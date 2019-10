Asuntomessujen kävijämäärä Kouvolassa jäi alhaisimmaksi 10 vuoteen – eniten kiinnosti sisustaminen

Kouvolan Asuntomessuilla oli vähiten kävijöitä kymmeneen vuoteen.

Viime kesänä järjestetyn tapahtuman tiistaina julkistetusta loppuraportista käy ilmi, että Pioneeripuiston vanhalla kasarmialueella Korialla kävi heinä-elokuun vaihteessa yhteensä 114 156 ihmistä.

Kouvolan kävijämäärä osui lähimmäksi viime vuotisia Porin ja viiden vuoden takaisia Jyväskylän Asuntomessuja. Porissa kävijöitä oli 119 700 ja Jyväskylässä 114 941.

Kouvolan asuntomessut jäivät tavoitteestaan, sillä etukäteen Kouvolaan odotettiin 130 000-140 000 kävijää.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten vieraita on kerännyt Kuopion Asuntomessut vuonna 2010. Kuopiossa vieraita oli 158 400.

Ihmisen kokoiset messut

Kouvolassa keskityttiin erityisesti siihen, miten asuntorakentamisessa uusi ja vanha kohtaavat vanhalla kasarmialueella. Messualue on entinen varuskunta, jonka venäläiset rakensivat 1900-luvun alussa. Pioneeripuistossa toimi varuskunta 1990-luvun puoliväliin asti.

Messuilla oli useita korjausrakentamisen kohteita, kuten miehistösaunaksi ja leipomoksi rakennettu yksikerroksinen tiilirakennus. Kaikkiaan kohteita Kouvolassa oli reilut 100. Alueelle rakennetut uudet pientalot saivat ympärilleen yhteisöllisen ja uudenlaista senioriasumista esittelevän Virkkulankylän, minitalonäyttelyn sekä vuokra-asuntoja.

– Messuvieraiden jättämässä palautteessa messujen kuvailtiin olevan ihmisen kokoiset. Positiivisia kommentteja vieraat antoivat siitä, että alueelta löytyi oikeille asukkaille suunniteltuja toimivia koteja, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää sanoo.

Päänäyttelyhallissa oleva asfaltti puretaan messujen jälkeen ja alue ennallistetaan pesäpallokentäksi. Pyry Sarkiola / Yle

Sisustus nousi tärkeimmäksi

Kuudesosa tämän vuoden asuntomessukävijöistä oli kouvolalaisia. Seuraavaksi eniten väkeä kävi Helsingistä, Espoosta, Lahdesta ja Lappeenrannasta.

Vieraita kiinnostivat eniten sisustustavarat ja muut sisustuksen yksityiskohdat sekä keittiökalusteet. Sisustaminen oli kävijätutkimukseen vastanneiden mielestä tärkein yksittäinen syy, miksi messuille lähdettiin. Asuntomessuja pidettiin myös mielenkiintoisena ajanvietteenä.

Vanha pöytä oli menossa kaatopaikalle ennen kuin se pääsi Sarianne Solion käsiin. Suunnittelutoimisto Pilke

Kävijätutkimuksen perusteella valtaosa kävijöistä vieraili messuilla päiväseltään ja viipyi Kouvolassa yhden päivän. Messut toivat kaupunkiin etupäässä sellaisia kävijöitä, jotka vierailevat Kouvolassa harvemmin kuin kerran vuodessa.

Kävijätutkimukseen vastasi messuilla 11 874 ihmistä.

12 miljoonaa euroa

Messuyleisön arvioidaan jättäneen alueelle rahaa yhteensä hieman reilut 12 miljoonaa euroa. Messualueella ihmiset käyttivät yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa ja muualla Kouvolan alueella noin 7,2 miljoonaa euroa.

Rahaa kulutettiin kokonaisuudessaan seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten Porissa. Kävijää kohden käytetty rahamäärä oli kuitenkin samaa luokkaa viime vuoteen verrattuna.

Viime vuosina kävijät ovat jättäneet messukaupunkeihin 13-15 miljoonaa euroa, josta kolmasosan varsinaiselle messualueelle, ja loput messupaikkakunnalle ja sen ympäristöön.

Kouvolan kaupunki on tyytyväinen messujen onnistumiseen myös budjetin osalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi messuihin käytettävän 3 miljoonaa euroa. Toteuma oli lopulta hieman alle 2,8 miljoonaa.

Kouvola sai pysäköinti- ja pääsylipputuloja 569 000 euroa.

– Asuntomessujen järjestäminen on messupaikkakunnalle kulu. Emmehän me ole missään tapauksessa pystyneet tuloilla kattamaan kaikkia kustannuksia. Veikkaan, että panostus on kuitenkin ihan kannattava, koska messujen ansiosta Kouvolan kiinnostavuus kasvaa ja mielikuva kaupungista paranee, projektipäällikkö Sanna Kauppi sanoo.

Kustannuksia kaupungille aiheuttivat tonttien markkinointi, alueen valmistelu messuja varten, pysäköintijärjestelyt ja messubussit sekä jätehuolto, WC:t ja vartiointi.