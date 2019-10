Cannonball-jengin ex-pomo otettiin kiinni Espanjassa

Poliisi on ottanut talousrikoksista syytetyn ja etsintäkuulutetun Janne Tranbergin kiinni Espanjassa Aurinkorannikolla Esteponassa maanantaina 7.10. Tranberg on ollut poliisin etsityimpien henkilöiden listalla, ja hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys. #poliisi