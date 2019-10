Irakin presidentti vetosi rauhattomuuksien lopettamiseksi – armeija myönsi käyttäneensä "liiallista voimaa"

Irakin presidentti Barham Saleh on vedonnut televisiopuheessa maassa protestoiviin kansalaisiin. Saleh sanoi maanantaina, että tilanteen eskaloituminen on estettävä ja Irakissa on käytävä rehellinen, kansallinen dialogi. Ulkovaltojen ei presidentin mukaan tule puuttua tilanteeseen.

Salehin mukaan mielenosoittajia tai viranomaisia vastaan hyökkäävät ovat "kansan vihollisia".

Irakin armeija myönsi maanantaina käyttäneensä "liiallista voimaa" joukkomielenosoituksen taltuttamiseksi maan pääkaupungissa Bagdadissa.

Armeijan mukaan komentavia upseereita ollaan asettamassa vastuuseen teoistaan.

Tämä on ensimmäinen kerta sitten mielenosoitusten alkamisen, kun turvallisuusjoukot myöntävät käyttäneensä liioiteltuja voimakeinoja.

Toimittajille maanantaiaamuna jaetussa lausunnossa Irakin armeija ilmoitti pääministeri Adel Abdel Mahdin käskeneen kaikkia armeijan yksiköitä vetäytymään Sadr Citystä. Heitä on tarkoitus korvata poliisiyksiköillä.

Lääkäreiden ja turvallisuusjoukkojen mukaan 13 ihmistä kuoli mielenosoituksissa yön aikana. Yhteensä jo toistasataa ihmistä on kuollut viime tiistaina alkaneissa protesteissa.

Lähteet: AFP