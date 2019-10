Tiistaina on huono ajokeli osassa maata – pakkaset jäädyttävät yöllä tiet

Huonoa ajokeliä on odotettavissa Itä-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Tiistaiaamuna on paikoin huono ajokeli, varoittaa Ilmatieteen laitos. Voit seurata varoitustilannetta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Huonoa ajokeliä on odotettavissa Itä-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan alueilla on yöllä pakkasta, minkä vuoksi tiet ovat aamulla jäässä. Pakkasta voi paikoin olla myös Lounais-Suomessa.

Lisäksi tiistaina sataa lunta muutaman sentin verran Pohjois-Karjalan itärajalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa. Lumisade siirtyy pohjoisemmaksi keskiviikkona ja torstaina.

Joonas Koskela / Yle

Muualla maassa sää jatkuu syksyisenä. Sää on pilvinen, ja etelässä lämpötila on vähän viiden asteen yläpuolella. Pohjoisessa on viileämpää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.