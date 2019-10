15-vuotias tyttö hakkasi koulukodin ohjaajia – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Kouvolalaisen Sippolan koulukodin ohjaajia pahoinpidelleelle 15-vuotiaalle tytölle on tuomittu ehdollista vankeutta.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi tytön useista nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tyttö tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja virkamiehen vastustamisesta.

Asianomistajina jutussa oli neljä koulukodin ohjaajaa. Koulukodissa asunut tyttö oli viime keväänä muun muassa hakannut ohjaajia nyrkillä päähän, potkinut, riuhtonut hiuksista, raapinut ja uhannut tappamisella.

Teoista oli aiheutunut ohjaajille kipua, mustelmia, ruhjeita ja verestäviä naarmuja. Yhdeltä ohjaajista oli myös lähtenyt hiuksia repimisen seurauksena.

Tytön on maksettava yhdelle ohjaajista kivusta, särystä ja muuta tilapäisestä haitasta 300 euroa sekä tämän reilun 2 100 euron oikeudenkäyntikulut. Lisäksi tytön on korvattava valtiolle sen varoista maksetut, runsaan 500 euron todistelukustannukset.

Rangaistus on määrätty lievennetyn rangaistusasteikon mukaan, koska tyttö on tehnyt rikokset alle 18-vuotiaana. Rangaistusta alentavana seikkana on otettu huomioon myös tytön terveyteen liittyvät asiat, jotka ovat todennäköisesti osaltaan vaikuttaneet tämän impulsiiviseen menettelyyn.

Tuomio ei ole lainvoimainen.