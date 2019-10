Turkuun suunnitellaan psykiatrista sairaalaa, jollaista ei ole “missään muualla Suomessa” – tavoitteena vähentää häpeän leimaa

Turun uusi psykiatrinen sairaala on tarkoitus rakentaa Mikron tontille Kupittaalle Tyksin kantasairaalan viereen.

Turun uusi psykiatrinen sairaala on tarkoitus rakentaa Mikron tontille Kupittaalle Tyksin kantasairaalan viereen. Paula Collin / Yle

Uuden sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Turku– Tällaista psykiatrista sairaalaa ei Suomessa vielä ole, sanoo toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö Pekka Makkonen.

Hän puhuu suuria sanoja, mutta vakuuttaa, että nyt suunnitellaan jotain täysin erilaista. Mallia on käyty hakemassa muun muassa Ruotsista Uppsalan uudesta psykiatrisesta sairaalasta.

Sieltä Turkuun on saatu ideoita avoimesta ja helposti lähestyttävästä sairaalasta. Sillä on tarkoitus vähentää psykiatrisiin sairauksiin liittyvää häpeän leimaa.

– Se on mielenterveyspalveluiden kehittämisen suurin este ja asia, joka pitää poistaa, Makkonen sanoo.

Näin sanoo myös Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n toiminnanjohtaja Eeva Siivonen. Hänen mukaansa mielenterveyssairauksien stigma estää ihmisiä hakeutumaan hoitoon ajoissa ja saamaan tukea läheisiltään hoidon aikana. Jos häpeän leimaa saadaan vähennettyä, paranee ihmisten hoito ja samalla säästyy myös rahaa, kun hoito päästään aloittamaan ajoissa.

Näkyvällä paikalla, kaikkien käytössä

Ensimmäinen askel stigman vähentämisessä on paikka. Turun uusi psykiatrinen sairaala on tarkoitus rakentaa Kupittaalle Mikron tontille Tyksin muiden rakennusten viereen. Sijainti on joukkoliikenteen risteyskohdassa ja keskellä Turun kiivaasti kasvavaa ja kehittyvää aluetta.

Se on Tyks Psykiatrian kokemusasiantuntijan mielestä erinomainen asia.

– Olisi tärkeää, että mielenterveyssairaudet rinnastettaisiin muihin sairauksiin eikä piilotettaisi ihmisten katseilta, Mari Madetoja sanoo.

Nykyiset psykiatrisen sairaalan tilat ovat Madetojan mielestä vanhanaikaisia ja ankeita. Hän toivoo, että uudesta psykiatrisesta sairaalasta tulisi helposti lähestyttävä, ei sairaalamainen.

Sitä tavoittelee myös projektin johto. Psykiatriseen sairaalaan on tarkoitus tulla myös muita kuin erikoissairaanhoidon palveluita, esimerkiksi kauppa-, ravintola- ja apteekkipalveluita.

Se vähentää stigmaa, sillä sairaalan aulassa ollessa ei välttämättä tunne olevansa sairaalassa. Lisäksi aulan palveluita voivat käyttää muutkin kuin sairaalan asiakkaat, joten kukaan ei tiedä, kuka on potilas ja kuka ei.

Psykiatrisen sairaalan suunnittelussa kuunnellaan herkällä korvalla myös potilas- ja omaisjärjestöjä. Heidät on tarkoitus tuoda näkyville myös sairaalassa.

Keskustelut kaavasta kesken

Parhaillaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki neuvottelevat Mikron tontin kaavasta.

– Toistaiseksi emme ole löytäneet ratkaisua, jolla pääsisimme eteenpäin, mutta neuvottelut jatkuvat, rakentamisen hankejohtaja Timo Seppälä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo.

Jos asemakaavasta saadaan lainvoimainen viimeistään keväällä 2021, rakennustyöt päästäisiin aloittamaan samana vuonna ja sairaala voisi valmistua vuonna 2024. Seppälän mukaan aikataulu on mahdollinen, mutta tiukka.

Psykiatrisen sairaalan rakentamisen arvioidaan maksavan noin 112 miljoonaa euroa.

Lue myös:

Mielisairaalat lakkaavat olemasta, mutta katoaako hulluuden leima?

“Olisi luultavasti pitänyt yrittää itsemurhaa, että olisin päässyt hoitoon” – Nuorten mielenterveysongelmien hoitotarve rajussa kasvussa

Yli 400 000 suomalaista käyttää masennuslääkkeitä: Riikka Matikainen, 26, sai niistä avun ja kertoo kohtaamistaan virhekäsityksistä