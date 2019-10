Mistä maailma puhuu -podcast: Miksi väkivalta on vähentynyt Yhdysvalloissa?

Väkivaltarikosten määrä on laskenut Yhdysvalloissa huomattavasti viime vuosikymmeninä.

Väkivaltarikosten määrä on laskenut Yhdysvalloissa huomattavasti viime vuosikymmeninä. Tannen Maury / EPA

Yhdysvallat on väkivaltainen maa, ja amerikkalaiset ovat joutuneet viime vuosina tottumaan järkyttäviin joukkomurhiin.

Samalla tilastot kertovat rinnakkaisen tarinan: väkivaltarikollisuus on vähentynyt noin puoleen 1990-luvun alun jälkeen.

– Varsinkin Washingtonissa crack-epidemia lisäsi henkirikoksia merkittävästi 1980- ja 1990-luvuilla, kertoo Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Mistä maailma puhuu -podcastissa.

Kokaiiniongelman lieventymisen ja alkoholin käytön kohtuullistumisen lisäksi väkivallan vähenemistä on selitetty lukuisilla muilla tekijöillä.

Vankien määrän merkittävällä lisäämisellä on ollut vaikutusta. Yhdysvalloissa on noin 2,3 miljoonaa vankia eli lähes prosentti aikuisväestöstä on kaltereiden takana.

Samoin poliisien määrän lisääminen on vaikuttanut. Poliiseilla on myös isoa dataa hyödyntäviä järjestelmiä, joiden avulla rikollisuutta voidaan paremmin ennakoida.

Koska rikollisuus on yleisesti nuorten miesten laji, väestön ikääntyminen vähentää myös väkivaltaa.

Tutkijat ovat lisäksi esittäneet, että abortin laillistaminen ja siten ei-toivottujen lasten väheneminen olisi poistanut väkivaltarikollisuutta. Toiset jopa uskovat, että lyijyn poistaminen polttoaineista on vähentänyt kehitys- ja käyttäytymishäiriöitä ja siten myös väkivaltaista käyttäytymistä.

Joitain poikkeamia väkivallan vähenemisen suuressa linjassa on ollut: vuosina 2015 ja 2016 väkivalta lisääntyi. Mutta viime viikolla liittovaltion poliisin FBI:n julkaisemien tilastojen mukaan väkivaltarikokset vähenivät jälleen viime vuonna – toista vuotta peräkkäin.

Mistä maailma puhuu -podcastin uutena toimittajana on Pekka Vahvanen.

Kuuntele Mistä maailma puhuu -podcast: