Yle seuraa hetki hetkeltä: Oppositio haastaa hallitusta ensi vuoden budjetista – "Voiko teihin luottaa, Antti Rinne?"

Valtiovarainministeriö julkaisi eilen talousennusteen, joka antaa oman lisämausteensa tänään tiistaina alkavaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäisen budjettiesityksen käsittelyyn eduskunnassa.

Yle näyttää budjettikeskustelun suorana TV1:ssä ja Yle Areenassa alkaen klo 12.

Yle seuraa tässä artikkelissa keskustelua hetki hetkeltä.

Ministeriön ennusteen mukaan Rinteen hallitus on jäämässä työllisyystavoitteestaan. Rinteen hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa, että se tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2023 mennessä. Mikäli hallitus saavuttaa tavoitteensa, julkisen talouden pitäisi tuolloin olla tasapainossa.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan hallituskauden lopussa työllisyysaste on 73,1 prosenttia.

Hallituksen pitäisikin omilla toimillaan nostaa työllisyysastetta yli kahdella prosenttiyksiköllä, jotta se voisi saavuttaa tavoitteensa. Ainakaan vielä valtionvarainministeriön virkamiehet eivät ole vakuuttuneita hallituksen työllisyystoimista.

– Keinoja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi on monia. Hallitus on jo päättänyt joistain toimista neuvotteluissaan 2020 talousarviosta ja Julkisen talouden suunnitelmasta. Lisäksi se on sitoutunut etsimään lisää toimia yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa. Niitä odotellessa, ministeriön virkamiehet kirjoittivat raportissaan.

Valtiovarainministeriön raportti puolestaan antaa oppositiolle välineitä, joilla se voi kyseenalaistaa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

Yle seuraa talousarviokeskustelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

