Mikset mene raksalle töihin, kysyivät ystävät – nyt Dennis Owusu on palkittu suunnittelija ja esimerkki uudesta ilmiöstä

Dennis Owusu on asunut Suomessa viisi vuotta. Hän opetteli ensin suomen kielen ja aloitti sitten vaatetusalan opinnot Keski-Uudellamaalla. Omaa nimeään kantavan Owusu-merkin hän perusti vuonna 2017. Antti Kolppo / Yle

Afrikkalainen muoti tekee nyt toden teolla tuloaan. Vantaalla asuva Dennis Owusu on siitä esimerkki.

Mikset vain mene raksalle? Saisit rahaa elämiseen.

Tähän kysymykseen Dennis Owusu, 36, on joutunut vastaamaan Suomessa toistuvasti. Hän on kuullut sen kaikkialta: ystäviensä suusta, tuttaviltaan, tuntemattomien ihmisten sanomana.

Owusu ei todellakaan ole valinnut helppoa tietä. Hän saapui Suomeen Ghanasta syksyllä 2014 – elämä toi minut tänne, hän kuittaa eikä halua avata asiaa tarkemmin – ja on sen jälkeen kulkenut määrätietoisesti kohti lapsuudenunelmaansa.

Ja nyt hän on tässä. Tekee, mitä haluaa.

Tik, tik, tik, sanoo ompelukone, ennen kuin taukoaa.

Muoti syntyy olohuoneessa

Owusu seisoo keskellä huonetta ja esittelee vaatteen toisensa perään.

Housut tein itselleni, tämä vuori on ommeltu käsin, takin suunnittelin varta vasten muotinäytökseen.

Owusu on rakentanut työhuoneen kotinsa, vantaalaisen kerrostalokaksion olohuoneeseen. Tila on järjestetty säntillisesti. Owusun valmistamat vaatteet roikkuvat suojapussien sisässä seinillä ja rekeillä, kaavat on kiinnitetty neuloilla verhoihin. Kankaat ovat laatikoissa työpöydän alla.

"Suhtaudun tähän kuin mihin tahansa työhön. Aloitan aamulla yhdeksältä ja lopetan iltapäivällä viideltä. Joskus jatkan työskentelyä läpi yön", Dennis Owusu sanoo. Antti Kolppo / Yle

Dennis Owusu on asunut Suomessa nyt viisi vuotta. Vaatteita hän on suunnitellut ja tehnyt täysipäiväisesti vuodesta 2016 asti: silloin hän aloitti alan opinnot ammattioppilaitoksessa Keski-Uudellamaalla.

Tällä hetkellä hän suorittaa tekstiili- ja muotialan ammattitutkintoa Helsingissä.

Suomalaisessa muotimaisemassa Owusu on virkistävä poikkeus. Hän itse kuvailee tyyliään kahden eri kulttuurin yhdistelmäksi.

– Afrikkalaisia kuoseja pohjoismaisilla leikkauksilla, hän sanoo.

Samassa, malliltaan yksinkertaisessa vaatteessa voi olla yllättävä yhdistelmä vaikkapa ympyrää, tiheää pystyraitaa ja runsasta ornamenttikuviota. Värit ovat selkeitä: kirkkaan keltaista, sinistä, vihreää, punaista. Kaikkea sikin sokin.

Tälle tyylille on nyt kysyntää.

Dennis Owusu työskentelee kotonaan Vantaalla. Olohuone on varattu kokonaan vaatteiden tekoon. Antti Kolppo / Yle

Suosittua Suomessa, vihdoinkin

Afrikkalainen muoti on ollut pitkään suosittua maailman muotipiireissä. Nyt se näyttää olevan uudessa nosteessa Suomessakin.

Tätä takkia luullaan usein muotiliikkeestä ostetuksi. Sisäpuolella on kuitenkin käytetty Ghanasta tuotua kuviollista kangasta. Antti Kolppo / Yle

Ilmiö ei rajoitu pelkästään vaatteisiin. Yle kertoi elokuussa, miten yhä useampi afrosuomalainen kasvattaa ylpeästi kiharoitaan eikä enää suorista hiuksiaan tai aja niitä lyhyeksi.

Yksi esimerkki ilmiön noususta on afrikkalaista muotia esittelevä African Fashion Week Helsinki -tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran talvella 2018, ja se myytiin loppuun.

Toinen, kaksi viikkoa sitten syyskuussa järjestetty muotinäytös oli melkein yhtä suosittu. Kolmatta African Fashion Week Helsinkiä puuhataan tällä tietoa ensi keväälle.

Tapahtuman aikoinaan alulle pannut Samia Mohamud sanoo, että esimerkiksi Helsingin katukuvassa afrikkalaista muotia on alkanut nähdä entistä enemmän.

– Afrikkalaistaustaiset nuoret ovat selvästi ylpeitä juuristaan. Minun nuoruudessani ei pukeuduttu sillä tavalla, mutta tänä päivänä meillä on nuoria, jotka haluavat pukeutua ja myös pukeutuvat värikkäästi, kolmikymppinen Mohamud toteaa.

Afrikkalainen muoti on hänen mukaansa nimenomaan värikästä, persoonallista ja iloista.

– Asusta voi aistia, millaisella tuulella sen kantaja on, hän väläyttää.

Helsingissä järjestetyt, afrikkalaista muotia esitelleet näytökset on suunnattu "afrikkalaissieluisille" ihmisille. Moni yleisön joukossa olleista on esimerkiksi itse työskennellyt tai asunut aikoinaan Afrikassa. Antti Kolppo / Yle

Järjestäjän mielestä helsinkiläiscatwalkilla nähtyjä mallistoja yhdistää muun muassa modernius. Tekijät asuvat täällä, ja siksi niissä on ripaus täkäläistä kulttuuria.

Vaatteet ovat sellaisia, että periaatteessa kuka tahansa voisi pukea ne ylleen.

Harrastus, intohimo, koko elämä

Dennis Owusu ei aloittanut Suomessa aivan nollasta.

Ghanassa hän oli opiskellut tekstiilisuunnittelua korkeakoulussa ja työskennellyt tekstiiliyrityksissä. Alan parhaissa, hän sanoo.

Ompelun Owusu opetteli täällä.

Dennis Owusu suunnitteli myös vaatteita jo Ghanassa, muttei ommellut niitä itse. Nyt hän valmistaa kaiken alusta loppuun omin käsin. Antti Kolppo / Yle

Owusu lumoutui tekstiileistä jo lapsena. Hänen äitinsä oli tekstiilikauppias. Hän näki, miten äiti matkusti naapurimaihin, toi kankaita ja myi ne kotona Ghanassa.

Owusu piti piirtämisestä. Äiti rohkaisi häntä: kannusti jatkamaan opintoja ja suuntaamaan luovalle alalle.

Isä työskenteli kansalaisjärjestössä ja oli muun muassa pystyttämässä kaivoja maaseudulle. Hän toivoi, että poika päätyisi teknilliseen ammattiin, mutta lopulta tämä kuunteli enemmän äitiään.

– Äiti on esikuvani. Hän inspiroi minua edelleen.

Side kotimaahan näkyy Owusun vaatteissa esimerkiksi siten, että osan kankaista hän on saanut ystäviltään tuliaisina Ghanasta. Itse hän ei ole käynyt maassa sen jälkeen kun muutti Suomeen.

– Ehkä sitten koulun jälkeen.

Jokainen vaate on uniikki. Antti Kolppo / Yle

Miksi Owusu päätti tähdätä Suomessa juuri muotisuunnittelijaksi?

Hän viittilöi ympärilleen työhuoneessaan.

– Täällä ei tehty tällaista. Sitä, mitä minä tein, ei ollut täällä.

Entä millaista on olla afrikkalaislähtöinen suunnittelija Suomessa?

Owusu hakee hetken sanojaan.

– Ystäväni yrittivät puhua minulle järkeä. He sanoivat, että tämä ei olisi helppoa. Mutta halusin työskennellä itselleni. Luoda jotain uutta.

Hän on unelma-ammatissa.

– Tämä on harrastus, tämä on intohimo. Tämä on kaikkeni.

Unohdammeko kuunnella?

Muotitapahtuma African Fashion Week Helsingin keskeinen tavoite on ollut saattaa parrasvaloihin nuoria afrikkalaistaustaisia taiteilijoita, Samia Mohamud kertoo. Hän vastaa näytöksestä yhdessä Katja Pentikäisen kanssa.

Mohamud sanoo yllättyneensä aidosti siitä, miten paljon Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla on afrikkalaislähtöisiä suunnittelijoita – sellaisia kuin vuoden afrikkalaisena muotisuunnittelijana syyskuussa palkittu Dennis Owusu.

– He ovat lahjakkaita ja heillä on potentiaalia, mutta he eivät pääse oikeastaan koskaan esille. Unohdamme kuunnella heitä ja kysyä, mitä sinä osaat.

Mohamudin mukaan muualla maailmassa maahanmuuttajataustaisten suunnittelijoiden luovuutta osataan jo arvostaa. Erityisen pitkällä tässä ollaan esimerkiksi Kanadassa, hän arvioi.

Hän korostaa, että kädentaidot voivat olla yhtä lailla avain parempaan elämään kuin akateemisuuskin.

– Ihminen lokeroidaan meillä helposti syrjäytyneeksi, jos hänellä ei ole korkeakoulutusta. Näin ollen moni afrikkalainen on saatettu leimata.

– Helsingistä löytyy erittäin lahjakkaita tekijöitä. Heidät pitää vain tunnustaa sellaisina kuin he ovat.

Ensin koulu, sitten yritys

Vantaalaisessa työhuoneessa haaveillaan tulevasta.

Dennis Owusu on esitellyt vaatteitaan pelkästään tänä vuonna kolmessa eri muotitapahtumassa. Palaute on ollut joka kerta lupaavan innostunutta.

Owusu suhtautuu näytöksiin vakavasti. Kun hänet kutsuttiin ensimmäistä kertaa African Fashion Week Helsingin lavalle, hän saapui sinne lähes neljäkymmentä asukokonaisuutta mukanaan. Muilla suunnittelijoilla asuja oli kymmenkunta.

Suomessa Dennis Owusun mentorina on toiminut Sarafaani-vaatemerkistä tunnettu Ulla Kettinen. Owusu sanoo olevansa tälle kiitollinen kaikesta avusta ja tuesta. Antti Kolppo / Yle

Seuraavaksi Owusu toivoo näkevänsä luomuksiaan astetta isommalla catwalkilla eli Helsinki Fashion Week -tapahtumassa ensi vuonna.

Owusu ei tee vaatteita tällä hetkellä ollenkaan myyntiin, sillä hän haluaa keskittyä ensi sijassa koulunkäyntiin. Sen päätyttyä hän aikoo pysyä Suomessa ja perustaa täällä oman yrityksen.

Myöhemmin hän tahtoisi pystyttää oman showroomin, esittelytilan vaatteilleen, ehkä myymälänkin.

Välillä mielessä käy ajatus: mitä jos epäonnistun? Hetki on kuitenkin nopeasti ohi.

– Töitä löytyy aina. Olen työskennellyt kalatehtaassa, olen tehnyt töitä keittiöissä. Aina löytyy jotain, millä maksaa laskut, Owusu sanoo.

– Tiedän, mitä teen. Olen sataprosenttisen varma siitä. One hundred percent.

Dennis Owusu haluaa perustaa yrityksen ja työllistää muotisuunnittelijana itse itsensä. Hän aikoo rakentaa tulevaisuutensa nimenomaan Suomeen. Antti Kolppo / Yle

