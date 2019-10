Helsinki testaa lumen hävittämisessä uutta tekniikkaa jo tulevana talvena: roskia keräävä puomi mereen ja sulatuksen tehostamista

Helsinki pyrkii testaamaan uutta tekniikkaa aurattavien lumien käsittelyssä eri lumenvastaanottopaikoissa jo tulevana talvena.

Helsinki on etsinyt uusia keinoja ja yhteistyökumppaneita lumen käsittelyn saamiseksi nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Viime talvena aloitettiin innovaatiokilpailu This is Snow Problem. Nyt kilpailuehdotuksien perusteella on valittu kumppaneita ensimmäisiin kokeiluihin, ja tavoitteena on testata uusia menetelmiä jo tulevalla talvikaudella.

Yksi uusi menetelmä on verhopuomi, jolla poistetaan roskia ja ehkäistään niiden kulkeutumista merelle. Aikeissa on testata tätä Hernesaaren merivastaanottopaikalla.

Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla puolestaan testataan lumen sulatuksen tehostamista ja mahdollisesti myös sulamisvesien reaaliaikaista seuraamista.

Vuosaaren lumenvastaanottopaikalla on tarkoitus kokeilla kaukolämmön paluulämmön hyödyntämistä.

Uusilla kokeiluilla pyritään vähentämään lumen käsittelyn haittavaikutuksia sekä edistämään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja Itämeren suojelua. Helsinki on sitoutunut Itämeren suojeluun Turun kanssa aloittamassaan Itämerihaasteessa.

Helsingin kaupunki käyttää vuosittain keskimäärin noin 25 miljoonaa euroa katujen ja puistoraittien talvihoitoon.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänä syksynä periaatteen, että kaduilta kerätyt lumet kaadetaan tulevaisuudessa muualle kuin mereen. Aloitteen taustalla oli kokoomuksen Sirpa Asko-Seljavaara. Vielä tulevana talvena lumet päätyvät kuitenkin mereen.

