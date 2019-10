Asuntojen hintojen nousu Suomessa on koko Euroopan toiseksi hitainta – ja se on hyvä, sanoo jopa asuntorakentaja

Hintojen tasainen kehitys on eduksi asuntomarkkinoille. Kovaa nousua seuraa usein kova lasku, sanovat asiantuntijat.

Asuntokauppojen hintataso voi tuntua karkaavan pilviin, mutta tuore tilasto kertoo muuta. Harvassa EU-maassa hinnat nousevat yhtä hitaasti kuin Suomessa.

Tänään maanantaina julkaistun tilaston mukaan täällä hinnat nousivat kevään aikana vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Tätä hitaampaa kehitystä on vain Italiassa, jossa hinnat olivat jopa pienessä laskussa.

Useimpien muiden EU-maidan asuntomarkkinoilla meno on toinen. Kuten oheinen lista kertoo, useissa maissa hinnat nousivat yli kymmenen prosentin vauhdilla. Keskimäärinkin hinnat nousivat yli neljä prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

"Nyt ollaan jo kipurajalla"

Yleensä myyjät pitävät nousevista hinnoista, mutta ei välttämättä rakennusalalla. Asuntorakennuttaja Bonavan toimitusjohtaja Juuso Hietanen on tyytyväinen, että hintojen nousu alkaa nollalla.

– Suomessa ei ole varaa nostaa hintoja. Nyt ollaan jo kipurajoilla, hän sanoo.

Bonava rakennuttaa asuntoja Pohjoismaissa, Saksassa, Baltiassa ja Venäjällä. Hietasen mukaan asumiskuluissa Suomessa alkaa tulla katto vastaan, sillä tuloista menee asumiseen 40-60 prosenttia. Saksassa osuus on 20-40 prosenttia.

Samaa mieltä on kansainvälisiä asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri.

– Olisi huolestuttavaa, jos asuntomarkkinat irtoaisivat ympäröivästä taloudesta ja heikossa taloustilanteessa asuntojen hinnat nousisivat voimakkaasti, hän kiteyttää.

Suomen hintataso on kehittynyt muuta EU:ta hitaammin jo pidemmän aikaa. Kun muualla hintojen nousuvauhti on ollut viiden prosentin tuntumissa, Suomessa on pysytelty alle puolentoista prosentin vauhdissa.

"Keskimäärin koko maassa ei asu kukaan"

Tilastojen keskiarvot kätkevät taakseen paljon – muun muassa Suomen ja monen muunkin maan sisäisen kahtiajaon. Eurostatin luvuissa käsitellään kunkin maan asuntomarkkinoita yhdellä luvulla.

– Mutta kukaan ei asu keskimäärin koko maassa , Putkuri muistuttaa.

Bonavan Hietanen korostaa, että muuttoliike pikkukaupungeista suurempiin kaupunkeihin on käynnissä kaikkialla.

Suomessakin asuntomarkkinat ovat jakaantumassa yhä jyrkemmin. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella hinnat nousevat selkeästi, mutta muualla on hiljaista tai miinusta. Tilastokeskuksen tuoreimman julkistuksen mukaan elokuussa hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla yli kaksi prosenttia vuodessa, mutta muualla laskivat lähes kaksi prosenttia.

Kuuma rakennusbuumi taltutti hintojen nousun

Suomen Pankin Putkuri ja Bonavan Hietanen korostavat molemmat tasaisen hintakehityksen arvoa. Jos hinnat nousevat lujaa, ne yleensä myös laskevat lujaa.

Suomessa kaupungistuminen on edennyt viime vuodet vauhdilla ja ilman asuntorakentamisen buumia muuttoliike olisi johtanut nykyistäkin kovempaan hintojen nousuun kasvualueilla. Hietanen arvioi, että asuntorakentamisen kahden huippuvuoden aikana asuntoja on saattanut tulla liikaakin joillekin seuduille, mutta pääkaupunkiseudulla rakentaminen vielä jatkuu.

– Kaupungistumistrendi tulee voimistumaan. Tässä on lumipalloefekti, kun pikkupaikkakunnilla väki vähenee, hiipuvat palvelutkin.

Varoituksia velasta ja hinnoista

Suomen Pankissa asuntojen hintoja tarkkaillaan erityisesti velkaantumisen takia. Suomi on jo saanut tukistuksen Euroopan järjestelmäriskikomitealta (siirryt toiseen palveluun).

Euroopan keskuspankin yhteydessä toimiva valvoja on varoittanut, että kotitalouksien velkaantumisen voi johtaa siihen, että pienikin luottamuksen heikentyminen saa velkaiset kuluttajat polkaisemaan jarrut pohjaan. Jarrutus pahentaisi hiipuvan talouden tilannetta entisestään.

Tämä on yhtenä syynä siihen, että Suomessa halutaan rauhoittaa velkaantumista velkakatolla.

Useat muut Euroopan maat saivat puolestaan varoituksen asuntomarkkinoiden ylikuumentumisesta.

Putkuri muistuttaa blogissaan ekonomistien vanhasta viisaudesta: "Finanssikriisit ovat nousukausia, jotka ovat päättyneet romahdukseen – booms gone bust."

Juuri siksi nolla-alkuinen ja tasaisen tylsä hintakehitys on eduksi.