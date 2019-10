Pajtim Statovcin Crossing, suomeksi Tiranan sydän, ehdolle Yhdysvaltain tärkeimmän kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Suomeksi Pajtim Statovcin Tiranan sydän julkaistiin vuonna 2016. Englanniksi kirjan nimi on Crossing ja sen on kääntänyt brittiläinen David Hackston.

Kosovolaistaustainen Statovci on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt loppusuoralle National Book Awards -kirjallisuuspalkinnon valinnassa.

Tiranan sydän on Statovcin toinen romaani. Jo hänen esikoisteoksensa, vuonna 2014 julkaistu Kissani Jugoslavia sai osakseen paljon kehuja. Statovcin kolmas teos Bolla julkaistiin viime elokuussa.

Statovcin Ylelle viime marraskuussa antama haastattelu.

National Book Awards -kilpailun käännöskirjallisuuden sarjan neljä muuta ehdokasta ovat syyrialaisen Khaled Khalifan Death Is Hard Work, unkarilaisen László Krasznahorkain Baron Wenckheim’s Homecoming, ruandalaisen Scholastique Mukasongan The Barefoot Woman ja japanilaisen Yoko Ogawan The Memory Police.

