Iso sumulautta peitti näkyvyyden Etelä-Suomessa: "Tavallaan pilvi, joka on maan pinnassa kiinni"

Sankka sumu peitti maisemaa eteläisessä Suomessa keskiviikkoaamuna. Esimerkiksi Lappeenrannassa autoilijan oli hankala nähdä edessä ajavan auton perävaloja.

– Havaintojen mukaan sumua oli sisämaassa, Kaakkois-Suomesta aina tuonne länsirannikolle saakka. Siinä Salpausselän ympäristössä, kertoo päivystävä meteorologi Anja Häkkinen Ilmatieteen laitokselta.

Näkyvyys oli alimmillaan 144 metriä Lappeenrannan Lepolan mittauspisteellä. Meteorologisessa mielessä kyseessä on sumu, jos näkyvyys on alle kilometrin.

– On silloin aika heikko näkyvyys, jos näkyvyyttä on 144 metriä. Kyllä se on silloin tiheää sumua, arvioi Häkkinen.

Aamulla koettu sumu ei ole täysin poikkeuksellista.

– Kyllähän sankkoja sumuja näin syksyisin esiintyy. Mutta sellaisia sumuja on harvemmin, joissa näkyvyys on 50 metriä tai jopa alle.

Alimmillaan Lappeenrannan mittauspisteellä näkyvyys oli 144 metriä. Kalle Purhonen / Yle

Pilvi peitti pitkään maisemaa maankamaralla

Sumuverho hälveni muualla Suomessa aamun aikana, mutta Lappeenrannassa se peitti maisemaa lähes puolille päivin. Meteorologeillekin on haastavaa ennustaa, milloin sumu lopulta hälvenee.

– Syksyisin sisämaahan tulee sumua tyypillisesti silloin, kun on kosteutta, sanoo meteorologi Anja Häkkinen.

Sumua syntyy, kun ilmassa oleva näkymätön vesihöyry tiivistyy pisaroiksi. Tiivistyminen alkaa, kun kosteus lisääntyy tai lämpötila laskee. Kun maan lähellä oleva kerros jäähtyy tarpeeksi, alkaa kosteus tiivistyä pieniksi pisaroiksi. Mitä enemmän on pisaroita ilmassa, sitä sakeampaa sumu on.

– Sumu on tavallaan pilvi, joka on kiinni maan pinnassa, kuvailee Häkkinen.