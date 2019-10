Se toinen Steve – Ensimmäisen Applen tietokoneen rakentaneen Steve Wozniakin mielestä teknologiayhtiöt ovat kasvaneet liian suuriksi

Steve Wozniak World of Business Ideas -tapahtumassa Bogotassa kesäkussa 2018. Applen perustaja saapuu tänään Helsinkiin puhumaan Nordic Business Forum -tapahtumaan.

Applen perustajasta puhuttaessa suurimmalle osalle ihmisistä tulee ensimmäisenä mieleen Steve Jobs, omapäinen visionääri mustassa poolopaidassa heiluttelemassa tyylikkään vähäeleisiä sähkölaitteita lavalla. Jobs ei kuitenkaan luonut yhtä maailman suurinta yritystä yksin autotallissaan. Vähintään yhtä merkittävä rooli Applen syntytarinassa on Jobsia viisi vuotta vanhemmalla Steve Wozniakilla.

Tänään Helsinkiin Nordic Business Forum -tapahtumaan puhumaan saapuva Wozniak on yksi Piilaakson kuninkaallisista. Vuonna 1976 hän kokosi Applen ensimmäisen Apple-1 -tietokoneen Jobsin perheen autotallissa Los Altosissa Kaliforniassa. Samana vuonna kaksikko perusti Applen. Wozniak oli tuolloin 25-vuotias.

Yliopisto-opinnot kesken jättäneen kaksikon työnjako oli seuraavanlainen: Wozniak hoiti tietokoneiden suunnittelun ja rakentamisen, Jobs hoiti liiketoiminnan ja markkinoinnin.

Menestystä tuli nopeasti. Applen seuraavasta tietokonesarjasta, Wozniakin suunnittelemasta Apple II:sta, muodostui hitti. Apple II oli yksi ensimmäisistä kuluttajakäyttöön suunnitelluista tietokoneista.

Apple nousi hetkessä suurimpien mikrotietokoneiden valmistajien joukkoon ja vuonna 1980 yhtiö listautui pörssiin. Pörssikellon kilahdus teki Jobsista ja Wozniakista miljonäärejä.

Lento-onnettomuus ja paluu koulun penkille

Helmikuussa 1981 Wozniakin ohjaama pienkone putosi kesken nousun kiitoradalle Kaliforniassa. Wozniak ja kolme muuta kyydissä ollutta henkilöä selvisivät onnettomuudesta hengissä. Wozniak sai kuitenkin onnettomuudessa iskun päähänsä, eikä hän viiteen viikkoon kyennyt muodostamaan uusia muistoja.

Lähimuistin palauduttua Wozniak soitti Jobsille ja kertoi tälle palaavansa koulun penkille. Koko aikuiselämänsä tietokoneiden kanssa pakertanut Wozniak halusi aloittaa puhtaalta pöydältä. Hän kirjautui Berkeleyn yliopistoon salanimellä Rocky Raccoon Clark. Applen mukanaan tuoman maineen vuoksi hän ei voinut käyttää omaa nimeään. Lopulta valenimi päätyi hänen päättötodistukseensa.

En pitänyt politiikasta. Jo kauan sitten päätin, että en äänestä ketään. En ainakaan sellaista, jolla on mahdollisuus voittaa. Steve Wozniak

Opintojensa aikana Wozniak innostui musiikista. Apple-rahojensa avulla hän perusti musiikkia ja uusimpia teknologioita yhdistelevän US-festivaalin. Tapahtumaa varten rakennettiin muun muassa Yhdysvaltain suurin ulkoilma-amfiteatteri.

Ensimmäisellä kerralla US-festivaaleilla esiintyivät muun muassa The Ramones, Talking Heads, Santana ja Fleetwood Mac. Samoilla festivaaleilla muodostettiin myös ensimmäinen satelliittiyhteys Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä.

Televisiokanava NBC oli muutamaa vuotta aiemmin vienyt lähetyskalustoa Neuvostoliittoon Moskovan olympialaisia varten. Yhdysvaltain vetäydyttyä kisoista, kalusto jäi Moskovaan. Paikallisten ystäviensä kanssa Wozniak onnistui saamaan kaluston käyttöönsä ja luomaan yhteyden kylmän sodan osapuolten välille.

Satelliittiyhteyden välityksellä lähetettiin musiikkivideoita ja kyseltiin kysymyksiä elämästä rautaesiripun takana.

– Me huomasimme, että olimme hyvin samankaltaisia. Hallitusten propagandasta iso osa mureni tuolloin, Wozniak kertoi keväällä Tukholmassa järjestetyillä Nordic Business Forum -messuilla (siirryt toiseen palveluun).

Kokemus innoitti Wozniakia järjestämään festivaalit myös Moskovassa.

– En pitänyt politiikasta. Jo kauan sitten päätin, että en äänestä ketään. En ainakaan sellaista, jolla on mahdollisuus voittaa. Mutta henkilökohtainen diplomatia sopii minulle, Wozniak sanoi Tukholmassa.

Kaksi kertaa järjestetystä US-festivaalista ei syntynyt taloudellista menestystä. Miljoonien dollarien tappioiden jälkeen Wozniak päätti palata Applelle vuonna 1983.

Steve Wozniak palasi Applelle 1983. Kaksi vuotta myöhemmin hän jätti yhtiön lopullisesti. Hänen nimensä löytyy kuitenkin yhä yhtiön työntekijöiden listalta. Wozniak on listalla Applen työntekijä numero yksi. Steve Jobs ei yhtiötä perustettaessa suostunut ottamaan numeroa kaksi, joten hän oli kuolemaansa saakka Applen listalla työntekijä numero nolla. AOP

Lopullinen lähtö Applesta

Wozniakin palatessa Applelle hänen suunnittelemansa Apple II -tietokonesarja oli yhä yhtiön suurin tulonlähde. Applen johto oli kuitenkin kääntänyt kaiken huomionsa yhtiön seuraavaan tietokonemalliin, Macintoshiin.

Tammikuussa 1984 Macintosh-tietokone ilmestyi kauppoihin suurella kohinalla. Ohjaaja Ridley Scott palkattiin tekemään tv-mainos (siirryt toiseen palveluun), josta myös itsessään muodostui merkkiteos.

Wozniak ilmoitti talousjulkaisu Bloombergin haastattelussa kannattavansa teknologiajättien pilkkomista.

Varjoon joutuminen ei miellyttänyt Wozniakia. Apple ei enää tuntunut samalta hauskalta työpaikalta, mitä se oli ollut aiemmin. Wozniak jätti Applen lopullisesti alkuvuodesta 1985.

Hänen perustajakumppaninsa Steve Jobs teki saman ratkaisun myöhemmin samana vuonna. Jobs oli visioineen ajautunut törmäyskurssille yhtiön hallituksen kanssa.

Alkuperäinen vuoden 1984 Macintosh -tietokone 128k esillä Apple-museossa Prahassa. Filip Singer / EPA

"Apple olisi pitänyt pilkkoa aikoja sitten"

Applen jälkeen Jobs perusti tietokoneyhtiö NeXTin. Wozniak puolestaan alkoi rahoittaa lupaavina pitämiään yrityksiä. Liiketoiminnan lisäksi hän on vuosien varrella tukenut erilaisia järjestöjä ja hyväntekeväisyyssäätiöitä. 1990-luvun alussa Wozniakilla oli merkittävä rooli kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavan EFFin toiminnan käynnistämisessä.

Viime vuosina Applen perustajan on kiertänyt maailman puhumassa Nordic Business Forumin kaltaisissa tapahtumissa. Silloin tällöin mediassa nostetaan esille jokin piikki, jonka hän on heittänyt Applen suuntaan. Yleensä kyse on jostain uudesta ominaisuudesta, joka ei miellytä häntä.

Mielestäni teknojäteistä on tullut liian isoja ja liian hallitsevia voimia meidän elämässä ja se on vienyt meiltä vaihtoehdot. Steve Wozniak

Kesällä Wozniak ilmoitti olevansa mukana Efforce-nimisessä lohkoketju-projektissa (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on hillitä kryptovaluuttoja pyörittävän teknologian energiankulutusta. Maltalle perustetun Efforce-yhtiön pyrkii tuomaan energiatehokkuutta tavoittelevat yhtiöt yhteen sijoittajien kanssa.

Wozniakin lähteminen mukaan kryptovaluuttoihin nostatti hieman kulmakarvoja, mutta todellinen hämmästys koettiin elokuussa, kun Wozniak ilmoitti talousjulkaisu Bloombergin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) kannattavansa teknologiajättien pilkkomista.

– Toivon, että Apple olisi omatoimisesti pilkkonut itsensä aikoja sitten ja muodostanut itsenäisiä toimijoita eri puolille maailmaa, Wozniak totesi haastattelussa.

Myöhemmin The Verge -julkaisun kommenttiosiossa (siirryt toiseen palveluun) Wozniak tarkensi, että hän ei tarkoittanut yhtiön pilkkomista sääntelijöiden toimesta, vaan yhtiön toimintojen hajauttamista ja eri osastojen itsenäisyyden lisäämistä.

Joka tapauksessa jotain teknologiayhtiöille pitäisi Wozniakin mielestä tehdä.

– Mielestäni teknojäteistä on tullut liian isoja ja liian hallitsevia voimia meidän elämässä ja se on vienyt meiltä vaihtoehdot. Niitä on vaikea vältellä.