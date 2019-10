Kiusaaminen muutti Krista Viitalan siksi, miksi kiusaajat häntä haukkuivat – "Lihoin 10 kiloa vuodessa ja muutuin varautuneeksi"

Kymenlaaksossa Iitin kunnassa koulunsa käynyttä Krista Viitalaa kiusattiin yli kymmenen vuotta. Nyt hän on antanut kiusaajilleen anteeksi ja päästänyt irti vihasta.

Kymenlaaksossa Iitin kunnassa koulunsa käynyttä Krista Viitalaa kiusattiin yli kymmenen vuotta. Nyt hän on antanut kiusaajilleen anteeksi ja päästänyt irti vihasta. Meeri Niinistö / Yle

Krista Viitalaa kiusattiin päiväkodista lukion loppuun, reilusti toistakymmentä vuotta. Kiusaaminen oli tavaroiden rikkomista, seurailua, ulkopuolelle jättämistä ja haukkumista.

Viitala kuvailee itseään reippaaksi ja sanavalmiiksi lapseksi. Hän oli "tänttärä", joka johti leikkejä.

– Sitten ruvettiin haukkumaan läskiksi ja hiljaiseksi hissukaksi, vaikken ollut mitenkään erityisen pyöreä tai hiljainen. Mua aivopestiin. Lihoin 10 kiloa vuodessa ja muutuin varautuneeksi.

– Toiset ihmiset muodostivat identiteettini puolestani. Se ei saanut kehittyä normaalisti, kun muut muokkasivat sitä, Viitala kuvailee.

Ilmiö on kiusattujen joukossa varsin yleinen, kertoo Lahdessa kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkussa työskentelevä Katri Salmi. Kiusattu voi kasvaa kohti kiusaajien luomaa identiteettiä.

– Esimerkiksi lahjakas urheilija voi ajatella, ettei hänellä ole liikunnallisia kykyjä ollenkaan, jos sosiaalinen status koulussa on alistettu ja liikuntatunneilla jätetään aina viimeiseksi, Salmi selittää.

Terapeutin kysymys muutti vihan suunnan

Nyt 23-vuotiasta Krista Viitalaa ei enää kiusata. Lapsuus- ja nuoruusajan kokemukset ovat kuitenkin olleet raskas taakka. Viitala kertoo kärsineensä kolmesta masennusjaksosta sekä paniikki- ja ahdistusoireista.

Myös itsetuhoinen käytös on hänelle tuttua.

– Hakeuduin henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisiin ihmissuhteisiin, koska koin, etten ole minkään arvoinen enkä ansaitse mitään hyvää.

Viitala kohdisti vihan itseensä, kunnes terapeutti kysyi: ”Miksi satutat itseäsi, vaikka olet muille vihainen?”

Krista Viitala prosessoi kysymystä, ja hänen ajatusmallinsa muuttui. Enää hän ei satuttanut itseään, vaan oli vihainen muille.

– Olin todella pitkään vihainen kaikesta. Vihaa oli kertynyt paljon.

Kiusattuja auttava Katri Salmi kertoo, että jokaisen Valopilkkuun tulevan asiakkaan viha kartoitetaan. Kiusatuilta kysytään, kuinka he kokevat vihaa ja minne se kohdistuu.

– Annamme mahdollisuuden käsitellä niitä tunteita ja sanomme, että vihaa on oikeus tuntea. Se on pakko purkaa ja käsitellä jotenkin, ettei viha ala patoutumaan.

Krista Viitala (vas.) on kiusaamisen kokemusasiantuntija. Katri Salmi auttaa työkseen kiusaamisesta kärsineitä. Meeri Niinistö / Yle

Usea kiusattu ajattelee kostoa

Katri Salmi arvioi, että 90 prosenttia Valopilkkuun tulevista kiusatuista kokee vihaa ja heillä on koston ajatuksia.

– Joudumme arvioimaan sitä, onko kiusattu vaaraksi itselleen tai muille. On ihan joukkosurmista unelmoimista. Tätä on olemassa, tätä on meidän yhteiskunnassa, Katri Salmi kertoo.

Lahden Valopilkussa on kymmenen vuoden aikana ollut yksi asiakas, jonka takia otettiin yhteyttä viranomaisiin.

Salmen mukaan kostofantasiat kohdistuvat yleensä siihen yhteisöön, jossa on tullut kiusatuksi. Oman kiusaamistaustansa vuoksi Katri Salmella oli yläkouluikäisenä tällaisia ajatuksia. Saamiensa tappo- ja hakkausuhkausten takia häntä pelotti mennä kouluun.

– Mietin, miten voin satuttaa kiusaajia, että voisin itse mennä turvallisemmin kouluun. En koskaan mennyt niin pitkälle, että tekisin jotain.

Salmi kertoo ymmärtäneensä, että vihan patoutumisen täytyy loppua. Pahimmassa tapauksessa kiusatun patoumasta voi tulla niin suuri, että se räjähtää aikuisiällä.

– Eteen voi tulla konfliktitilanne, joka nostaa lapsuuden ajan traumat pintaan. Se voi olla viimeinen niitti.

Kiusaaja kiusasi, jotta hänet huomattaisiin

13 vuotta kiusattu Krista Viitala ei enää ole vihainen. Hän kertoo jopa antaneensa kiusaajilleen anteeksi.

Hän oli pitkään katkera ja ajatteli, että kiusaajien elämä on helppoa ja ruusuista. Katkeruus alkoi hälvetä, kun terapeutti kysyi Viitalalta, mistä hän voi tietää miten kiusaajilla menee.

– Siitä lähti vihan purkautuminen ja anteeksiantaminen, Viitala kertoo.

Syitä kiusaamisen taustalla on monia, sanoo Katri Salmi. Yksi niistä on ryhmässä, esimerkiksi koululuokassa ilmenevät valtasuhteet.

– Teemme tyhmiäkin päätöksiä, ettei meitä hylättäisi ryhmästä. Ryhmässä alkukantaiset tavat ja keinot selviytyä aktivoituvat. Valtasuhteet vaikuttavat niin, että esimerkiksi sanavalmista lasta lähdetään helposti peesaamaan kiusaamisessa.

Toinen yleinen syy on Salmen mukaan kiusaajan kotiolot. Lapsi tai nuori ei vielä osaa sanoittaa, että hänellä on tänään paha päivä. Sen sijaan pahoinvointi voi kohdentua koulukavereihin.

– Yksi entinen kiusaaja kertoi kiusanneensa, että aikuiset olisivat huomanneet hänen pahan olonsa.

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkussa työskentelevällä Katri Salmella on kiusatun tausta. Hän toivoo yhteiskuntaamme lisää yhteisöllisyyttä. Meeri Niinistö / Yle

Kiusaaminen on monisyinen sosiaalipsykologinen ilmiö, jonka poistamiseksi tuskin löytyy yhtä varmasti tepsivää konstia. Helsinkiläinen Aseman Lapset ry on kehittänyt sovittelevan toimintamallin, jonka avulla yhdistys on hoitanut yli sata pitkittynyttä koulukiusaamistapausta.

Kiusaamisen kitkeminen juurineen päivineen on silti valtava haaste. Katri Salmi uskoo, että muutoksen tulisi lähteä aikuisten asenteista.

– Meidän pitäisi ymmärtää, että nämä ovat meidän lapsia, ei noiden muiden. Tärkeää on se, miten me puhumme muista ja muille lasten kuulleen.

Hän toivoo kasvatukseen lisää yhteisöllisyyttä – että naapurikin uskaltaisi komentaa toisen lasta.

– Muidenkin lapsille voidaan luoda rajoja, koska se opettaa kunnioittamaan toisten, tuntemattomienkin ihmisten rajoja. Empatiakyky on äärettömän tärkeä.

