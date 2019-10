Norjan A-studiossa hämmästeltiin Suomen valtion budjettia: Miten Suomi voi saada aikaan niin paljon enemmän kuin Norja?

Suosittu norjalainen ajankohtaisohjelma löi pöytään numerot ja kutsui muun muassa pääministerin keskustelemaan: Norjan valtion budjetti on 2,5 -kertainen Suomeen verrattuna, mutta Suomi saa paljon enemmän aikaan.

Norjan yleisradioyhtiö NRK omisti toissapäiväisen ajankohtaisohjelma Debatten lähetyksensä Suomen ja Norjan vertailulle. Vastakkain oli asetettu maiden valtion budjetit ja se, mitä käytetyillä rahoilla on saavutettu.

Ohjelma oli laskenut, että Suomen valtion budjetti on vain 39 prosenttia Norjan valtion budjetista. Silti monilla julkisen sektorin aloilla Suomen luvut päihittivät Norjan. Maat ovat asukasluvultaan lähes samankokoiset.

Ohjelmassa haettiin vastausta kysymykseen, miksi Suomi pystyy parempaan. Keskustelemassa oli muun muassa pääministeri Erna Solberg.

Juontaja Fredrik Solvang kävi yhdessä Suomen Oslon suurlähetystön vanhemman neuvonantajan Henna Kvamin kanssa lukuja läpi. Solvang otti esille mm. sairauspoissaolot, jotka ovat Norjassa suuri ongelma.

Ohjelmassa oli laskettu, että Norja käyttää Suomea enemmän rahaa terveydenhoitoon, mutta Suomessa on enemmän vuodepaikkoja sairaaloissa asukasta kohti.

Lukuja vertailtiin myös muun muassa työttömyydessä, työttömyysetuuksissa, satsauksissa kulttuuriin ja koulutuksessa. Suomi päihitti Norjan muun muassa kirjastolainauksissa. Norjassa on 70 miljoonaa lainauskertaa vähemmän vuosittain kuin meillä. Norja satsaa kuitenkin kulttuuriin kaksi kertaa enemmän rahaa vuosittain kuin Suomi.

Henna Kvam avasi lukujen taustoja ja Suomen ajankohtaista tilannetta. Hän toi esille, että Suomessa budjetin tekemistä ohjaavat julkisen talouden raamit. Norjassa on käytetty öljyrahastoa tiukan paikan tullen.

Pääministeri Erna Solberg kommentoi Suomen tehokkuutta sanomalla, että Suomen on ollut pakko kutistaa julkista sektoria, koska Suomessa on ollut 18-19 prosentin työttömyys pahimmillaan.

"Juontajan twitter kaapattiin"

Kvam kuvaa ohjelmaa Suomen kannalta menestykseksi.

– Se oli upea kokemus. Suorassa lähetyksessä olivat mukana pääministeri, kulttuuriministeri ja puoluejohtajia. Ohjelma on hyvin suosittu ja nyt Suomi sai runsaasti tunnettuvuutta.

Ohjelmassa tuotiin esille, että budjetteja ei voi täysin verrata keskenään, koska ne rakennetaan eri tavalla.

– Joidenkin mielestä asioita oli yksinkertaistettu liikaa, mutta kyllä asetelmassa piilee totuuden siemen. Suurin osa suhtautumisesta on ollut positiivista, Kvam kertoo.

– Juontaja hehkutti Suomea niin paljon etukäteen twitterissä, että jotkut olivat luulleet hänen tilinsä tulleen kaapatuksi.

Ohjelmassa kehuttiin myös sitä, miten paljon Suomessa on start up -yrityksiä. Niistä on Norjassa pulaa.

– On selvää, että kun on öljyrahaa ja siltä alalta saa hyvän palkan, ei ole helppoa jättää työtä ja vaihtaa aloittavaksi yrittäjäksi, Kvam selittää.

– Mutta ohjelmassa todettiin, että Norjan on pakko alkaa monipuolistamaan elinkeinorakennettaan Suomen malliin. Juontaja kysyi, tarvitaanko siihen kriisi ennen kuin tähän ryhdytään.

Voit katsoa ohjelman täältä. (siirryt toiseen palveluun)