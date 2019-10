Turun kaupungin Arkea muuttaa 1 000 työntekijän työehtosopimuksen halvempaan, koska "se on ainoa vaihtoehto" – JHL syyttää lain rikkomisesta

TurkuTurkulaisyhtiö Arkean ympärillä kuohuu. Turun kaupungin lähes kokonaan omistama Arkea tuottaa muun muassa ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Arkea ilmoitti syyskuun lopussa, että se aikoo vaihtaa työntekijöidensä työehtosopimuksia.

Tähän asti Arkeassa on noudatettu Avaintyönantajat Avainta ry:n Avaintesiä, mutta huhtikuussa työehtosopimukset vaihtuvat matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan työehtosopimukseen ja Kiinteistötyönantajien KITA ry:n työehtosopimukseen.

Syynä on yhtiön heikentynyt taloustilanne. Muutos koskee yli tuhatta työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n mukaan kyse on merkittävistä palkanalennuksista ja etujen heikennyksistä. Arkeassa työskentelevistä hieman alle 600 on JHL:n jäseniä.

– Tämä on meille kova paikka. Ihmiset ovat sopineet työsopimuksillaan työnantajan kanssa työsuhteen ehdoista. Nyt työnantaja on niitä yksipuolisesti heikentämässä, sanoo JHL:n aluepäällikkö Maaret Laakso.

Hänen mukaansa työehtosopimusten muutos vaikuttaisi muun muassa vuosilomien ja sitä kautta myös lomarahojen vähenemiseen. Lisäksi poistuisivat vanhat erillislisät, kuten määrävuosilisät.

– Työntekijät ovat pettyneitä ja järkyttyneitä. He ovat huolissaan toimeentulostaan. Työpaikan pääluottamusmies on saanut satoja puheluita, Laakso kertoo.

JHL:n aluepäällikkö Maaret Laakson mukaan Arkean päätös on ollut liitolle ja sen jäsenille kova paikka. Paula Collin / Yle

Jos sopimusta ei vaihdeta, tiedossa irtisanomisia

Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen kertoo ymmärtävänsä työntekijöiden närkästyksen ja huolen. Hänen mukaansa työehtosopimusten vaihto on kuitenkin ainoa mahdollisuus pelastaa yhtiö.

– Tämä on erittäin valitettava ratkaisu, mutta yhtiöltä saatujen tietojen perusteella ainoa mahdollinen, mikäli työpaikat halutaan pelastaa. Jos työehtosopimusta ei vaihdeta, yhtiö joutuu tavalla tai toisella irtisanomisiin, Virtanen sanoo.

JHL moittii Motiivi-lehdessään (siirryt toiseen palveluun) Arkean väitettä huonosta taloustilanteesta. Lehden mukaan Arkean julkiset tulostiedot eivät anna syytä paniikkiin.

Vuonna 2018 yhtiön liikevoitto oli tilinpäätöksen mukaan yli 1 360 000 euroa ja liikevaihto yli 66 miljoonaa.

Jarkko Virtanen myöntää, että Arkea on tehnyt hyvää tulosta viime vuodet. Virtasen mukaan tilanne on kuitenkin muuttunut. Hän sanoo, että ensi vuosi vaikuttaa erittäin huonolta.

Se johtuu muun muassa kovasta kilpailusta. Kesällä Arkea hävisi Turun kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden ruokapalveluiden tarjouskilvan.

– Arkea on pystynyt tehostamaan omia toimiaan noin 30 prosenttia siitä mitä se on aikaisemmin ollut, mutta sekään ei ole riittävästi. Työehtosopimuksen vaihtaminen on käytännössä ainoa keino päästä samalle riville kilpailijoiden kanssa, Virtanen sanoo.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ymmärtää työntekijöiden huolen, mutta sanoo, että työehtosopimusten vaihto on ainoa mahdollisuus pelastaa yhtiö. Kalle Mäkelä / Yle

Arkeassa haetaan vähintään miljoonan euron kustannussäästöjä.

Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen mukaan yhtiön taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut esimerkiksi se, että yhtiöstä irtaantui vuodenvaihteessa Kaarea Oy:ksi nimetty yhtiö. Se vei paljon resursseja.

Turun Sanomat kiinnitti uutisessaan 7.10. (tilaajille) (siirryt toiseen palveluun) huomiota siihen, että Arkean ja Kaarean työntekijät päätyvät tes-muutoksen jälkeen eri asemaan. Kaarea ei vaihda työantajajärjestöä. Rompasaari-Salmi johtaa molempia yhtiöitä.

Virtanen nostaa esille myös selityksen aiempaan hyvään tilanteeseen. Kun Turku yhtiöitti kiinteistöpalvelunsa, aiemmat sopimukset siirtyivät Arkealle. Kun sopimuksia on nyt myöhemmin kilpailutettu, tulos on heikentynyt.

Professori: Ei rikottu lakia

JHL syyttää Arkeaa lain rikkomisesta. JHL:n mukaan Arkean olisi pitänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut ennen työehtosopimuksen vaihdosta päättämistä. Nyt päätös tehtiin 27. syyskuuta, mutta yt-neuvottelut käynnistettiin vasta 30. syyskuuta.

– Yt-neuvottelut pitäisi käydä ennen päätöksentekoa. Näemme, että tässä on rikottu yt-lakia, Maaret Laakso sanoo.

Työoikeuden emeritus-professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta sanoo, että asiassa ei ole toimittu lainvastaisesti. Työnantajalla on oikeus lopettaa sidonnaisuutensa nykyiseen työehtosopimukseen.

Jos työnantaja hyväksytään jäseneksi uuteen työnantajaliittoon, työnantaja alkaa laillisesti soveltaa tämän liiton solmimaa työehtosopimusta.

– Työehtosopimusvaihdos ei ole yhteistoimintakysymys. Sen työnantaja lain puitteissa pystyy toimeenpanemaan yksipuolisesti, Koskinen sanoo.

Työnantaja saa vaihtaa työehtosopimusta, siinä ei ole mitään laitonta, sanoo Seppo Koskinen. Ari Mölsä / Yle

JHL katsoo, että lainvastaisesti on toimittu myös siinä, että Arkea aikoo päättää pääluottamusmiehen toimivaltuuden ja nykyisten liittojen jäsenmaksujen perinnän vuoden lopussa – siis ennen kuin uudet työehtosopimukset astuvat voimaan.

Näihin asioihin he vaativat muutosta perjantaina, kun JHL:n edustajat tapaavat Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen perjantaina.

Lakko uhkaa

JHL:n aluepäällikkö Maaret Laakso toivoo, että perjantain palaverissa mietittäisiin työehtosopimuksen muutosta ja sen perusteita uudelleen. Lisäksi JHL vaatii, että pääluottamusmiehen toimivaltuuksia ja jäsenmaksujen perintää pitäisi jatkaa työehtosopimuksen vaihtoon saakka.

– Toivoisin, että kaupunki käyttäisi omistajaohjaustaan ja purkaisi uuden työehtosopimuksen, Laakso sanoo.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen puolestaan haluaisi, että sekä kaupunki että JHL pystyisivät muodostamaan yhteisen tilannekuvan siitä, miksi on tehty se mitä on tehty.

Virtasen mukaan kaupungin ylintä toimivaltaa käyttävä kaupunginhallituksen konsernijaosto on antanut asiasta ennakkonäkemyksensä ja hyväksynyt toimenpiteet, joihin Arkea on ryhtymässä.

– Toivon, että tilanne tulee päättymään rauhallisesti ja työpaikat tullaan säilyttämään, Virtanen sanoo.

Jos perjantain keskustelu ei mene JHL:n toivomalla tavalla, tiedossa on työtaistelutoimia.

– Jos emme saa minkäänlaisia lupauksia tai jatkoneuvotteluja, joitakin työtaistelutoimenpiteitä käynnistetään niin pian kuin mahdollista, Maaret Laakso sanoo.

