Vaihdoitko jo talvirenkaat? Hyvä, mutta ota huomioon nämä olennaiset asiat myös renkaanvaihdon jälkeen

Nasta tai kitka, renkaita on hyvä tarkkailla myös talven aikana.

Nasta tai kitka, renkaita on hyvä tarkkailla myös talven aikana. Derrick Frilund / Yle

Henkilöautoissa on pakko käyttää talvirenkaita joulu-, tammi- ja helmikuussa. Keleistä riippuen renkaat voi vaihtaa aikaisemminkin, ja renkaita kannattaa tarkkailla läpi talven.

Autoilijoilla on taas edessä talvirenkaiden vaihtaminen. Mitä renkaille tapahtuu talven aikana? Mitä autoilijan pitäisi ottaa talven mittaan huomioon renkaiden kannalta. Vastaajana on johtava asiantuntija Otto Lahti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Kuinka nopeasti renkaat muuttuvat huonoiksi tai jopa vaarallisiksi, vaikka niissä olisi kulutuspintaa jäljellä lain määräämän verran?

– Renkaan kumi kovettuu pikkuhiljaa ajan myötä, mikä heikentää renkaan pitoa. Talvirenkaissa siihen vaikuttaa etenkin niiden säilytystapa kesällä. Lämpö ja aurinko nopeuttavat renkaiden kovettumista, joten pimeä kellari on paras paikka talvirenkaille kesällä.

– Pito heikkenee iän myötä, vaikka yksiselitteistä ikää ei voi sanoa. Yleisesti yli viisi vuotta vanhat renkaat alkavat olla selkeästi pidoltaan heikentyneet.

Miten autoilija voi tietää renkaan ominaisuuksien heikentyneen?

– Tavallisen autoilijan on vaikea havaita tätä, koska ilmiö on hyvin hidas. Alle 10 000 kilometriä talvessa ajavan kannattaa seurata renkaiden kulumista talven aikana. Jos renkaan kulutuspinnan uran syvyys ei muutu talven aikana yhtään, pinta on todennäköisesti kovettunut.

– Maallikko voi arvioida pitoa jonkin verran, jos pääsee ajamaan samoissa olosuhteissa ja samantapaisilla autoilla peräkkäin uusilla ja vanhoilla renkailla.

Säilyvätkö renkaan ominaisuudet yhtä hyvin nastarenkaissa ja kitkarenkaissa?

– Nastarenkaissa nastat vastaavat suuresta osasta jäänpitoa. Niissä pito ei heikkene ajan mittaan samalla tavalla kuin kitkarenkaissa. Iän myötä nastoja irtoaa ja katkeaa. Niiden ulkonema kumin pintaan muuttuu. Nastojen terävyyttä voi arvioida silittämällä pintaa paljaalla kädellä.

– Vesikelillä ja lumella nastarenkaiden ominaisuudet heikkenevät iän myötä vastaavalla tavalla kuin kitkarenkailla.

Kannattaako renkaat vaihtaa edestä taakse talven aikana?

– Renkaita kierrätetään edestä taakse, jotta ne kuluisivat tasaisesti. Kierrättäminen kesken ajokauden on tarpeen, jos kulumisero on selkeästi mitattavissa.

Kuinka monen ajokilometrin jälkeen renkaat kannattaisi vaihtaa edestä taakse?

– Renkaiden epätasainen kuluminen riippuu autosta, olosuhteista ja ajotavasta. Renkaiden kuntoa on syytä tarkkailla muutaman tuhannen kilometrin välein. Tätä pystyy tekemään perinteisen mittaamisen lisäksi muutamissa yleisissä parkkihalleissa olevilla laserskannereilla.

– Renkaiden ominaisuudet pysyvät tasaisina koko käyttöiän, kun kierrättää renkaita kulutuspinnan eron kasvaessa yli yhden millimetrin.

Entä kannattaako joissakin tilanteissa vaihtaa renkaita puolelta toiselle?

– Renkaiden pyörimissuuntaa ei kannata pääsääntöisesti vaihtaa. Monissa renkaissa valmistajan suunnittelema pyörimissuunta on merkitty renkaaseen, ja sitä tulee noudattaa liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäviraston, Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti antaa talven rengasvinkit. Kari Ikävalko / Yle

Miten tien ominaisuus tai kunto vaikuttavat renkaiden kulumiseen?

– Jäällä ja lumipolanteella tapahtuva tasainen ajo ei kuluta renkaita juuri lainkaan. Aggressiivinen ajo asfaltilla kuluttaa vastaavasti eniten renkaita.

– Talvirenkaat kuluvat hyvin nopeasti, jos niillä ajetaan suurilla nopeuksilla lämpimissä olosuhteissa keväällä. Talvirenkaiden lamellikuvioon jää selvä kulumisen jälki jo parista Helsinki–Tampere–Helsinki-reissusta, jos tienpinta on yli 20 astetta ja nopeus kesärajoitusten sallima 120 km/t.

Mitä ulkomailta käytettynä ostetun auton renkaista pitäisi tietää?

– Niistä on syytä tietää ihan samat asiat kuin kotimaasta ostetun auton renkaista. Renkaista tulee katsoa niiden kunto ja valmistusajankohta eli paistoleima. Renkaat vaikuttavat auton ajo-ominaisuuksiin hyvin paljon, joten ei ole samantekevää, millainen sarja renkaita tulee auton mukana.

Miten kuluttaja voi varmistua, minkälainen rengassarja ulkomailta tuodussa autossa on?

– Yksinkertaisin tapa selvittää rengastyypin ominaisuudet on etsiä valmistajan verkkosivuilta löytyvä kuvaus. Sen löytää mallinimen perusteella yleisillä hakukoneilla. Niin sanotun Keski-Euroopan kitkarenkaan tai ympärivuotiseen käyttöön tehdyn renkaan pito on jäällä merkittävästi huonompi kuin pohjoismaisiin olosuhteisiin tehdyn renkaan.

– Loppusyksyn sateilla ja suolalla sulatetuilla teillä nämä viileään vesikeliin optimoidut renkaat ovat huomattavasti parempia kuin pehmeät, Pohjoismaihin tarkoitetut kitkarenkaat. Jos ajaa oikeissa taviolosuhteissa lumella ja jäällä, kannattaa valita pohjoismaisiin olosuhteisiin tehdyt renkaat.

Lue myös:

Kokosimme vinkit, joiden avulla talvi ei yllätä autoilijaa – Tämä kaikki on hyvä tietää renkaiden vaihtoruljanssissa

Kitkat, nastat, pinnoitetut vai jopa käytetyt? Näin säästät talvirengasmenoissa