Matkailijat tuovat nyt mietoja juomia väkevien suosion hiipuessa

Matkustajatuonti on vähentynyt, jos puhutaan sataprosenttiseksi alkoholiksi muutetusta luvusta.

Suomalaiset tuovat nyt ulkomailta oluita, viinejä ja muita mietoja alkoholijuomia. Väkevien tuonti on puolestaan vähentynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tilanne on johtanut siihen, että litroissa mitattuna matkustajien tuonti on kasvanut 7 prosenttia, mutta tuonnin kokonaismäärä sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna on vähentynyt 3,2 prosenttia.

Tiedot koskevat ajanjaksoa viime vuoden syyskuusta tämän vuoden elokuuhun.

– Voidaan olettaa, että heinäkuussa Virossa ja Latviassa tehdyt alkoholijuomien veronalennukset ovat Suomessa vaikuttaneet panimotuotteiden matkustajatuonnin kasvuun, arvioi johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä tiedotteessa.

Viro pudotti heinäkuun alussa alkoholituotteiden veroja 25 prosenttia. Se oli korjaus aiempaan veron korotukseen, joka suuntasi kauppaa halvemman alkoholin maahan Latviaan.

Oluiden tuonti lisääntyi 16 prosenttia

Alkoholijuomien matkustajatuonti lisääntyi 62 miljoonaa litraan 58 miljoonasta litrasta. Oluiden osuus nousi litroissa mitattuna peräti 16 prosenttia 27,4 miljoonaan litraan.

Mietojen viinien tuonti kohosi 19,1 prosenttia 11,2 miljoonaa litraan. Lonkeroissa ja siidereissä plussaa tuli runsaan prosentin verran.

Väkevöityjen viinien ja juomasekoitusten tuonti putosi kolmanneksella. Väkevissä miinusta tuli 16 prosenttia.