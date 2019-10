FT: Yhdysvallat harkitsee Nokian ja Ericssonin rahoittamista Huawein kampittamiseksi

Yhdysvallat selvittää keinoja ohjata rahoitusta kiinalaisen verkkoyhtiö Huawein eurooppalaisille kilpailijoille, kertoo talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Amerikkalaiset pelkäävät kiinalaisjätin nousevan liian hallitsevaan asemaan maailman 5g-verkkojen rakentamisessa.

Lehden mukaan amerikkalaisviranomaiset ovat ehdottaneet Nokian ja Ericssonin rahoittamista, jotta ne voisivat tarjota asiakkailleen rahoitusta yhtä suotuisin ehdoin kuin Huawei.

Huawei hallitsee nykyään noin 28:aa prosenttia maailman verkkolaitemarkkinoista. Yhdysvallat pitää Huawein laitteita turvallisuusriskinä itselleen ja liittolaisilleen.

Ainakin kaksi vaihtoehtoa pöydällä

Osa Yhdysvaltain viranomaisista uskoo, että paras tapa vastata Huawein valta-asemaan olisi varmistaa, että yhtiön kilpailijoilla olisi pääsy yhtä hyviin lainaehtoihin, mitä Kiinan valtion pankit tarjoavat Huaweille.

FT:n mukaan Yhdysvalloissa ei ole toistaiseksi tahoa, joka voisi rakentaa 5g-verkkoja. Toiset amerikkalaisviranomaiset haluaisivat luoda yhdysvaltalaisen kilpailijan Huaweille.

Viranomaiset ovat tiedustelleet amerikkalaisilta teleliikennelaitevalmistajilta kuten Oraclelta ja Ciscolta, olisivatko nämä kiinnostuneita astumaan verkkolaitemarkkinoille. Oracle ja Cisco tyrmäsivät ehdotuksen liian kalliina.

FT:n uutinen perustuu nimettöminä esiintyviltä lähteiltä saatuihin tietoihin. Ericsson ja Nokia kieltäytyivät kommentoimasta asiaa Financial Timesille.

Trump kehui Nokiaa

Viidennen sukupolven matkapuhelintekniikka nousi esille viime viikolla myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamisessa Valkoisessa talossa.

Trump kehui tiedotustilaisuudessa Nokiaa.

– Olemme myös iloisia siitä, että suomalainen yhtiö Nokia, joka on hieno yritys, on maailman johtava 5g-tekniikassa ja kehittää huippuluokan tuotteitaan täällä Yhdysvalloissa Bell Labsissa New Jerseyssä, Trump sanoi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan.