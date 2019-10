Vääntö presidentti Trumpin verotietojen julkisuudesta jatkuu – liittovaltion tuomari määräsi tiedot syyttäjän tutkittaviksi, vetoomustuomioistuin otti aikalisän

Donald Trumpin on luovutettava verotietonsa vuosilta 2011-2018 New Yorkin syyttäjälle.

Brendan Smialowski / AFP

Oikeusjutussa on kyse siitä, maksoiko Trumpin vaalikampanja vaitiolorahaa kahdelle naiselle, jotka väittävät olleensa seksisuhteessa Trumpin kanssa.

Virassa olevalle presidentille ei voi antaa kaiken kattavaa immuniteettisuojaa syyttäjän tutkimuksia vastaan, määräsi liittovaltion tuomari Victor Marrero heti maanantai-aamusta.

Ratkaisu merkitsee, että Donald Trumpin on luovutettava kahdeksan vuoden henkilökohtaiset verotietonsa ja yritysverotietonsa New Yorkin syyttäjälle. Määräys koskee vuosia 2011-2018.

Tuomari Marreron ratkaisusta ehti kulua vain lyhyt tovi, kun Trumpin lakimiehet jättivät vetoomustuomioistuimeen pikapyynnön, jolla asian käsittely jäädytettiin.

Toisin kuin muut Yhdysvaltain presidentit, Donald Trump on sitkeästi vastustanut verotietojensa julkistamista. Käytännön mukaan jo kampanja-aikana ehdokkaat paljastavat varallisuutensa.

Trumpin veroasioita hoitaa konsulttiyhtiö Mazars. Trumpin lakimiesten mukaan presidentti kärsisi perustavanlaatuisia vaikeuksia, jos hän virassa ollessaan joutuisi julkistamaan taloutensa todellisen tilan. Samaa mieltä on myös Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Trumpin nykyinen virkakausi jatkuu tammikuuhun 2021 asti. Hän pyrkii myös toiselle kaudelle.

Liittovaltion tuomari Marrero kuvaa 75-sivuisessa ratkaisussaan Trumpin lakimiesten perusteluja kummallisiksi, vastenmielisiksi ja perustuslain hengen vastaisiksi.

Jos vetoomustuomioistuin on aikanaan asiassa samaa mieltä, Trumpin on luovutettava verotiedot oikeudelle. Tämä ei merkitse, että niistä tulisi julkisia asiakirjoja.

Maksettiinko Trumpin varoista vaitiolorahaa?

Trumpin verotietoja on hakenut tutkittaviksi piirisyyttäjä Cyrus Vance Jr. Pyyntö on osa selvitystä, maksoiko Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen vaitiolorahaa pornotähti Stormy Danielsille ja Playboy-malli Karen McDougalille. He väittävät olleensa seksisuhteessa Trumpin kanssa tämän vaalikampanja aikana.

Trump on kiistänyt suhteet. Lakimies Cohen on jo vankilassa kärsimässä kolmen vuoden tuomiota valehtelusta oikeudelle. Hän sanoo hoitaneensa tilisiirrot ainakin toisille naisista. Rahat olisivat tulleet Trumpin kampanjarahoista.

Trumpia vastaan on nostettu noin 29 tutkintaa. Niistä yksitoista tapahtuu kongressissa, kymmenen liittovaltion tasolla ja kahdeksan osavaltiotasolla. Näiden lisäksi edustajainhuoneen demokraatit aloittivat viikko sitten virkarikossyytetutkinnan presidentin puhelusta Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille. Tässä perusteluna on, että Trump pyysi soitollaan Zelenskyiltä tietoja demokraattien ehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin poikaa vastaan.

Lähteet: AP,AFP,Reuters