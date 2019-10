Turkki on aloittanut hyökkäyksen Syyriaan, ilmoittaa presidentti Erdoğan – Yle seuraa hetki hetkeltä – Katso suoraa kuvaa Turkin ja Syyrian rajalta

Turkki on aloittanut hyökkäyksen kurdialueelle Syyriaan

Turkki on aloittanut hyökkäyksen Syyriaan, kertovat uutistoimistot. Operaation aloittamisesta on ilmoittanut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uutistoimistojen mukaan. Alamme seurata Turkin tilannetta hetki hetkeltä.

Turkin hyökkäys Syyriaan alkoi noin kello 16 Suomen aikaa ilmaiskuilla. Turkin turvallisuusviranomainen kertoo uutistoimisto Reutersille, että ilmaiskuja tullaan tukemaan tykistötulella.

Hyökkäykseen osallistuu Turkin armeija liittolaisineen.

Kohteena ovat Syyrian kurdijoukot. Turkki pitää Syyrian kurdien YPG:ta terrorijärjestönä.

Turkki hyökkää Syyriaan muodostaakseen sinne turvavyöhykkeen, jolta se haluaa karkottaa kurdit ja jonne se suunnittelee sijoittavansa Turkissa olevia syyrialaisia pakolaisia. Lue hyökkäyksen taustoista täältä.

17:27 EU vaatii Turkkia keskeyttämään hyökkäyksen Syyriaan. EU sanoo, että se ei aio osallistua Turkin suunnitteleman pakolaisten "turvavyöhykkeen" kustannuksiin Syyriassa.

17:27 Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää Turkin Syyriaan aloittamaa hyökkäystä huolestuttavana. Haavisto arvioi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että tilanteesta voi seurata lisää pakolaisuutta.

–Huoli on ennen kaikkea siitä, että ollaan liikkeellä alueella, jossa asuu paljon siviiliväestöä, ja tämä voi helposti johtaa siihen, että siviilit joutuvat pakenemaan näiden sotilastoimien alta”, Haavisto sanoo Helsingin Sanomille.

Haavisto vierailee tänään Ylen A-studiossa.

17:15 Syyrian kurdijoukkojen lehdistöedustaja Mustafa Bali on kertonut Twitterissä, että Turkki olisi iskenyt siviilikohteisiin. Turkin rajalla on "kova paniikki", kertoo Ylen avustaja Ayla Albayrak puhelimitse Istanbulista Ylen radiohaastattelussa.

Albayrakin mukaan tällä hetkellä kokonaiskuva on vielä hyvin epäselvä ja tarkkaa tietoa tapahtumista on saatavilla niukalti. Hän arvioi, että hyökkäyksen ensimmäisellä vaiheella voi olla vaikutuksia myös neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa.

–Presidentti on kutsuttu vieraaksi Valkoiseen taloon 13. marraskuuta. Voi olla, että tämä ensimmäinen vaihe parantaa Turkin asemia neuvotteluissa.

17:00 Turkissa pitkään asunut Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen taustoitti hyökkäystä Ylen tv-uutisissa. Katso video alta.

Tom Kankkonen taustoittaa Turkin hyökkäystä

16:48 Rauhan lähde -nimisessä operaatiossa on isketty YPG:n asemiin, kertoo CNN Turk uutistoimisto TASSin mukaan. Paikallisen televisiokanavan mukaan F-16-hävittäjillä iskettiin lähelle Ras al-Ayn kaupunkia, kertoo TASS. Kaupunki sijaitsee Syyrian Turkin vastaisella rajalla.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että iskuissa olisi aiheutunut henkilövahinkoja.

Ilkka Kemppinen / Yle

16:42 Turkki on jo pitkään halunnut torpata kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Lue myös:

Syyrian kurdit varoittavat Turkin hyökkäyksen vaaroista: Isis-vankien ja al-Holin vartiointiin ei riitä sotilaita, jos Turkki iskee kurdialueelle

Bloomberg: Hyökkäystä valmisteleva Turkki lähetti etujoukkoja Syyrian puolelle

Turkin Erdoğan haluaa puskea Syyriaan perustamaan "turvavyöhykettä" – Mitä se käytännössä tarkoittaa? 7.

Lähteet: Reuters, AFP, TASS,STT