Brittitutkimus: Tomaatti saattaa kohentaa miesten hedelmällisyyttä

Uusin tutkimus on löytänyt yhteyden miesten siittiöiden laadun ja tomaatin sisältämän antioksidantin ja väriaineen, lykopeenin, välillä.

Britannialaisen Sheffieldin yliopiston tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan terveille miehille päivittäin annettu paria ruokalusikallista tomaattipyrettä vastaava lykopeenimäärä paransi heidän siittiöittensä rakennetta ja liikuvuutta 40 prosenttia.

Sheffieldissä tehty tutkimus on ensimmäinen, jossa on käytetty "puhdasta" lykopeenia pillerien muodossa ja jossa on ollut plaseboja eli lumelääkitystä saanut verrokkiryhmä.

"Olin pudota tuoliltani"

– Tutkimuksen lopussa emme varsinaisesti uskoneet, että pillerin saaneiden ja lumelääkettä nauttineiden miesten välillä olisi mitään eroa. Kun saimme koetulokset, olin pudota tuoliltani, tutkimusta johtanut professori Allan Pacey kertoo yliopiston verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuksessa 60 perustervettä 19–30-vuotiasta miestä jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai lykopeenia ja toinen lumelääkettä päivittäin 12 viikona ajan.

– Muutos siittiöiden rakenteessa – koossa ja muodossa – oli dramaattinen, Pacey sanoo. Hänen mukaansa tulokset antavat aihetta laajempiin tutkimuksiin lykopeenin vaikutuksista.

Tutkimus ei esimerkiksi kerro vielä, miten lykopeeni varsinaisesti toimii tässä yhteydessä. Lykopeenin tiedetään olevan voimakas antioksidantti. Vastaavasti siittiöiden laadun heikkeneminen hapettumisen seurauksena on yksi miesten hedelmättömyyden syistä.

Lykopeeni kiinnostaa tutkijoita, ja sillä on havaittu olevan muitakin vaikutuksia. Vuonna 2012 kerrottiin, että suomalaistutkimus havaitsi lykopeenin saattavan ehkäistä aivoinfarkteja. Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) havaittiin, että korkea lykopeenipitoisuus veressä voi vähentää miesten syöpäriskiä.

"Tomaatista löydetty monta hyvää asiaa"

Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen ei pidä Sheffieldin tutkimustulosta ensikuulemalta mullistavana. Hän kertoo, että lykopeenia tutkitaan nykyään paljon, mutta esimerkiksi ravintosuosituksiin se ei kiinnostavuudestaan huolimatta kuulu.

– Lykopeeni on yksi karotenoidi, ja karotenoidit eivät ole välttämättömiä ravintoaineita, Heinonen kertoo.

Hyvät tulokset siellä täällä eivät myöskään vielä anna oikeutta tehdä lykopeenista terveysväittämiä, joilla voisi esimerkiksi myydä täydennysravinteita. Sitä varten tarvitaan todella kattava tutkimusnäyttö.

Toisin on tomaatin vesiliukoisella osalla – Heinonen huomauttaa, että lykopeeni on rasvaliukoinen aine.

– Tomaatin vesiliukoiselle osalle on hyväksytty terveysväite, joka liittyy verisuonten virtaamiseen ja sitä kautta sydän- ja verisuoniterveyteen.

– Eihän se tomaatin syöminen huono asia ole. Tomaatti on yksi niistä kasviksista, joita kannattaa syödä. Tomaatista on löydetty monta hyvää asiaa, jotka koskevat ei vain lykopeeniä vaan muutenkin tomaattia, Heinonen sanoo.

Lykopeenia käsitellyistä tomaateista

Lykopeenista nyt innostuville kerrottakoon, että se imeytyy parhaiten käsitellyistä elintarvikkeista. Eli paras tulos lykopeenin kannalta saadaan, kun tomaattia kypsennetään. Parhaita lähteitä ovatkin tomaattiset pastakastikkeet, ketsuppi, pyre ja tomaattimehu.

Määrät voivat olla tavalliselle kuluttajalle ensikuulemalta isoja. Sheffieldin kokeessa pillerit sisälsivät saman verran lykopeenia kuin on parissa ruokalusikallisessa pyrettä. BBC:n (siirryt toiseen palveluun) laskelmien mukaan määrä vastaa paria kiloa keitettyjä tomaatteja – päivittäin.