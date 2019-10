Miksi valtionyhtiö hankkiutuu Euroopan suurimpien saastuttajien joukkoon? Ministeri Paatero: Ajattelemme, että Fortum omistajana parantaa asioita

Energiayhtiö Fortum kertoi tiistaina nostavansa omistusosuuttaan saksalaisesta energiajätti Uniperista. Fortumin Uniper-ostoksia on varjostanut ympäristöjärjestöjen arvostelu, että kaupat synnyttävät yhden Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä.

Fortum ostaa kahdelta sijoittajalta 20,5 prosentin Uniper-omistukset runsaalla kahdella miljardilla eurolla.

Fortumilla on ollut 49,9 prosentin osuus Uniperista ennestään, mutta uudet kaupat nostavat osuuden yli 70 prosenttiin, jolla Fortum saa pitkään tavoittelemansa määräysvallan saksalaisyhtiössä.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.), miksi valtionyhtiö investoi yritykseen, joka on tiettävästi Euroopan suuria saastuttajia?

– Tämä on toinen osa, eli tähän mennessä Fortum on ollut jo vahva omistaja Uniperissa. Nyt omistuksen määrää lisätään. Ajattelemme niin päin, että kun Fortum on omistajana, pystytään parantamaan ympäristöasioita, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hiilineutraalisuutta.

Millä tavalla niitä parannetaan? Pitäisikö valtio-omistajan mielestä Fortumin ajaa Uniperin hiilivoimalat alas ennenaikaisesti?

– Fortum on sitoutunut Suomen kaikkiin päätöksiin ja on yhä edelleen vahvasti niiden takana. Koko Eurooppa on sitoutunut vahvasti EU-tasoisiin päätöksiin hiilineutraalisuudesta, ja siinä kohtaa olemme menossa samaan suuntaan.

Miten hallituksen ilmastotavoitteisiin sopii se, että valtionyhtiö ryhtyy hiilivoiman suuromistajaksi?

– Suomessakin on aiemmin ollut hiilivoimaa, jota on pystytty muuttamaan toisenlaiseen energiamuotoon, ja näin uskon, että tehdään myös Euroopan tasolla ja myös Uniperin osalta.

Mitä hyvää ja mitä huonoa kaupassa on, miksi tehdään näin iso satsaus yhtiöön jolla on näin paljon hiilivoimaa?

– Fortum on ollut Euroopan tasolla Uniperin kautta ja haluaa vahvistaa olemistaan siellä. Kyse on monista energiamuodoista, muun muassa kaasusta. Koko yrityksen arvoa kasvattaa, että meillä on vahva toimintakenttä, ei pelkästään Suomessa ja Pohjoismaissa, vaan koko Euroopassa.

Voiko olla uhkana, että esimerkiksi sijoittajat eivät katso hyvällä Fortumin Uniper-kauppoja ilmastonmuutoksen aikana?

– Ymmärtääkseni osakkeet ovat olleet aika hyvässä kurssissa, eikä valtiolle päin ole tullut minkäänlaista indikointia siitä, etteikö Fortum olisi hoitanut hyvin tehtäviään niin Suomessa kuin ulkomaisissa omistuksissa, joissa se on mukana. Luotan siihen, että näin on tulevaisuudessakin.

Kaupan tiellä on ollut viranomaishyväksyntä Venäjällä. Onko valtiovalta ollut yhteydessä Venäjän johtoon, jotta kysymys ratkeaisi?

– Tässä on nyt sekä Venäjä että Yhdysvallat, koska osakkeet omistettiin yhdysvaltalaiselta rahoitusyhtiötä, eil vaaditaan kahden ison valtion viranomaisten hyväksyntä kaupalle, ja toivottavasti se tulee heti ensi vuoden aikana.

