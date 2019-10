Aiemmin tuntematon Edelfeltin maalaus löytyi kuolinpesästä – taiteilijan vaimo oli lahjoittanut teoksen gynekologilleen

Helanderin huutokauppa uskoo, että tämä on Edelfeltin maalaus, josta ei aiemmin tiedetty.

Helanderin huutokauppa uskoo, että tämä on Edelfeltin maalaus, josta ei aiemmin tiedetty. Mika Sirén

Teos on versio Edelfeltin kuuluisasta maalauksesta. Sen on signeerannut Edelfeltin vaimo Ellan von Born.

Kaukolanharju auringonlaskun aikaan (1889–1890) on Albert Edelfeltin tunnetuimpia maalauksia. Teos on Ateneumin kokoelmissa.

Helanderin huutokauppa myy Edelfeltin maalausta vuodelta 1888. Se on aiemmin tuntematon versio tuosta kuuluisasta teoksesta.

Maalauksen provenienssitiedot ovat huutokauppakamarin mukaan hyvät. Se tarkoittaa sitä, että omistajuus ja käyttöhistoria ovat jäljitettävissä.

– Maalaus on aina ollut saman suvun omistuksessa. Löysimme sen kuolinpesästä lokakuussa, Helanderin huutokauppakamarin edustaja Mika Sirén sanoo Svenska Ylen haastattelussa.

Lahja gynekologille

Helanderin edustajien mukaan maalauksen aitoutta on syynätty tarkasti siitä lähtien, kun he saivat sen käsiinsä.

Omistajuuden ja käyttöhistorian lisäksi löytäjät ovat tutkineet maalauksen aitoutta röntgenkuvauksilla.

Pyrkimyksenä on ollut varmistaa, että teos todella on Edelfeltin maalaama. Teoksessa ei nimittäin ole Albert Edelfeltin nimeä, vaan sen on signeerannut hänen vaimonsa Ellan von Born.

Sirénin mukaan von Bron antoi maalauksen lahjaksi professori Carl Rönnholmille, joka työskenteli gynekologina.

– Hän oli käyttänyt professorin palveluita poikansa synnytyksessä, joka oli erittäin hankala.

Puuttuva palanen

Huutokauppakamari uskoo Edelfeltin käyttäneen nyt kaupattavaa versiota mallina, kun taiteilija maalasi Kaukolanharju auringonlaskun aikaan -teosta Pariisin studiossaan.

Aiemmin oli tiedossa, että kuuluisasta teoksesta on olemassa kaksi varhaista versiota. Sirénin mukaan kolmas versio on palapelin puuttuva palanen, joka on vihdoin paikoillaan.

Teos huutokaupataan lokakuun loppupuolella. Lähtöhinta on 40 00–60 000 euroa.