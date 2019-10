Helsinki luopuu koulujen Wilma-järjestelmästä muutaman vuoden sisällä – parin miljoonan käyttäjän Wilma ei lähtenyt mukaan kaupungin kilpailutukseen

Wilma on tuttu viestintäväline niin Helsingin kuin monien muidenkin kaupunkien opettajille, koululaisille ja heidän vanhemmilleen.

Sovelluksen takana on ohjelmistotalo Visma Enterprise Oy. Toimitusjohtaja Jukka Holmin mukaan 97 prosenttia Suomen kunnista on yhtiön asiakkaita. Wilmaa käyttää noin 3 400 koulua eli sillä on pari miljoonaa käyttäjää.

Tulevaisuudessa Wilmaa ei kuitenkaan enää Helsingissä käytetä, sillä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käynnistää oman asiointitietojärjestelmän kehityshankkeensa. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret vanhempineen saman järjestelmän piiriin päiväkodeista toisen asteen koulutukseen saakka.

Toimialan ICT-päällikön Asko Räsäsen mukaan hankkeen valmistumisen aikataulutus on vielä kesken, joten Wilma pysyy koulujen käytössä vielä ainakin pari tai kolme vuotta.

Tiukka laki jarrutti päiväkotien ja vanhempien viestintää

Helsingin päiväkodeissa ei ole tähän mennessä ollut Wilman kaltaista viestintäalustaa tietoturvasyistä. Nissä viestintä on sujunut pitkälti paperitiedotteiden ja kirjeiden varassa, sillä päiväkodit ovat olleet lainsäädännössä tiukemman salassapitovelvollisuuden piirissä kuin koululaiset.

Viime vuonna varhaiskasvatuslaki uudistui, jolloin päiväkotipaikan salassapitosäädös poistui.

Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myötä myös päiväkoteihin tulee sähköinen viestintäalusta, jonka kautta henkilöstö voi olla yhteydessä vanhempiin.

Ei valmista järjestelmää vaan kehitysresursseja

Asiointijärjestelmähankkeen kilpailutuksen voittivat Futurice ja Gofore. Ne eivät tuota kaupungille valmista tietojärjestelmää vaan kehitys tapahtuu kasvatuksen ja koultuksen toimialan johdolla.

Yrityksiltä ostetaan resursseja kehitystyötä varten, kuten ohjelmistokehittäjiä, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja projektipälliköitä.

Valmista tietojärjestelmää kaupunki ei halunnut ostaa, Räsänen kertoo.

– Tänä päivänä ei voida sataprosenttisesti tietää, millaisia tarpeita on esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Järjestelmää kehitetään asteittain tarpeiden mukaan.

Väistyvän Wilman kehittänyt ohjelmistotalo ei osallistunut Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kilpailutukseen, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jukka Holm.

– Heille haettiin räätälöityä ratkaisua. Meillä tuotekehitys on keskittynyt pilvipalvelun kehittämiseen, mikä palvelee useita asiakkaita. Näimme parhaaksi, että jatkamme tuotekehitystä olemassa olevan tuotteen kautta.

Lue myös:

Tiukka laki rajoittaa Wilman laajentamista päiväkoteihin – lapsen päiväkotipaikka on salaisuus

Lapsen päiväkotipaikka ollut tähän saakka salaista tietoa – uuden lain myötä lippulappuset voivat jäädä historiaan ja päiväkoteihin saadaan oma "Wilma"