Poliisi jatkaa tutkimuksia surmapaikalla Pietarsaaressa – nuori nainen ammuttiin asunnossaan

Poliisi on kertonut uusia tietoja Pietarsaareessa varhain aamulla paljastuneesta henkirikoksesta. Vuonna 1999 syntynyt nainen surmattiin ampuma-aseella uhrin kerrostaloasunnossa kaupungin ydinkeskustassa.

Teosta on pidätetty epäiltynä kaksi pietarsaarelaismiestä. He ovat syntyneet vuosina 1985 ja 1971. Poliisi otti kiinni heidät asunnosta ja sen välittömästä läheisyydestä. Poliisin tämän hetkisen tiedon mukaan he ovat molemmat tekohetkellä olleet asunnossa.

Miehet tunsivat ainakin jollain tavalla naisen. Poliisi kertoi aiemmin tutkivansa asiaa tappona.

Poliisi ei tutkinnallisista syistä voi tiedottaa tässä vaiheessa asiasta enempää.

Lue lisää:

Kahta miestä epäillään nuoren naisen taposta Pietarsaaressa