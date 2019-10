Koulukiusaaminen näkyy armeijan keskeyttämistilastoissa

Puolustusvoimien varusmieskyselyt osoittavat, että armeijan keskeyttäneistä varusmiehistä noin 9 prosenttia on kokenut paljon tai usein koulukiusaamista. Kaikilla palvelukseen astuneista varusmiehistä vastaava luku on 5 prosenttia.

Mikko Airikka / Yle

– On tietysti selvää, että noinkin merkittävä ero siinä palveluksensa keskeyttäneissä on erittäin ikävää.

– Tietysti on mietittävä miten me pärjätään niiden varusmiesten kanssa, joita on koulukiusattu ja mitä me voimme asialle tehdä, sanoo Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen.

Varusmiespalvelukseen astuu vuosittain yli 20 000 varusmiestä. Heistä noin 15 prosenttia keskeyttää palveluksen eri syistä. Noin puolet keskeytyksistä johtuu mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöistä.

Koulukiusaaminen on sekä THL:n kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun) että Puolustusvoimien varusmieskyselyiden valossa lievässä laskussa, mutta vain lievässä.

– Vakava ongelmahan tämä on. Ihan pöyristyttävää, jos tilanne on sellanen että noinkin suurta osaa suomalaisista kiusataan koulussa, sanoo Sonninen ilmiöstä.

Sosiaalikuraattori voi olla ensimmäinen kenelle kerrotaan kouluaikaisesta kiusaamisesta

Ilmiönä koulukiusaaminen on monisyistä. Nuorten kohdalla porukkaan kuuluminen on tärkeämpää ja kavereiden merkitys korostuu. Murrosiässä omien ikätovereiden kiusaaminen voi olla nuorelle musertava ja itsetuntoa tuhoava kokemus.

Koulukiusaamiseen liittyykin usein häpeää, eikä siitä välttämättä kerrota kenellekään.

Koulukiusaamisesta usein puhutaan ensimmäistä kertaa vasta armeijassa, uskoo sosiaalikuraattori Jarmo Österlund. Mikko Koski / Yle

Jarmo Österlund on työskennellyt Santahaminan varuskunnassa sosiaalikuraattorina 19 vuotta. Kuraattorin toimisto on hyvin usein se paikka, jossa nuori aikuinen kertoo koulukiusaamisestaan ensimmäistä kertaa.

– Kouluaikana koti on ollut pakopaikkana, mutta täällä ei ole sitä. Koko ajan esillä oleminen herättää ahdistavan tunteen, että minulla ei ole oikeastaan missään taukoa täällä, kuvaa Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori Jarmo Österlund nuorten kokemuksia.

Österlundin asiakkaana on vuosittain noin tuhat nuorta miestä ja naista. Hänelle koulukiusaamiskokemusten käsittely varusmiesten kanssa on lähes viikottaista.

Kiusatulle ryhmässä olo on ahdistavaa, varsinkin, jos koulukiusaaminen on ollut toistuvaa ja rajua.

– He kertovat siitä, miten vaikea on olla tuvassa, miten pelkää käskyjä tai ripeää toimintaa tai pelkää, että joku kavereista alkaa kiusaamaan tai että koulussa koettu tilanne tapahtuu uudestaan.

Varusmiesten hyvinvointia tukevat sosiaalikuraattori, sotilaspappi ja terveyspalvelut. Kuraattorin puheille voi armeijassa päästä jopa helpommin kuin monissa kouluissa. Sosiaalikuraattori on varusmiesten käytettävissä tarvittaessa mukana myös kenttäharjoituksissa.

– Mitä tahansa tapahtuu viikon aikana, me käydään kerraten läpi miten on mennyt. Jos asiat alkavat sujua ilman suuria pettymyksiä ja huolenaiheita niin sitten etenemme tällä tavalla – jopa joskus koko palveluksen ajan. Jos tilanne taas menee pidemmälle ja tulee mielenterveydellisiä ongelmia, olemme yhteistyössä terveysaseman ja lääkärin kanssa ja tilaamme tarvittaessa psykologin apua, Österlund kertoo.

Enemmän puhetta tarvitaan

Österlundin mielestä koulukiusaamisessa vertaisten kanssa keskustelu on kaikkein tärkein asia.

– Ongelmat tavallaan jatkuvat ja kumuloituvat koko ajan. Me ei pääse katkaisemaan tätä, jos emme nosta asiaa enemmän esiin nuorten keskuudessa, arvioi sosiaalikuraattori.

Myös varusmieskoulutuksessa psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä on ryhdytty ajattelemaan uudella tavalla.

Ensi syksynä käynnistyvässä varusmiehiä ja ryhmänjohtajia koskevassa koulutusuudistuksessa näihin taitoihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

– Näitä asioita meidän pitäisi koulutuksessa ja omassa toiminnassa korostaa, koska siellä on joukossa 5–10 prosenttia sellaisia, joita on enemmän kiusattu kuin ihan vähän.

