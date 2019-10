Ruuhkasumput ovat nyt historiaa? Pasilan uusi asema on vihdoin valmis – näin alueen liikenne mullistuu

HelsinkiPasilassa odotetaan helpotusta liikennekaaokseen ensi viikon torstaina, kun kauppakeskus Tripla ja Pasilan uusi asema avautuvat.

Monta vuotta kestänyt remontti on koetellut Pasilan alueella liikkuvien ihmisten hermoja. Pasilassa asuva Hannele Valkama kertoo, että aseman remontti on vähentänyt hänen matkustamistaan junalla: esimerkiksi laitureille pääseminen on ollut hankalaa.

– Toivon, että uusi asema parantaa merkittävästi liikkumista, koska nyt minun pitää kävellä aika pitkä matka junalle ja se on sellainen sokkelo. Ja tämä silta on ollut aika tukossa, toivottavasti se sujuvoituu, Valkama sanoo.

Espoolainen Juha Poutiainen on tyytyväinen siihen, että Triplaan tulee runsaasti pyöräparkkeja. Hänen mielestään se on tulevaisuutta.

– Työmatkoissa ollaan enemmän ja enemmän siirtymässä siihen, että kuljetaan jalan tai pyörällä. Kauppaankaan ei tarvitsisi välttämättä ajaa autolla, vaan voisi hakea toisenlaista konseptia kuin mikä nykyään on vallalla.

Triplaan tulee sisä- ja ulkotiloissa sijaitsevia parkkeja 3 400 polkupyörälle.

Henkilöautot halutaan ohjata pois Pasilan sillalta

Viikon kuluttua torstaina otetaan käyttöön myös Pasilansillan joukkoliikenneterminaali, jota suurin osa sillan kautta kulkevista busseista ja ratikoista siirtyy käyttämään. Samaan aikaan avautuvat Veturitien reitit pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Joukkoliikenneterminaalin – käytännössä neljän Pasilansillalle sijoitetun ratikka- ja bussipysäkin – tarkoituksena on helpottaa liikennevälineestä toiseen vaihtamista, kertoo projektinjohtaja Harri Verkamo Helsingin liikenne- ja katusuunnittelusta.

– Raitiovaunu- ja bussipysäkeille tulee entistä paremmat tilat ja sujuvammat yhteydet, kun samalla rauhoitetaan henkilöautoliikennettä pois Pasilan sillalta, Verkamo sanoo.

Seppo Suvela / Yle

Henkilöautoliikenteen rauhoittamisella Verkamo viittaa tämän viikon tiistaina käyttöön otettuihin Veturitien uuteen pätkään ja Teollisuuskadun tunneliin. Henkilöautot pyritään ohjaamaan uusille reiteille, jotta Pasilansillan ja Ratapihantien liikennesumput helpottuisivat.

– Erityisesti Pasilansillalla on ollut todella ahtaat tilat kaikille kulkijoille. Nyt joukkoliikenteen pitäisi sujuvoitua ja myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille on paremmat tilat.

Mutta miten varmistetaan, että autoilijat todella siirtyvät käyttämään uusia reittejä? Verkamo uskoo, että kunhan autoilijat löytävät uudet reitit, he alkavat myös käyttää niitä.

– Se onnistuu sillä, että me ollaan tehty riittävän hyvä yhteys, joka houkuttelee kulkemaan ennemmin sieltä kuin Pasilansillan kautta, hän sanoo.

Seppo Suvela / Yle

Pasila kasvaa voimakkaasti

Pasila on yksi Helsingin vilkkaimmista liikenteen solmukohdista, ja sen läpi kulkee päivittäin massiiviset ihmisvirrat.

Tulevaisuudessa liikennevirrat vain kasvavat, sillä Pasila kasvaa voimakkaasti: vuoteen 2040 mennessä Pasilan alueen työpaikkojen odotetaan tuplaantuvan ja asukasluvun jopa kolminkertaistuvan. Tällä hetkellä Pasilassa on noin 23 000 työpaikkaa ja 11 000 asukasta.

Verkamon mukaan tällä hetkellä Pasilan kautta kulkee päivittäin 50 000 junamatkustajaa. Vuoteen 2035 mennessä määrän arvioidaan tuplaantuvan.

Junamatkustajien lisäksi Pasilan kautta on arvioitu tulevaisuudessa kulkevan 40 000 raitiovaunu- ja bussimatkustajaa päivässä.

Teollisuuskadun tunnelin liikennemääräksi on puolestaan arvioitu jopa 2 200 ajoneuvoa tunnissa. Verkamo vakuuttaa, että nyt tehdyissä ratkaisuissa on otettu huomioon myös tulevat tarpeet.

– Suunnittelussa on otettu huomioon myös tuleva kasvu. Niitä ei ole mitoitettu vain nykyhetkeen.

