Fortum saa vihdoin havittelemansa määräysvallan Uniperista – Miksi haluatte ostaa lisää hiilivoimaa, toimitusjohtaja Pekka Lundmark?

Suomalainen energiayhtiö Fortum on onnistunut uuvuttavan väännön jälkeen hankkimaan määräysvallan saksalaisesta Uniperista.

Fortum ostaa 2,3 miljardilla eurolla yhteensä 20,5 prosentin lisäosuuden Uniperista kahdelta aktivistisijoittajalta, Elliott ja Knight Vinke -rahastoilta.

Fortum osti jo aiemmin puolikkaan Uniperista energiajätti Eonilta. Nyt Fortumin omistusosuus Uniperista nousee 70,5 prosenttiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiajätti Uniperista tulee Fortumin tytäryhtiö. Fortum pääsee siis nyt määrittelemään myös Uniperin suunnan.

Kauppaa edelsi pian kaksi vuotta jatkunut ankara kädenvääntö. Uniper vastusti viimeiseen asti Fortumin aikeita hankkia osake-enemmistö.

Fortumin määräysvallan on pelätty tarkoittavan esimerkiksi yhtiön pilkkomista, hiilivoimaloiden ennenaikaista alasajoa, väenvähennyksiä ja pääkonttorin siirtoa pois Düsseldorfista.

Uniper on selvästi Fortumia isompi yhtiö ja yhtiöillä on hyvin erilaiset liiketoiminnot ja strategiat.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi kauppaa tiistaina aamupäivällä Ylelle puhelimitse Düsseldorfista käsin.

Kuinka merkittävä käänne on kyseessä?

Tämä on erittäin merkittävä käänne. Kaupan jälkeen me omistamme vähintään 70,5 prosenttia Uniperista. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsemme toden teolla rakentamaan Uniperin kanssa johtavaa yhtiötä Euroopan energiamurroksessa.

Määräysvalta Uniperin yhtiökokouksessa edellyttää kuitenkin 75 prosentin enemmistöä. Tästä jäädään vielä vajaaksi. Onko teillä käytännössä määräysvalta Uniperissa vai ei?

Tällä omistuksen tasolla on hyvin mahdollista, että yhtiökokouksessa paikalla olevista äänistä saadaan käytännössä 75 prosenttia. Mutta tämä ei ole nyt meille olennaista.

Uskomme, että omistusosuus riittää tilanteen stabiloimiseen. Nyt haluamme jatkaa hyvin alkaneita yhteistyökeskusteluita ja rakentaa yhteinen strategia Uniperin kanssa.

Kauppa vaatii vielä viranomaisluvat Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Venäjällä tulppana on ollut Uniperin tytäryhtiön vesilupa. Kuinka todennäköistä on, että luvat nyt heltiävät?

Yhdysvaltojen suhteen en näe mitään syytä, miksi lupa ei heltiäisi hyvinkin suoraviivaisesti.

Venäjä on ollut pitkään kysymysmerkki tässä suhteessa. Meillä on ollut viime aikoina hyvinkin intensiivisiä keskusteluja Venäjän viranomaisten kanssa.

Keskustelujen tuloksena me olemme varsin luottavaisia siihen, että luvat on saatavissa. Ilman sitä emme tietenkään olisi tähän lähteneet.

Mutta on kuitenkin muistettava, että viime kädessä asia on viranomaisten käsissä.

Uniperista tulee nyt Fortumin tytäryhtiö. Mitä Fortum aikoo käytännössä tehdä?

Nyt kaikkein tärkeintä on istua alas Uniperin johdon ja henkilöstön edustajien kanssa. Lähdemme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta, visiota ja strategiaa.

Yhtiöiden toiminnot tukevat toisiaan erittäin hyvin Euroopan energiakäänteessä. Uskon, että yhdistelmä tulee tarjoamaan erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia työntekijöille. Sen lisäksi olen täysin vakuuttunut, että kauppa on hyvä asia myös Uniperin ja Fortumin osakkeenomistajille.

Ympäristöjärjestöjen mukaan Uniper on yksi saastuttavimmista energiayhtiöistä Euroopassa. Miksi Fortum haluaa lisää hiili- ja kaasuvoimaa, joista pitäisi päästä eroon?

Uniperilla on myös erittäin vahva portfolio myös vesivoimassa ja ydinvoimassa.

Mitä hiilivoimaan tulee, niin Fortum tukee erittäin kunnianhimoisia Euroopan ilmastotavoitteita. Tuemme ilmastoneutraaliustavoitetta vuodelle 2050, jonka toivottavasti Euroopan komissio laittaa täytäntöön.

On täysin selvää, että hiilivoima tullaan Euroopan maissa ajamaan alas. Meidän mielestämme se on hyvä asia.

Mutta kaasu taas tulee olemaan täysin välttämätöntä varavoimaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi varsin pitkän aikaa. Tässä suhteessa Uniperilla on hyvin mielenkiintoinen asema.

Lisäksi kaasuvoimalat ja -infrastruktuuri mahdollistavat sen, että voidaan lähteä rakentamaan vihreän kaasun liiketoimintaa, jossa kaasusta tehdään vähitellen hiilineutraalia.

Tarkoittaako Fortumin ja Uniperin uusi yhteinen strategia sitä, että esimerkiksi hiilivoima ajettaisiin alas ennen Saksan hiilikieltoa vuonna 2038?

En halua mennä asioiden edelle. Me kannatamme kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta kaikissa maissa on nyt omat keskustelunsa ja prosessinsa menossa.

Saksassa kysymys on hyvin monitahoinen ja vaikea. Siellä joudutaan tasapainoilemaan päästövähennysten, toimitusvarmuuden ja energian hinnan välillä. Tässä keskustelussa Uniper on parhaillaan Saksan hallituksen kanssa.

En usko, että me pystymme yhtiönä vaikuttamaan siihen, onko hiilivoiman lopullinen alasajovuosi 2038 vai jotain muuta. Se on viime kädessä Saksan hallituksen päätös.

Olette parhaillaan Düsseldorfissa, jossa on Uniperin pääkonttori. Miten uutinen on otettu vastaan siellä?

Uutinen julkistettiin aamulla. Olen puhunut Uniperin toimitusjohtajan kanssa. Hän otti tämän hyvin rauhallisesti ja asiallisesti.

Itse uskon ja toivon, että kun aktivistisijoittajat (Elliott ja Knight Vinke -rahastot) ostetaan ulos yhtiöstä, niin se rauhoittaa ja stabiloi tilannetta.

Kerroimme myös osana julkistusta, että olemme sitoutuneet sitoutuneet siihen, että emme tee niin sanottua määräysvaltasopimusta Uniperissa ainakaan kahteen vuoteen.

Ainakin näiden kahden vuoden ajan Uniper tulee säilymään omalla identiteetillään pörssissä. Se on nyt etsikkoaika, jonka kuluessa meidän on tarkoitus rakentaa yhteinen strategia.

Entä mitä tapahtuu kahden vuoden jälkeen?

Sitä on vielä liian aikaista spekuloida. Tulemme keskustelemaan myös siitä Uniperin johdon kanssa.

Fortum on luvannut Uniperin työntekijöille, että irtisanomisia ei vaadita ja pääkonttori pysyy Düsseldorfissa. Riittääkö tämä rauhoittamaan työntekijäpuolen?

Toivon, että tämä on hyvä alku yhteistyön etenemiselle. Yksipuolinen julistus ei tietenkään riitä.

Haluamme nyt istua alas Uniperin työntekijöiden kanssa ja keskustella siitä, mitä sitoumukset käytännössä merkitsevät ja miten ne tullaan toteuttamaan.

Kuinka isoja säästöjä voisi olla saatavissa, jos päällekkäisiä toimintoja karsitaan joillakin markkinoilla?

Meille tämä on ennen kaikkea kasvuinvestointi. Päällekkäisiä toimintoja varmasti on esimerkiksi Ruotsissa ja Venäjällä.

Mitä niistä saatavat hyödyt ovat ja mitä se rahallisesti tarkoittaa, se on täysin ennenaikaista arvioida tässä vaiheessa.

Suomen valtio omistaa enemmistön Fortumista. Mitä kauppa tarkoittaa omistajan kannalta?

Jos ajatellaan strategisesti omistajan kannalta, niin tämä on erittäin hyvä mahdollisuus rakentaa johtava energiayhtiö Euroopan energiamurrokseen.

Taloudellisesti kauppa vahvistaa meidän osakekohtaista tulostamme. Kahden yhtiön käyttökate on yhteensä kolmen miljardin euron luokkaa.

Sitä kautta Fortumin asema vahvana osingonmaksajana tulee toivottavasti entisestään vahvistumaan.

Miksi neuvotteluprosessi on ollut näin vaikea?

Nämä ovat isoja ja vaikeita kysymyksiä, joihin liittyy paljon tunteita. Ymmärrän ihan hyvin, että Uniperin ja sen henkilöstön keskuudessa on ollut huolia.

Uniperissa on ollut hyvin monenlaisia omistajia, mukaan lukien aktivistisijoittajat, se on herättänyt paljon kysymyksiä. Uskon, että kauppa tulee selkeyttämään ja rauhoittamaan tilanteen.

Fortum osti aiemmin puolikkaan Uniperista hieman halvemmalla hinnalla osaketta kohden kuin nyt. Miten kommentoitte kauppasummaa?

Hinta on sillä tasolla, millä Uniperin pörssikurssi on viime aikoina ollut. Me oleme maksaneet runsaan 70 prosentin osuudesta keskimäärin hieman alle 24 euroa per osake, mihin me olemme tyytyväisiä.

