Ruotsin akatemian historiallinen kriisi tuo Nobelin palkinnon voittajille ennätysmäisen huomion tänä vuonna

Tämän viikon torstaina kello 13 Ruotsin aikaa avautuu Pörssisalin ovi Tukholman vanhassakaupungissa. Ruotsin akatemian vakituinen sihteeri Mats Malm astuu sisään saliin, joka on täynnä toimittajia ja kameroita.

Malm kertoo, kuka saa Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna 2019.

Tänä vuonna hän tekee myös jotain historiallista: hän kertoo, kuka saa kirjallisuuden Nobelin vuodelta 2018.

Viime vuonna palkinto jäi jakamatta, koska akatemia oli kaaoksessa.

Palkinto on jäänyt jakamatta aiemmin vain maailmansotien aikana ja vuonna 1935.

Nobelin palkinto on maailman tunnetuin ja arvostetuin kirjallisuuden tunnustus. Voittajalle se tuo arvostusta ja rahaa.

Palkinnon arvo on noin 830 000 euroa. Sen päälle tulevat vielä muhkeat palkintoa seuraavat tulot, kuten osuudet kirjamyynnistä.

Konsulttiyritys Brand Finance on arvioinut, että Nobelin tavaramerkki on arvoltaan samaa luokkaa kuin Ikean tai vaatejätti H&M:n eli noin 15–20 miljardia euroa.

Lisa Irenius on seurannut tarkasti Ruotsin akatemian vaiheita. Mike Toivonen

Tänä vuonna tarjolla ennätysmäistä huomiota

Voittajat saavat varautua poikkeuksellisiin kysymyksiin:

Miltä tuntuu voittaa palkinto kriisin jälkeen? Mitä akatemia haluaa viestiä valinnallanne? Mitä mieltä olette tapahtuneista?

Huomiota on tarjolla enemmän kuin koskaan.

Svenska Dagbladetin kulttuuritoimituksen päällikkö Lisa Irenius on seurannut tarkasti Ruotsin akatemian vaiheita.

– Tämä on melkoinen paradoksi: samaan aikaan, kun akatemia on menettänyt arvovaltaansa, on huomio kirjallisuuden Nobelia kohtaan lisääntynyt moninkertaisesti, hän naurahtaa.

– Monia kiinnostaa torstaina se, ottavatko voittajat kantaa akatemian kohuun.

Julkisessa keskustelussa on esitetty tänä vuonna ennenkuulumaton kysymys: haluavatko kaikki edes voittaa palkintoa tänä vuonna?

– On selvää, että näin voi tällä kertaa käydä. Se olisi hyvin ikävää akatemialle ja Nobel-säätiölle, sanoo Irenius.

Ruotisn akatemian kokous Tukholmassa joulukuussa 2018. Henrik Montgomery / EPA

Metoo-paljastuksesta kehkeytyi sisäinen valtataistelu

Kaikki alkoi marraskuussa kaksi vuotta sitten.

Dagens Nyheter -lehden artikkelissa joukko naisia, osa nimellä ja osa nimettömästi, kertoi seksuaalisesta ahdistelusta, jota he olivat kokeneet Ruotsin akatemian jäsenen, runoilija Katarina Frostensonin puolison Jean-Claude Arnault'n taholta.

Osa päällekäynneistä oli tapahtunut akatemian asunnoissa Tukholmassa ja Pariisissa.

– Kun luin lehtijutun, olin järkyttynyt, mutta en täysin yllättynyt. Tämän niinkutsutun kulttuuriprofiilin ympärillä oli kiertänyt niin paljon huhuja, sanoo Lisa Irenius kilpailijansa skuupista.

– Silloin näytti siltä, että tämä olisi metoo-kampanjaan liittynyt tapaus, eikä vaikuttaisi Ruotsin akatemiaan. Mutta siitä tuli akatemian kriisi siksi, että se jakautui sisäisesti tapauksen ympärillä.

Jean-Claude Arnault saapumassa Svean hovioikeuden istuntoon Tukholmassa marraskuussa 2018. Jonas Ekstromer / EPA

Syksyllä 2017 akatemia päätti yksimielisesti tilata selvityksen asianajotoimistolta lehdessä esitetyistä väitteistä.

Alkuvuodesta 2018 tilanne muuttui.

Osa akatemian jäsenistä, etunenässä Arnault'n ja Frostenssonin pitkäaikainen ystävä Horace Engdahl alkoi yllättäen vaatia selvitystyön pysäyttämistä. Siihen akatemian pysyvä sihteeri Sara Danius ei suostunut.

Kun selvitys oli valmis, se toi päivänvaloon seksuaalisen häirinnän lisäksi ilmiselviä rikkeitä.

Arnault'n johtama kulttuurinäyttämö Forum oli saanut vuosia rahallista tukea akatemialta. Forumin osaomistaja oli akatemian jäsen Katarina Frostensson, eli hän oli ollut myöntämässä tukea itselleen.

Frostensson oli myös vuotanut puolisolleen tietoja kirjallisuuden Nobelin tulevista voittajista ja tällä tiedolla Arnault'lla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen hyötymiseen. Arnault'lla oli tapana kutsua itseään akatemian 19:ksi jäseneksi – nyt kävi ilmi, miksi.

Selvitys suositti akatemiaa ilmoittamaan poliisille parin talousepäselvyydet ja saamaan Frostenssonin eroamaan vapaaehtoisesti.

Osa akatemian jäsenistä kuitenkin päätyi pitämään asianajotoimiston selvitystä epäluotettavana, koska siinä oli käytetty osin nimettömiä lähteitä. Osa oli myös vakuuttunut, että Danius oli syöttänyt näitä väitteitä selvitystyötä tehneille.

Rusetteihin pukeutuneet mielenosoittajat kokoontuivat Tukholmassa viime vuoden huhtikuussa. Jonas Ekströmer / EPA

Skandaalin jälkimainingeissa akatemiaan valittiin suomalainen jäsen

Huhtikuussa 2018 akatemia päätyi äänestämään.

Vastakkain oli pysyvän sihteerin Sara Daniuksen linja eli toimia selvityksen suosittamalla tavalla ja erottaa Frostensson. Toisella puolella oli Horace Engdahlin vetämä joukko, jonka mukaan Frostenssonia ei voi syyttää tapahtuneista ja hänen tulee saada jäädä akatemiaan.

Äänestys tehtiin vanhan tavan mukaisesti: valkoisilla ja mustilla kuulilla. Äänestyksen päättyessä pöydällä oli kahdeksan valkoista ja kuusi mustaa kuulaa eli Frostenssonin tukijat voittivat.

Osa äänestyksen hävinneistä erosi protestina, mukaan lukien entinen pysyvä sihteeri, historioitsija Peter Engdahl.

Sara Danius erosi pysyvän sihteerin tehtävästä.

Ruotsin akatemian sihteeri Sara Danius luki akatemian lehdistötiedotetta toimittajille Pörssitalon ulkopuolella marraskuussa 2017. Vilhelm Stokstad / EPA

Ruotsissa nousi näyttävä rusettipuseroliike tukemaan Daniusta. Hänet on usein nähty rusettipusero yllään. Maassa koettiin, että nainen sai kantaa vastuun miehen tekemästä vääryydestä.

– Ulkopuolisten silmissä Danius toimi kriisissä hyvin, esimerkiksi vaatimalla asianajotoimiston selvitystä, sanoo Lisa Irenius Svenska Dagbladetista.

– Danius sai myös ihmiset omistautumaan asialle ja sai hyvin monet puolelleen.

Sitä, mikä johti Ruotsin akatemiassa jakoon ja valtataisteluun ei vielä tiedetä kunnolla – ehkä ei koskaan.

– Uskon, että kuva siitä, mitä tapahtui, tulee ajan myötä kirkastumaan. Tullaan kirjoittamaan tapahtumista, kuten nyt on jo nähty. En kuitenkaan usko, että saamme koskaan tietää täysin kaikkea, mitä akatemiassa tapahtui sisäisesti, pohtii Irenius.

Jean-Claude Arnault tuomittiin syksyllä 2018 raiskauksesta vankilaan 2,5 vuodeksi. Arnault kärsii tuomiotaan Göteborgin lähellä vankilassa, joka on tarkoitettu erityisesti seksuaalirikollisille.

Alkuvuodesta 2019 sekä Danius että Frostensson jättivät paikkansa akatemiassa pysyvästi neuvoteltuaan itselleen korvaussopimuksen. Frostenssonin paikalle valittiin suomalainen runoilija Tua Forsström. Horace Engdahl on yhä Ruotsin akatemian jäsen.

Mike Toivonen

Akatemian haavat umpeutuvat hitaasti

Lisa Irenius uskoo, että Ruotsin akatemia on oikealla tiellä kohti toimintatapaa, jossa kaverikorruptiolla ei ole sijaa.

– Niiden kommenttien perusteella, joita olen saanut akatemiasta, toiminta on nyt sisäisesti rakentavampaa. Siellä ollaan myönteisiä ja halutaan rakentaa uutta alkua.

– On kuitenkin selvää, että luottamuksen palauttaminen vie pitkään. Ihmisten mielestä akatemian luottamus on saanut kovan iskun.

Irenius uskoo, että akatemia pyrkii palauttamaan luottamuksen keskittymällä ydintehtäviinsä.

– Tekeillä on muun muassa kirjallisuusportaali ja muita digitalisaatiohankkeita. Svenska.se -sivustolla on ollut peräti 20 miljoonaa sivulatausta. Akatemia varmasti ajattelee, että näillä tavoilla he osoittavat ihmisille olevansa tarpeellisia.

– Ironista sisänsä, nämä ovat hankkeita, joista Sara Danius puhui ollessaan akatemian pysyvä sihteeri. Nyt tämä akatemia sitten toteuttaa niitä – ilman häntä.

Muutokset ovat olleet välttämättömiä. Dagens Nyheter -lehden mukaan Nobel-säätiö jopa selvitti viime vuonna mahdollisuutta muuttaa Nobelin testamentin ehtoja. Muutos olisi vienyt akatemialta oikeuden jakaa kirjallisuuden palkinnon.

Nobel-juhla Tukholman kaupungintalossa joulukuussa 2018. David Niviere / AOP

Säätiö päätyi kuitenkin uudistamaan Nobel-komitean.

Palkinnon jakavaan komiteaan otettiin mukaan viisi ulkopuolista asiantuntijaa. Mukana on myös neljä Ruotsin akatemian jäsentä.

Mukana ollut akatemian jäsen Horace Engdahl erosi Nobel-komiteasta. Ratkaisun kerrottiin syntyneen hänen omasta aloitteestaan.

– Ulkopuolisten mukaanotto oli viisasta, sanoo Irenius.

– On sanottu, että tämä käytäntö jatkuisi vain kaksi vuotta, mutta uskon, että tästä tulee pysyvä järjestely.

Torstaina jaettavat palkinnot ovat Ruotsin akatemialle mahdollisuus näyttää, että kuningas Kustaa III:n perustama insituutio on pystynyt aloittamaan alusta.

– On surullista, että Ruotsin akatemia on menettänyt niin paljon kimallustaan. Se on kuitenkin osa historiaamme ja olemme siitä ylpeitä, Irenius sanoo.

– Mutta kaikissa instituutioissa on vaaransa, jos niistä tulee liian salamyhkäisiä ja sisäänpäinkääntyneitä.

Muuttuvatko etuoikeutettuina pidetyt edut?

Seuraavaksi avoimuutta ja pelisääntöjä odotetaan Ruotsin akatemian maksamiin veroihin ja jäsenten palkkioihin ja etuihin.

Dagens Industri -lehden mukaan akatemian varallisuus on arvoltaan noin 500 miljoonaa euroa. Se koostuu muun muassa kiinteistöistä, osakkeista ja sijoituksista. Omaisuus on hankittu suurelta osin yksityisten lahjoitusten sekä valtion avustusten ja verotuen avulla. Akatemia on esimerkiksi vapautettu veroista.

Akatemian jäsenet kokoontuvat joka torstai vanhassa pörssitalossa Tukholman Vanhassakaupungissa kello 17. Kokouksesta he saavat palkkiokseen perinteiden mukaisesti hopeoidun poletin, joka on arvoltaan noin 28 euroa.

Kokouksen jälkeen he syövät illallisen akatemian omistamassa Den Gyldene Freden -ravintolassa. Kolmen ruokalajin illallinen nautitaan kristallikruunujen alla Bellman-salissa, jonka kaapista löytyy jokaiselle jäsenelle numeroitu snapsilasi.

Viime kuussa ilmestyneessä kirjassa Svenska Akademien – makten, kvinnorna och pengarna on laskettu akatemian ja sen jäsenten tuloja ja etuja.

Pysyvä sihteeri saa kiinteän palkan, noin 10 000 euroa kuukaudessa ja anteliaana pidetyn eläkkeen. Jokainen työvuosi kerryttää eläkettä 10 000 euron verran. Kymmenen vuoden työstä hänelle kertyy satatuhatta euroa eläkettä vuosittain.

Jäsenten isommat tulot tulevat erilaisista akatemian komiteoista, joissa he ovat mukana.

Peruspalkkio on 550 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi komiteoista saa vuosittain 15 000–3 000 euroa. Jäsen, joka istuu neljässä eri komiteassa, voi saada yli 45 000 euroa vuosittain.

Julkisuudessa osa jäsenistä on kuvannut työmääräänsä vaativaksi. Osa jäsenistä on kuvannut työtään puolipäiväiseksi.

Jäsenet saavat asua myös akatemian omistamissa asunnoissa, halutuissa osoitteissa kuten Tukholman Vanhassakaupungissa. Jäsenet maksavat veroa työsuhdeasunnoistaan.

Myös Ruotsin akatemian kohun päähenkilöt Katarina Frostenson ja Jean-Claude Arnault saivat jäädä asumaan akatemian omistamaan asuntoon.