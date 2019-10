Jättipotti remonttiin: Taloyhtiö saa yli 300 000 euroa, kun myi kuusi arvovalaisinta huutokaupassa

Tamperelainen taloyhtiö saa jättipotin talosta löytyneistä valaisimista.

Yle kertoi ensin viime viikolla, että taloyhtiö myy uskomattoman kalliit Paavo Tynellin suunnittelemat arvolamppunsa.

Tällä hetkellä Paavo Tynellin valaisimia pidetään maailmalla jopa kalleimpina ja hienoimpina valaisimina. Tynell teki paljon valaisimia julkisiin tiloihin.

Valaisimet ovat olleet kymmeniä vuosia sitten toimintansa lopettaneessa elokuvateatteri Kino Ilveksessä. Tiloissa toimii nykyään vuokralaisena Tampereen Ylioppilasteatteri.

Taloyhtiö myi huutokaupassa kuusi valaisinta ja sai niistä 312 000 euroa, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Koskela kertoo Ylelle.

Summasta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Koskelan mukaan ei ole tiedossa, mitä taloyhtiö nettoaa lopullisesti.

– Myyntitulosta täytyy vielä vähentää verot, valaisimien vaihdoista aiheutuneet kulut, huutokauppahuoneen palkkiot ja muiden myyntiselvityksiin osallistuneiden kulut. Edellä mainitut kulut ovat useamman kymppitonnin, Koskela sanoo.

Kino Ilves valaisimineen. Annmaris

Taloyhtiölle päätyvien rahojen käyttötarkoitusta ei ole vielä päätetty.

– Seuraavat yhtiökokoukset tekevät päätökset. Vanhassa talossa riittää kunnossapidettävää. Toivottavasti osa rahoista menee teatterirakennuksen kunnostamiseen, Koskela sanoo.

Myyntiä pohdittiin vuosia

Valaisimien hinta-arvio ennen huutokauppaa oli 40 000 eurosta 70 000 euroon. Taloyhtiö oli pohtinut vuosia valaisimien myymistä.

– Taloyhtiössä on ollut pitkäaikaisten osakkaiden tiedossa, että Tynellin valaisimilla on kysyntää. Myyntipäätökseen on varmaan vaikuttanut myös sellainen usko, että Tynellin valaisimien kysyntä voi myös loppua, Koskela kertoi viime viikolla.

Tamperelaista Kino Ilvestä ei ole suojeltu. Sen takia myynnille ei ollut estettä.

