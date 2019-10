Yhdysvaltalaisen diplomaatin vaimoa vaaditaan Britanniaan vastaamaan teostaan – Muhiiko diplomaattinen kriisi kulman takana?

Donald Trump Boris Johnson tapasivat YK:n päämajassa New Yorkissa 24. syyskuuta.

Yhdysvaltojen ja Britannian väliset diplomaattiset suhteet kokivat kolauksen, kun Britannia alkoi maanantaina vaatia pääministeriä myöten amerikkalaisen tiedustelutyöntekijän ja diplomaatin vaimon palauttamista takaisin Britanniaan.

Tapauksessa on kyse elokuun lopussa ilmavoimien Northamptonshiren tukikohdan lähellä sattuneensa kolarista, jonka seurauksena kuoli 19-vuotias britti Harry Dunn.

Onnettomuuden epäillään johtuneen 42-vuotiaan amerikkalaisnaisen väärästä ajokaistasta.

Hänen epäillään ajaneen väärällä puolella tietä ja osuneen Dunnin kuljettamaan moottoripyörään. Poliisi kertoo naisen tehneen yhteistyötä kolaripaikalla ja kertoneen aikovansa poistua maasta jonkin ajan kuluttua. Hän ei kuitenkaan lähtenyt maasta välittömästi kolarin jälkeen.

The Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan naisen mies työskentelee Yhdysvaltain tiedustelupalvelussa, jolla lehtien mukaan on työskentelytiloja Croughtonin tukikohdassa. Mies on diplomaatti, joten perhe nauttii diplomaattista koskemattomuutta.

The Telegraph (siirryt toiseen palveluun) kertoi sunnuntaina, että nainen olisi myöntänyt vastuunsa kolaripaikalla, mutta myöhemmin poliisin kotikäynnillä Yhdysvaltain viranomaiset olivat johtaneet keskustelua.

Britannian poliisin mukaan nainen lähti maasta lauantaina, kertoi Guardian (siirryt toiseen palveluun) viikonloppuna. Yhdysvaltojen Lontoon-suurlähetystö on myöntänyt diplomaatin vaimon ajaneen autoa ja lähteneen maasta. Se ei ole vahvistanut naisen nimeä.

Dunnin vanhemmat (siirryt toiseen palveluun) vaativat naisen palauttamista maahan. Perhe kertoi maanantaina olevansa valmis matkustamaan Yhdysvaltoihin, jotta he voisivat vedota presidentti Donald Trumpiin naisen saamiseksi oikeuden eteen.

Keskustelua maan johtoon asti

Maanantaina soppa alkoi saeta, kun Britannian ulkoministeri Dominic Raab nosti asian esiin keskustellessaan Yhdysvaltojen suurlähettilään Woody Johnsonin sekä ulkoministerin Mike Pompeon kanssa.

Myös pääministeri Boris Johnson vaati oikeutta uhrille sekä kertoi aikovansa puhua naisen palauttamisesta presidentti Trumpin kanssa.

– Diplomaattista koskemattomuutta ei pitäisi käyttää tähän tarkoitukseen, sanoi Johnson.

Johnsonin tilanne on vähintään haastava, sillä Britannia suunnittelee jättävänsä EU:n tämän kuun lopussa ja keskustelut kauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa ovat kesken.

Esimerkiksi BBC kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) tiistaina mahdollisen sopimuksettoman EU-eron räjäyttävän Britannian talouden velkaantumisen jättimäiseen kasvuun, jota ei ole nähty vuosikymmeniin.

Trump on monta kertaa luvannut Britannian ja Yhdysvaltojen tekevän erinomaisen kauppasopimuksen EU-eron jälkeen. Hän kehui tulevaa sopimusta esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa pitämässä puheessaan syyskuun lopulla.

Diplomaattinen koskemattomuus vaikea poistaa

Yhdysvaltain Lontoon-suurlähetystö pahoitteli tapausta uhrin perheelle sunnuntaina, mutta tiedotti samalla diplomaattisen koskemattomuuden poiston olevan hankalaa.

– Diplomaattien ja heidän perheidensä koskemattomuuden poistoon liittyvät kysymykset pitää käsitellä ylemmällä ulkopoliittisella tasolla, tiedotteessa kirjoitettiin.

– Asia pitää käydä läpi ajatellen laajempia seurauksia muissa maissa, koskemattomuutta harvoin poistetaan.

Britanniassa Yhdysvaltoja syytellään nyt erityissuhteen pettämisestä ja kaksinaismoralismista.

Diplomaattinen koskemattomuus takaa diplomaatille ja hänen perheelleen koskemattomuuden asemamaan tuomiovallasta ja esimerkiksi veroista. Diplomaattisesta koskemattomuudesta on sovittu Wienin yleissopimuksessa (1961). Sopimus solmitaan valtioiden välillä.

Sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) tarkoituksena on, että diplomaatit voivat hoitaa tehtäviään ilman pelkoa siitä, että heidät tuomitaan työskentelymaassa. Sopimuksessa määrätään kuitenkin, että kaikkien erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden tulee noudattaa vastaanottajavaltion lakeja ja määräyksiä.

Voiko diplomaattia rangaista?

The Guardian (siirryt toiseen palveluun) listasi muita keinoja diplomaattisen koskemattomuuden kiertämiseksi Britanniassa.

Vaarallisena pidetty diplomaatti voidaan viimeisenä keinona pidättää. Hänet voidaan myös karkottaa. Diplomaattinen koskemattomuus voidaan poistaa, jos diplomaatin lähettänyt maa niin suostuu tekemään.

Yhdysvalloilla ei ole Britanniassa hyvä maine, ainakaan diplomaattien sakkoihin liittyvissä asioissa. Britannian parlamentti (siirryt toiseen palveluun)julkaisi muutama vuosi sitten listan valtioiden diplomaattien maksamattomista sakoista ja ruuhkamaksuista Lontoossa. Maksut olivat kertyneet vuosien 2003–2015 välisenä aikana.

Yhdysvallat komeili listan kärjessä lähes 90 000 sakolla, joiden yhteisarvo oli yli 11 miljoonaa euroa. Suomi oli saanut hieman yli 2 000 sakkoa ja niiden arvo oli lähes 280 000 euroa.

Lista laadittiin Boris Johnsonin ulkoministerikaudella.

Suomen periaatteet Wienin-sopimuksesta

Suomen ulkoministeriö ei kommentoinut Ylelle sitä, onko Suomessa on viime vuosina väärinkäytetty diplomaattista asemaa.

Suomen ulkoministeriön protokollapäällikkö Matti Heimonen vastaa sähköpostitse, ettei ulkoministeriön ole tapana viestiä näistä asioista eikä sen kulttuuriin kuulu spekulointi mahdollisissa eri tilanteissa.

Hänen mukaansa periaatteet Suomessa pohjautuvat pitkälti Wienin diplomaattisuhteita koskevaan sopimukseen.

Ulkoministeriön diplomaatteja koskevasta julkaisusta (siirryt toiseen palveluun) ilmenee, että vakavien syytösten kohdalla Suomi voi pyytää diplomaattisen koskemattomuuden poistoa toisen maalta.

