Tablettitietokoneiden aiheuttamat tulipalot harvinaisia – Asiantuntija: Jos akku turpoaa tai laite lämpenee poikkeavasti, lopeta käyttö

Kuopiossa kaksi lasta loukkaantui keskiviikkona tavaratalon parkkipaikalla syttyneessä autopalossa. Poliisin mukaan palo sai alkunsa, kun vanhemman lapsen käytössä ollut tablettitietokone syttyi tuleen.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Jukka Lepistö kertoo, että tablettien, älypuhelinten ja kannettavien tietokoneiden aiheuttamat tulipalot ovat harvinaisia. Tukesille ilmoituksia niistä tulee kuukausittain muutamia.

Hän arvioi, että läheltä piti -tilanteita sattuu kuitenkin enemmän kuin mitä Tukesille ilmoitetaan.

Lepistön mukaan yleisimmin tablettien syttyminen johtuu akkujen vioittumisesta. Paloriski on korkeampi, jos laite on vanha tai siihen on kohdistunut ulkoista rasitusta. Paloja on alkanut myös laitteista, joihin ei tiedetä kohdistuneen ulkoisia kolhuja.

– Samanlaista akkuteknologiaa käyttävissä laitteissa on olemassa tämä riski. Siellä on pääsääntöisesti litiumioniakut, joissa on iso energiatiheys, Lepistö sanoo.

Epäilyttävää laitetta ei kannata käyttää

Lepistön mukaan litiumioniakusta syttyvä palo voi olla aika raju. Syttymisen alkuvaiheessa liekit voi yrittää tukahduttaa sammutuspeitteellä tai heittää laitteen ulos rakennuksesta. Sen tarkemmin hän ei ota kantaa, kuinka palo tulisi sammuttaa.

Jos laitteen akku alkaa käytön aikana lämpenemään poikkeavasti tai siihen tulee muodonmuutoksia esimerkiksi latauksen yhteydessä, laitteen käyttö kannattaa lopettaa. Jos akun voi irroittaa, sen voi siirtää paikkaan, jossa se ei varmasti pääse aiheuttamaan vahinkoa, Lepistö neuvoo.

Hän muistuttaa, että sähkölaitteiden lataamisessa on syytä noudattaa käyttöohjeita. Jos akussa ilmenee turpoamista, poikkeavaa lämpenemistä tai siinä on jälkiä kolhuista, kannattaa harkita laitteen viemistä asiantuntijalle tarkastettavaksi. Lisäksi on syytä pitää huoli, että kotona on palovaroitin kunnossa.

– Jos puhelimen akku on yöllä latauksessa ja se rupeaa käryämään, niin toimiva palovaroitin herättää yleensä sen verran nopeasti, että siinä pystyy vielä tekemään jotain vahinkojen minimoimiseksi.

