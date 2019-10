"Ainoa vaihtoehto pysyä raittiina oli vaihtaa leikkikaverit ja leikkipaikka" – Asunnottomien jalkapallon MM-kisat ovat unelma, joka pitää kuivilla

Ensi kesänä Tampereen Ratinassa pelattaviin MM-kisoihin osallistuu jopa 700 pelaajaa yli 50 maasta. Suomen maajoukkueiden jäsenistä valtaosa on löytänyt jalkapallon päihdekuntoutuksessa.

Lokakuisena torstaina Ratinan stadionilla saa potkia jalkapalloa rauhassa. Tampereella asuva Marko Salmi nappaa pallon ilmasta tottunein maalivahdin ottein.

Kokemusta on kertynyt muun muassa Suomen maajoukkueessa, jonka riveissä hän osallistui asunnottomien jalkapallon MM-kisoihin Walesin Cardiffissa viime kesänä.

– Siellä todellakin tiedosti, että ollaan samanlaisia ihmisiä kaikki – kansallisuudesta riippumatta. Tunnelma oli lämmin ja siellä halattiin niin paljon, että kädet ihan väsyivät, hän muistelee parin kuukauden takaista tapahtumaa.

– Kokemus oli uskomattoman hieno. Sanat eivät riitä kertomaan, millaista on olla kantamassa Suomen lippua, kuunnella Maamme-laulua ja laulaa mukana, kun on viisisataa ihmistä ympärillä.

Suomen joukkue tuli 40. sijalle Cardiffissa viime kesänä. Kaikkiaan miesten joukkueita oli 44. Maalivahti Marko Salmi on edessä vihreässä paidassa. Homeless Academy ry.

Marko Salmen tie MM-pelaajaksi alkoi pitkän päihde- ja rikosputken jälkeen. Hän pääsi Silta-valmennuksen päihdekuntoutukseen Tampereelle ja päätyi sieltä vankilasta vapautuville tukea tarjoavan Kris Tampereen jalkapallotreeneihin.

– Koin, että ainoa vaihtoehto pysyä raittiina, on vaihtaa leikkikaverit ja leikkipaikka. Löysin nurmen ja jalkapallon ja raittiit ystävät. Tällä hetkellä ne täyttävät 99 prosenttia elämästäni.

Kentällä oppii elämäntaitoja

Asunnottomien jalkapallotoiminta alkoi Suomessa 15 vuotta sitten lehtijutusta. Helsingin Diakonissalaitoksen kulttuurituottaja Ari Pirttineva luki asunnottomien Big Issue -lehdestä jutun Ruotsin MM-joukkueen maalivahdista ja halusi käynnistää toiminnan myös Suomessa. Pirttineva otti yhteyttä Diakonissalaitokselta apua saaneeseen Ari Huldéniin, jonka tiesi intohimoiseksi jalkapalloihmiseksi.

Homeless World Cup Kisat järjestetään vuosittain eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset kisat järjestettiin vuonna 2003.

Yksi peli kestää 14 minuuttia ja se pelataan neljällä neljää vastaan katujalkapallosäännöillä ja -kaukalossa.

Pelaajan on pitänyt olla asunnoton kahden viimeisen vuoden sisällä tai hän on toipunut päihdeongelmasta.

Tampereen kisoihin odotetaan 48 miesten joukkuetta ja 16 naisten joukkuetta.

Kisojen taustaorganisaatio Homeless World Cup Foundation on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, samoin kuin Suomessa toimintaa koordinoiva ja kehittävä Homeless Academy ry. Lähteet: Homeless World Cup Foundation (siirryt toiseen palveluun), Homeless Academy ry. (siirryt toiseen palveluun)

Jo seuraavana vuonna 2006 Suomi osallistui MM-kisoihin Cape Townissa Etelä-Afrikassa. Ensimmäisten kisojen jälkeen mukana ollaan oltu joka kerta.

Ari Huldénin arvion mukaan toiminnan piirissä on tällä hetkellä noin 250 pelaajaa. Pelaajat MM-joukkueeseen löytyvät alueellisen verkoston kautta, muun muassa päihdekuntoutuksen ja Krisin joukkueista. Alueellista toimintaa on kymmenellä paikkakunnalla, esimerkiksi Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Turussa ja Raumalla.

– Omaan historiaani kuuluu asunnottomuuden lisäksi päihteitä ja rikollisuutta. Jalkapallotoiminta sopii kokemukseni mukaan tällaisten elämäntapamuutosta tukevien tahojen pyöritettäväksi, Huldén sanoo.

– Jossain vaiheessa verkostossa oli myös vastaanottokeskuksia, mutta niiden toiminta on hiipunut.

Asunnottomien jalkapallotoiminnan taustalla on ajatus toiminnallisen vertaistuen tarjoamisesta. Jalkapallon kautta saadaan vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset osallisiksi ja autetaan heitä elämässä eteenpäin. Yhteisissä treeneissä ja peleissä oppii jakamaan tunteita ja arvostamaan ja kunnioittamaan toista.

– Ei pelkkä futiksen pelaaminen kaikkia ongelmia ratkaise, mutta on sillä merkitystä – erityisesti, kun saadaan näitä auttavia tahoja mukaan. Ja tietysti toiveena on, että tavat toimia ihmisten kanssa siirtyvät kentältä myös muuhun elämään, Ari Huldén kertoo.

– Ihanteellista on, jos pelaaja pysyy toiminnassa mukana 2–3 vuotta. Sinä aikana hän ehtii rakentamaan elämäänsä, itsenäistymään ja ottamaan vastuun elämästään.

Ari Huldén (vas.) on asunnottomien jalkapallotoiminnan kantava voima Suomessa. Cardiffissa hän sai kunnian vastaanottaa seuraavien MM-kisojen pallon Suomelle. Homeless World Cup Foundation

Vuodesta 2003 järjestetyt MM-kisat, Homeless World Cup, ovat monelle alueellisessa toiminnassa mukana olevalle unelma. Sitä voi tavoitella muun muassa sitoutumalla päihteettömyyteen ja käymällä aktiivisesti treeneissä. MM-kisakoneeseen pääsee joka vuosi kahdeksan uutta pelaajaa.

– Puolentoista viikon kisamatkalla näkee, että vaikeassa elämäntilanteessa olevia on kaikkialla. Eikä – vaikeuksista huolimatta –kenenkään elämä ole vain toivotonta, vastuutonta ja kurjaa, Huldén sanoo.

Kotikisoihin saadaan myös naisten joukkue

Palataan takaisin Ratinaan, jossa Marko Salmi potkaisee pallon Krisin treeneistä tutulle Minna Kyyhkyselle.

Kyyhkyselle pelipaikan saaminen kotikisojen MM-joukkueeseen on suuri unelma, joka voi olla saavutettavissa. Aiemmin Suomesta on MM-kisoihin lähtenyt vain miesten joukkue, mutta nyt näyttää siltä, että kotikisoihin saadaan koottua myös naisten joukkue.

Silta-valmennuksen päihdekuntoutus ja Kris Tampere ovat olleet tärkeitä Marko Salmen ja Minna Kyyhkysen toipumisessa. Kumpikin asuu Silta-valmennuksen tukiasunnossa. Marko Melto / Yle

Reilu puolitoista vuotta sitten vankilasta vapautunut Kyyhkynen on elänyt lähes kaksi vuotta ilman päihteitä. Jalkapalloa hän on pelannut vuoden ja ehtinyt voittaa jo SM-kultaa ja -hopeaa. Pohjoismaiden mestaruuskisoissa tänä syksynä tuli pronssia ja arvostettu fair play -palkinto. Vanhalla urheilutaustalla saattaa olla vaikutusta.

– Pelasin pienenä Ilveksen junnuissa, ehkä 7–11-vuotiaana. Mutta se sitten loppui, kun tuli päihteiden käyttäminen tilalle. Nyt olen 39-vuotias eli kyllä siinä aika pitkä väli on, Kyyhkynen kertoo.

– Kotikisoissa olen mukana ainakin talkootyöntekijänä, jos en muuten. Mutta olen ehdolla MM-joukkueeseen ja toivon, että olen joukkueessa.

MM-kisat tarjoavat urheilujuhlaa yleisölle

Ratinan tyhjä stadion näyttää lohduttomalta kevyen sateen ropistessa punaisille penkeille. Ensi kesänä tunnelma on kuitenkin toinen. Tällä samalla stadionilla, jossa Huuhkajat ovat tehneet kahden viime vuoden aikana Suomen jalkapallohistoriaa, pelataan 18. asunnottomien jalkapallon MM-kisat 28.6.–6.7.2020.

Kisojen odotetaan tuovan Tampereelle jopa 700 pelaajaa yli 50 maasta. Mukana tulevat tietenkin myös tukijoukot ja tapahtumaan toivotaan isoa yleisöä.

Ei pelkkä futiksen pelaaminen kaikkia ongelmia ratkaise, mutta on sillä merkitystä – erityisesti, kun saadaan näitä auttavia tahoja mukaan. Ari Huldén

Ratinan ympäristöstä tulee iso tapahtumapuisto, jossa on pelien lisäksi runsaasti esiintyjiä ja oheistapahtumia. Osa peleistä pelataan kauppakeskuksen alueella ja stadionin sisäpuolelle tulee kaksi katujalkapallokaukaloa.

– Odotan eniten, että pääsemme kertomaan ihmisten tarinoita – sellaisia toivon tarinoita, joissa jalkapallo on näytellyt suurta roolia ja ollut elämää kantavan voiman lähtökohtana. Ja sitä, että ihmiset tulisivat näkemään, kuulemaan ja kokemaan hienoa urheilujuhlaa ja tapahtumaa, kertoo lokakuun alussa vetovastuun kisoista ottanut Jaakko Hautamäki.

– Kisojen eteen on tehty töitä jo vuosia ja kaupungilla on ollut iso rooli hankkeen eteenpäin viemisessä, Jaakko Hautamäki sanoo. Marko Melto / Yle

Tampereen MM-kisojen takana ovat Tampereen kaupunki, Diakonissalaitos, Nauha ry ja Pelastusarmeija. Mukana järjestelyissä on myös Suomen Homeles Academy ry, jonka kautta Ari Huldén on vuodesta 2009 koordinoinut ja kehittänyt asunnottomien jalkapallotoimintaa. Yhteistyössä on mukana myös Suomen Palloliitto.

Kisojen järjestämisessä isossa roolissa ovat vapaaehtoiset, joita tarvitaan Hautamäen mukaan "valtava määrä". Vapaaehtoisia rekrytoidaan paitsi Tampereen seudulta myös muualta Suomesta muun muassa järjestöjen kautta.

Marko Salmi ei kotikisoissa pelaa – MM-kisojen sääntöjen mukaan pelaajana kisoihin voi päästä vain kerran. Mutta vähintään vapaaehtoisena hän aikoo olla mukana.

– Haluan nähdä ne ihmiset, jotka kokevat sen saman fiiliksen, jonka minä olen kokenut Cardiffissa. Niiden saman hyvän olon ja rakkauden lajiin pelien jälkeen. Se on todella herkistävää, hän sanoo.