Vuokrattavia sähköpotkulautoja on naarattu merenpohjasta ja löydetty yksityisasunnoista – "Potkulautojen turmelu kävi pojille kalliiksi"

Sähköpotkulautoihin kohdistuva ilkivalta ja varastelu on jäänyt yllättävän vähäiseksi pääkaupunkiseudulla.

Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu viime aikoina pääkaupunkiseudulla sähköisiin potkulautoihin kohdistuvasta ilkivallasta. Lautoja on löytynyt muun muassa merenpohjasta ja keskustan rakennustyömailta.

Viimeksi eilen tiistaina Helsingin pelastuslaitoksen sukeltajat kertoivat löytäneensä useita sähköpotkulautoja merenpohjasta Ruohosaaren ja Jätkäsaaren väliseltä alueelta.

Soittokierros palvelun järjestäjille paljastaa kuitenkin, että sähköisten potkulautojen hävikki on jäänyt pääkaupunkisedulla viimeisen puolen vuoden aikana yllättävän pieneksi.

Tierin maajohtaja: "Potkulaudan turmelu kävi kalliiksi"

Sähköiset potkulaudat ovat kansainvälinen ilmiö, joka rantautui Suomeen vasta tämän vuoden keväällä.

Kansainvälisen mallin mukaisesti palvelun järjestäjät osasivat odottaa, että hävikkiä ja ilkivaltaa esiintyy ainakin jossain määrin. Sähköisiä potkulautoja vuokraavan saksalaisen Tierin maajohtaja Katja Ojala kertoo esimerkin kesällä Helsingissä sattuneesta tapauksesta.

Kaksi potkulaudan vuokrannutta ei palauttanut käytön jälkeen lautoja, vaan heittivät ne mereen. Tapaus tallentui kuitenkin Helsingin keskustassa olevaan valvontakameraan, jonka perusteella poliisi selvitti tapauksen.

– Potkulautojen turmelu kävi pojille kalliiksi. Kastuneita lautoja ei voi turvallisuussyistä enää käyttää. Molemmat joutuvat korvaamaan 500 euroa, Ojala sanoo.

Lautoja löytynyt myös yksityisasunnoista, ja niitä on yritetty viedä auton takakontissa mökille. Tämä on hyödytöntä, sillä sähköiset potkulaudat ovat lukittuja etupyörästä eli niitä ei voi käyttää ilman että käytöstä on maksettu.

Lisäksi laudat voi paikallistaa satelliitin avulla.

Ojalan mukaan Tierin sähköisiä potkulautoja on runsaan puolen vuoden aikana varastettu tai tuhottu noin 40 kappaletta.

– Tämä on aivan mitätön määrä siihen nähden, että pelkästään meillä lautoja on käytössä Helsingin seudulla 1 700 kappaletta.

VOI:lla on pääkaupunkiseudulla vuokrattavana lähemmäs 2000 lautaa. Antti Eintola / Yle

Yleisövihjeet apuna

Pääkaupunkiseudulla toinen sähköisten potkulautojen merkittävä palveluntarjoaja on ruotsalainen Voi. Heillä vuokrattavia sähköisiä potkulautoja on suunnilleen saman verran kuin Tierillä, ja myös hävikki on samaa luokkaa.

– Ilkivaltatapauksia on ollut nelisenkymmentä eli vähän suhteessa lautojen kokonaismäärään, sanoo Voin markkinointipäällikkö Mathias Suni.

Sunin mukaan suomalaiset ovat omaksuneet hienosti maailmanlaajuisen ilmiön.

– Helsingin seudulla meidän sähköpotkulaudoilla on tehty jo yli miljoona matkaa tänä vuonna.

Suni pitää yllättävänä sitä, että moni ilkivallantekijä on paljastunut yleisövihjeen perusteella.

Samaa ihmettelee myös Tierin Ojala.

– Yleisöltä on tullut jopa valokuvia varastetuiksi epäillyistä potkulaudoista, Ojala sanoo.

Vuosaaren tihutyö selvittämättä

Kaikkia ilkivaltatapauksia poliisi ei ole kyennyt selvittämään.

Helsingin Vuosaaressa nuoriso hajotti loppukesästä kymmeniä HSL:n potkulautoja. Erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen HSL:ltä kertoo, että parikymmentä lautaa on edelleen kateissa. Myöskään tekijöistä ei ole tietoa.

HSL aloitti alkukesästä Vuosaaressa pilottikokeilun 300 potkulaudalla. Näistä puolet on sähköisiä. Kokeilu päättyy lokakuun lopussa, jonka jälkeen on tarkoitus päättää jatkosta.

Aiheesta aiemmin:

Sähköpotkulaudat tehotarkkailuun – Helsingin poliisi perustaa uuden valvontaryhmän

HUSiin on tullut uusi potilasryhmä: 3–4 sähköpotkulautailijaa päätyy viikoittain Töölön sairaalaan leikattavaksi

Sähköpotkulaudat lojuvat siellä täällä – ensin huolestui some, nyt Suomen suurin valtuusto: "En halua kieltää mitään, mutta haluan yhteiset pelisäännöt"

Mahtuvatko sähköpotkulaudat kaduille? Kyllä, mutta silloin kannattaisi hidastaa autojen nopeusrajoituksia 30 kilometriin tunnissa