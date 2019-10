Maistuisiko peura? Riistalihaa halutaan taas avittaa kaiken kansan ruuaksi

Riistakeskus on myöntänyt ennätysmäärän kaatolupia valkohäntäpeuran metsästykseen tälle metsästyskaudelle. Syynä on se, että myös peurakanta on ennätyssuuri, arviolta yli 110 000 eläintä.

Nyt viiden maakunnan alueella on aloitettu Hyvinvointia riistasta -hanke (siirryt toiseen palveluun). Sen tavoitteena on kouluttaa metsästäjät tarjoamaan kaatamiensa peurojen lihoja myös kauppaan tavallisten kuluttajien saataville.

Hanke ei ole ensimmäinen lajissaan, mutta nyt siihen on entistä enemmän tarvetta. Hanke tulee keräämään ja tarjoamaan osaamista riistalihan käsittelystä ja kaadosta aina paloitteluun ja jatkojalostukseen asti.

Aiemmin hirvien ja peurojen lihat ovat päätyneet useimmiten metsästäjien pakastimiin ja heidän tutuilleen, sillä tarkastamattoman lihan kauppa on ollut rajoitettua.

Jo vuonna 2012 tarkastamattoman riistalihan myyntiä helpotettiin, mutta vasta nyt metsästyseurat ovat kunnolla heräämässä saaliiden myyntiin. Tämä vaatii sen, että metsästysseuran lahtivaja, missä eläimet käsitellään kaadon jälkeen, on hyväksytty elintarvikehuoneistoksi.

Monella seuralla on lahtivajoissaan jo kylmälaitteet, joilla tilat saadaan viilennettyä ruhojen riiputuksen ajan.

Riistaa on harvoin tarjolla kaupassa

Turun kauppahallissa Lundénin lihan tiskillä on tuoretta peuranpaistia tarjolla. Löytyy myös ulkofilettä ja etuselkää.

Lihakauppias Antti Lundénin mukaan enää ei tarvitse itse ampua kaikkia myyntiin tulevia peuroja, sillä Varsinais-Suomessa eläimiä riittää myyntiinkin.

– Olen jo muutaman vuoden uskonut siihen, että peuranliha tulee yleistymään kauppojen lihatiskeillä ihan varmasti, varsinkin nyt kun täällä Varsinais-Suomessa peuraa ja Satakunnassa on paljon, Lundén arvelee.

Hän on itse konsultoinut metsästysseuroja siitä, miten elintarvikehuoneistohakemus tehdään. Hyväksynnän saaminen onnistuu, jos kylmälaitteet, käsienpesupaikat sekä muu vaadittava hygienia on kunnossa.

Näitä tiloja rakennetaan Varsinais-Suomeen parhaillaan ja isoilla seuroilla tilat ovat useimmiten jo kunnossa.

Hyvinvointia riistasta -hankkeen projektipäällikkö Leena Erälinnan mukaan metsästäjille on juuri valmistunut opas, joka neuvoo tarkastamattoman luonnonlihan myymiseen liittyvissä seikoissa. Luvassa on myös koulutusta.

Hanke ulottuu viiden maakunnan peuratihentymäalueelle Etelä- ja Lounais-Suomessa. Metsästysseurojen lisäksi kohderyhmänä ovat alueen kaupat ja ravintolat.

– Me olemme tehneet kuluttajakyselyjä. Kiinnostus ja halu hankkia riistanlihaa on suuri. Se on luonnollista, kotimaista, lähellä kasvanutta ja se on niinkuin osittain myös ekologista, Leena Erälinna sanoo. Hän työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

Kauppahallin lihakaupassa on huomattu sama kiinnostus.

– Riistaa ostaa ihan normaali kuluttaja, joka haluaa tietää mistä liha tulee. Se on aika vihreää lihaa, lähellä ja vapaana kasvanutta, Antti Lundén sanoo.

Peuroja metsästetään tammikuulle asti

Peurajahti on nyt kiivaimmillaan ja jatkuu aina tammikuun loppuun asti. Keskustelut metsästäjien kanssa antavat osiviittaa siitä, että monella pakastimet ovat jo täynnä ja paineet saaliin myymiseen kasvavat.

Viikonloppuna Tortinmäen Jahdin peuramiehet olivat koolla heti aamutuimaan. Kaksi koiraa päästettiin valittuun alueeseen ja ajot olivat päällä miltei heti.

Naapuriseuran puolelta Aurasta kajahteli laukauksia, mutta vasta toinen passitus tuotti tulosta.

Metsästyksenjohtaja Pertti Kilpeläisen tähtäimeen juoksi peurapukki, joka kellistyi apilapellolle. Reippaankokoinen peura vietiin nyljettäväksi seuran lahtivajalle.

– Tämä taitaa päätyä kyllä ampujan pakastimeen tällä kertaa, Kilpeläinen arveli.

Tortinmäen Jahdin alueella yli 40 peuraa on jo kaadettu, joten jäljellä olevista paristakymmenestä luvasta ehkä osa menee myyntiin.

Kuka korjaa hyödyn?

Jos metsästys muuttuu enemmän kaupalliseksi ja saalista aletaan myydä, saattaa syntyä ristiriitoja maanomistajien kanssa.

Useimmat seurat vuokraavat metsästysmaansa eivätkä vuokrat yleensä ole korkeita, jos niitä onkaan.

Jo nyt on maanomistajien piiristä on kuulunut kommentteja, että seurojen pitää alkaa maksaa vuokraa, jos peuroja aletaan myydä enemmän.

Antti Lundénin mukaan seurojen onkin syytä pitää maanomistajat tyytyväisinä, vaikka metsästäjät vieläkin tekevät työnsä talkoina. Suuren kaatolupamäärän täyttäminen vie aikaa.

– Tämä Varsinais-Suomen lupamäärä vaatii aktiivisen seuran sinne taustalle ja paljon porukkaa ja paljon talkootyötä. Ei se mitään ilmasta lihaa se ei ole.

Suuret peuramäärät saattavat johtaa myös siihen, että pienissä seuroissa ja seurueissa jotkut jäsenet kokevat peuranmetsästyksen rasitteena. Runsas peurakanta tarkoittaa lukuisia metsästyspäiviä ja runsaasti saaliin käsittelyä.

