen palikka vielä tallessa. Lapseni ovat leikkineet niillä ja viime vuosien aikana laatikkoni on kasvanut, sanoo asiantuntija Zina Kranck Radio Suomen Päivä -ohjelman haastattelussa.

Suomalainen Zina Kranck on tanskalaisen Lego Groupin tuotegrafiikan ja materiaaliosaston muotoilujohtaja. Hän ei usko, että lasten mielikuvitus kärsii Legolle ominaisista rakennussarjoista, joissa on mukana valmis kokoamisohje.

– Leikki on aina kehittävää ja siihen kuluu monien taitojen oppiminen yhtä aikaa, Kranck sanoo.

– Rakennuspaketit kertovat aina jonkin tarinan. Esimerkiksi Star Wars –alus on osina paketissa ja niitä toki kootaan ohjeiden mukaisesti. Toiveena kuitenkin olisi, että alus puretaan ja kootaan uudelleen tai keksitään osista jotakin muuta, Kranck sanoo.

Muotoilujohtaja varoittaa, ettei rakentaminen ole aina helppoa.

– On tärkeää, että esimerkiksi vanhemmat ovat mukana leikkimässä ja kokoamassa. Joskus lapset lannistuvat siitä, että rakennussarja voikin olla liian vaikea. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaksikin palikkaa yhdessä on jo jotain. Sehän voi olla vaikka lentokone tai hirviö, jos sillä on silmät.

Zina Kranckilla on kotona hyllyssä ikioma Legon keräilyharvinaisuus. Sitä hän ei halua purkaa eikä kasata uudelleen.

– Se on Lego Kleinbus. Kun ihmiset näkevät sen, saan siitä aina kommentteja.

Kuuntele koko haastattelu tästä